[{"available":true,"c_guid":"00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet határánál kirobbant összecsapásokban hétfőn.","shortLead":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet...","id":"20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148e10d-dcf5-4f38-ba0d-998e9c63545f","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","timestamp":"2018. május. 14. 13:44","title":"Vérfürdővel indult a jeruzsálemi amerikai nagykövetség nyitásának napja a Gázai övezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88021d16-a4e2-4620-8af9-78fdd646607d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiképzett delfinek állítólag az oroszoktól nem fogadtak el ételt és végül éhen pusztultak. ","shortLead":"A kiképzett delfinek állítólag az oroszoktól nem fogadtak el ételt és végül éhen pusztultak. ","id":"20180515_Elpusztultak_az_orosz_kezre_kerult_utolso_ukran_harci_delfinek_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88021d16-a4e2-4620-8af9-78fdd646607d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639fd2c2-d4c2-4261-b770-02cb4e498e22","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Elpusztultak_az_orosz_kezre_kerult_utolso_ukran_harci_delfinek_is","timestamp":"2018. május. 15. 07:00","title":"Elpusztultak az orosz kézre került utolsó ukrán harci delfinek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió kötete fogyott el, de sem az írók, sem a tudományos közösség nem tekinti tagjának. Őt már ez nem zavarja, csak ontja 74 évesen is az újabb köteteket. Úgy véli, a mennyiség nem feltétlenül megy a minőség rovására. A klíma-blöffről, a Gagarin-kamuról, az UFO-król is beszélgettünk Nemere Istvánnal, akinek egy könyvét Hollywood is lenyúlta. Interjú.\r

\r

","shortLead":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió...","id":"20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299b341-46c4-4e41-9748-b42265da1e1b","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","timestamp":"2018. május. 14. 06:30","title":"Az ember, akinek 700 könyve jelent meg…, bocs, nem is, most már 701","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét irányban áll a forgalom a 263-as kilométertől. ","shortLead":"Mindkét irányban áll a forgalom a 263-as kilométertől. ","id":"20180514_felborult_egy_kamion_lezartak_az_m3ast_kantorjanosinal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc445994-685b-467e-875b-eebfd24a1828","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_felborult_egy_kamion_lezartak_az_m3ast_kantorjanosinal","timestamp":"2018. május. 14. 06:50","title":"Felborult egy kamion, lezárták az M3-ast Kántorjánosinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 70 éves kínai férfi 1975-ben mindkét lábát elveszítette fagyás miatt, amikor először próbált feljutni a világ legmagasabb csúcsára. Nem adta fel, bár később is kudarcba fulladt több próbálkozása. ","shortLead":"A 70 éves kínai férfi 1975-ben mindkét lábát elveszítette fagyás miatt, amikor először próbált feljutni a világ...","id":"20180514_mindket_labat_elveszitette_megis_megmaszta_egy_kinai_ferfi_a_vilag_legmagasabb_csucsat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b0226-72b2-4737-92b0-5f996519a08d","keywords":null,"link":"/elet/20180514_mindket_labat_elveszitette_megis_megmaszta_egy_kinai_ferfi_a_vilag_legmagasabb_csucsat","timestamp":"2018. május. 14. 10:42","title":"Mindkét lábát elveszítette, mégis megmászta egy kínai férfi a világ legmagasabb csúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89616e3c-2bba-4443-9d1e-b03b6528f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi eseménynek nevezték az izraeli és amerikai politikusok azt, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetik át az USA nagykövetségét, és ezzel Washington elismerte Jeruzsálemet a zsidó állam fővárosaként. A Donald Trump elnök által elrendelt jeruzsálemi nyitás napján a Gáza-övezet és Izrael határán kitört zavargásokban több mint ötven palesztin halt meg. Magyarország – az EU-tagállamok többségével ellentétben – támogatja a költöztetést. Az al-Káida terrorszervezet szent háborút hirdetett az USA ellen. ","shortLead":"Történelmi eseménynek nevezték az izraeli és amerikai politikusok azt, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetik át...","id":"20180514_Megnyilt_a_Jeruzsalembe_atkoltoztetett_amerikai_nagykovetseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89616e3c-2bba-4443-9d1e-b03b6528f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbaa6fa-cbe6-494d-878e-a21d8845ee08","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Megnyilt_a_Jeruzsalembe_atkoltoztetett_amerikai_nagykovetseg","timestamp":"2018. május. 14. 15:55","title":"Megnyílt a Jeruzsálembe költöztetett amerikai nagykövetség, Gáza határán vérfürdő volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb5e41-6ded-496d-a372-70e07b019159","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Több mint 86 ezer – gondolná, hogy ennyi autó nem rendelkezett a törvényben kötelezően előírt biztosítással? A nem kötelező, csak ajánlott cascót pedig a gépjárművek alig egyötödére kötötték meg, noha e díjának a sokszorosát lehet bukni egy súlyosabb közúti balesetben. ","shortLead":"Több mint 86 ezer – gondolná, hogy ennyi autó nem rendelkezett a törvényben kötelezően előírt biztosítással? A nem...","id":"20180514_Nem_is_gondolna_mennyit_bukhat_ha_biztositas_nelkul_autozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12bb5e41-6ded-496d-a372-70e07b019159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab11d2ff-37b6-4e7c-b1f6-755c55f9b322","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180514_Nem_is_gondolna_mennyit_bukhat_ha_biztositas_nelkul_autozik","timestamp":"2018. május. 15. 11:30","title":"Nem is gondolná, mennyit bukhat, ha biztosítás nélkül autózik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317a7c29-e9dc-4c72-a110-99853457e476","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is összeállította a laptopgyártók éves rangsorát a Laptop Mag, mely öt kategória alapján pontozta a különféle vállalatok hordozható gépeit. Bőven vannak meglepetések. ","shortLead":"Idén is összeállította a laptopgyártók éves rangsorát a Laptop Mag, mely öt kategória alapján pontozta a különféle...","id":"20180515_milyen_notebookot_vegyek_legrosszabb_laptopok_legjobb_laptopok_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317a7c29-e9dc-4c72-a110-99853457e476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46c0d6e-1e96-49bb-a01f-72341874a875","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_milyen_notebookot_vegyek_legrosszabb_laptopok_legjobb_laptopok_2018","timestamp":"2018. május. 15. 09:03","title":"Itt az új lista: ezekért a laptopokért szabad csak pénzt adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]