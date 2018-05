Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e0c85d6-a163-4272-af17-7bd250bd1bdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába lehetett tisztán látni, hogy autók állnak a sínen, a villamos vezetője már nem tudott időben megállni.","shortLead":"Hiába lehetett tisztán látni, hogy autók állnak a sínen, a villamos vezetője már nem tudott időben megállni.","id":"20180511_villamos_auto_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e0c85d6-a163-4272-af17-7bd250bd1bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77dbef32-0315-4870-9564-2a6c96cd766a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_villamos_auto_baleset_video","timestamp":"2018. május. 11. 04:01","title":"3 autót tört össze a száguldó villamos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3346d4-83e1-4afb-8db7-4de1176c0dcf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az egészségügy átalakítása, a magyar vállalkozások segítése, hatalmas infrastrukturális projektek és bőkezű EU-támogatások. Így képzeli Orbán Viktor a következő négy évet. Sőt, a következő tizenkettőt.","shortLead":"Az egészségügy átalakítása, a magyar vállalkozások segítése, hatalmas infrastrukturális projektek és bőkezű...","id":"20180511_orban_viktor_gazdasagpolitikai_irany_parlamenti_beszed","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3346d4-83e1-4afb-8db7-4de1176c0dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be4c8ca-d83a-40fb-9206-db487c8b11a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_orban_viktor_gazdasagpolitikai_irany_parlamenti_beszed","timestamp":"2018. május. 11. 06:30","title":"A jég hátán is megélő fiatalokkal építené a virágzó Magyarországot Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e6f550-85c9-485c-b6c9-e6c5f7045424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai bírósági tárgyaláson újabb részletek derültek ki az egyik fővárosi gimnáziumban, illetve a Budapest Honvéd utánpótlását adó Magyar Futball Akadémián tanító férfi ügyéről.","shortLead":"A szerdai bírósági tárgyaláson újabb részletek derültek ki az egyik fővárosi gimnáziumban, illetve a Budapest Honvéd...","id":"20180510_felesegevel_harmasban_szexelt_diakjaval_egy_budapesti_tanar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4e6f550-85c9-485c-b6c9-e6c5f7045424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29713ff-082a-4be9-ad1b-ffcdcf5556af","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_felesegevel_harmasban_szexelt_diakjaval_egy_budapesti_tanar","timestamp":"2018. május. 10. 06:47","title":"Feleségével és diákjával hármasban szexelt egy budapesti tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce608275-9abe-47f7-a30f-bb2d36a23c45","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ma délelőtt a Budapest–Esztergom-vasútvonal megállóiban várakozók kicsit úgy érezhették, hogy visszarepültek az időben.","shortLead":"Ma délelőtt a Budapest–Esztergom-vasútvonal megállóiban várakozók kicsit úgy érezhették, hogy visszarepültek az időben.","id":"20180510_tank_sebessegrekord_gozmozdony_solymar_szelhegy_budapest_esztergom_vasutvonal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce608275-9abe-47f7-a30f-bb2d36a23c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11686928-ec15-458a-af35-38e57be71d0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_tank_sebessegrekord_gozmozdony_solymar_szelhegy_budapest_esztergom_vasutvonal","timestamp":"2018. május. 10. 10:28","title":"Mint egy tank: sebességrekorder gőzmozdonyt fotóztunk Solymárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bbf420-192c-4139-b57c-855bc1d5f9ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem az oktatásra, vagy az egészségügyre. ","shortLead":"Nem az oktatásra, vagy az egészségügyre. ","id":"20180510_Balog_Zoltan_elmondta_mire_a_legbuszkebb_minisztersegebol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91bbf420-192c-4139-b57c-855bc1d5f9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f842810b-e632-4fc2-9070-93d713d42682","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Balog_Zoltan_elmondta_mire_a_legbuszkebb_minisztersegebol","timestamp":"2018. május. 10. 21:49","title":"Balog Zoltán elmondta, mire a legbüszkébb miniszterségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült a lehetőségre.","shortLead":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült...","id":"20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358f0f6-d38b-46ab-8ab2-c4df59cdc508","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","timestamp":"2018. május. 10. 11:21","title":"Itt a MINI-ből a királyi esküvő edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38406d9f-d950-4931-8a31-f9d650a0d014","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Medgyessy Péter óta nem volt senki akkora útelágazódás előtt, mint a jelenlegi magyar ellenzék. Az újratervezést ez alkalommal a Jobbik kezdi, amely elnöke és frakcióvezetője nélkül maradt. Hétvégén eldől, hogy a következő két évben merre megy a jobbról középre vágó párt – de a tét akár a túlélés is lehet. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Medgyessy Péter óta nem volt senki akkora útelágazódás előtt, mint a jelenlegi magyar ellenzék. Az újratervezést...","id":"20180511_Most_dol_el_lesze_kihivoja_Orban_Viktornak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38406d9f-d950-4931-8a31-f9d650a0d014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38e58e6-96df-4885-b0e3-4a1082292b7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Most_dol_el_lesze_kihivoja_Orban_Viktornak","timestamp":"2018. május. 11. 14:45","title":"Négyen harcolnak a Jobbik vezetéséért, de egyedül Vona Gáborról döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4974b9b9-65d5-4bb8-9aa4-54dab7595568","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliárd forint kell ahhoz, hogy valaki a tíz leggazdagabb magyar közé kerüljön – Mészáros Lőrinc vagyona egyetlen év alatt több mint másfélszer ennyivel nőtt. Az is kiderült: két dollármilliárdosa van Magyarországnak.","shortLead":"Százmilliárd forint kell ahhoz, hogy valaki a tíz leggazdagabb magyar közé kerüljön – Mészáros Lőrinc vagyona egyetlen...","id":"20180510_Elkeszult_a_szupergazdagok_listaja_csak_a_lapzarta_allitotta_meg_Meszarost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4974b9b9-65d5-4bb8-9aa4-54dab7595568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0325c6bd-3e02-44c0-851c-56a16d056685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Elkeszult_a_szupergazdagok_listaja_csak_a_lapzarta_allitotta_meg_Meszarost","timestamp":"2018. május. 10. 06:00","title":"Elkészült a szupergazdag magyarok listája: csak a lapzárta állította meg Mészárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]