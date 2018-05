Bezárja budapesti irodáját és Berlinbe költözik ősszel a Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány. Az alapítványnál összesen 170 ember dolgozik – 100 ember az alapítványnál, további 70 ember végzi az adminisztrációt. 130-an magyarok.

Csontos Csaba szóvivő azt mondta, minden alkalmazott kapott ajánlatot arról, hogy a munkát Berlinben folytassa. A dolgozóknak még van idejük mérlegelni, ezért Csontos nem árulta el, hogy mennyien váltanak, ahogy hivatalosan azt sem árulta el, hogy az Alapítvány hazai vezetése is költözik-e.

Azért nem várták meg a Stop Soros törvény elfogadását (melynek szigorítását jelentette be Rogán Antal miniszter), mert már így is túl nagy a bizonytalanság, a családosok kiköltözéséhez, a gyerekek iskolába iratásához kellett most meghozni a döntést – magyarázza Csontos. Magyarországról több környező ország projektje is fut, ezt sem akarták veszélyeztetni. "Nem tudjuk, meddig tudjuk garantálni az irodánk működését Budapesten, ez lehetetlen helyzetet teremtett, nem lehet így tervezni a következő hónapokat és éveket." Elmondása szerint az Alapítvány doglozóit vegzálták, az ő biztonságukra is figyelniük kellett.

Csontos megerősítette, a magyarországi programokat fenntartják, a magyar szervezeteknek ősztől a már nem a budapesti irodánál kell pályázniuk. A forrás ugyanúgy külföldi támogatásnak minősül majd, mint eddig. Az Alapítványnak több nemzetközi irodája van, például Londonban vagy Barcelonában, a munka döntő többsége eddig is külföldön zajlott. A Magyarországra osztott támogatás az összes töredéke volt csak.

Felvetésünkre, hogy a lépés értelmezető úgy is, hogy Soros György megfutamodott, amit Csontos visszautasított. "Miért futamodott volna meg az az ember, aki a 80'as években ide jött, hozzájárult a demokratikus átalakuláshoz, támogatta a Fideszt is. A támogatás nem marad abba, a vízióit sem adja fel. Továbbra is liberális demokráciában, jogegyenlőségben, diszkriminációmentességben és sokszínűségben hiszünk, ezt fogjuk képviselni."

Csontos szerint bár számos országban megerősödött az illiberális, antidemokratikus, populista, autoriter irányvonal, de ez még nem lefutott meccs.