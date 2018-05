Trócsányi – akinek ígérete szerint garantálják az igazságszolgáltatás függetlenségét – arról is beszélt a Reuters szerint a parlament igazságügyi bizottságában tartott meghallgatásán, hogy Kúrián is várhatók változások, mert „a legfőbb bírói fórum átalakítása befejezetlen munka volt”.



A regnáló hatalom számára kényes ügyeket tárgyaló, úgynevezett közigazgatási bíróságokat a Fidesz az előző parlamenti ciklusban azért nem tudta létrehozni, mert menet közben elolvadt kétharmados parlamenti többsége. Megpróbálta a Fidesz egyszerű többséggel is átnyomni a javaslatot, de ezt az államfői vétó nyomán az Alkotmánybíróság akadályozta meg. Az efféle akadályok mostanra elhárulhatnak a hatalom útjából, Trócsányi László korábban többször is beszélt arról, hogy nem tesznek le az elképzelés megvalósításáról.

Az eredeti tervek szerint a politikai indíttatású különbíróságok hatásköröket vonnának el már meglévőktől. Itt határozhatnának az állami szervek, például az MNB, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy éppen a Médiatanács intézkedéseinek jogszerűségéről. A különbíróságokon dőlne el az is, hogy az állam mit titkolhat el, ugyanis a közérdekű adatok kiadása miatti perek is oda tartoznának. És persze választási ügyekben is ott mondanák ki a döntő szót.