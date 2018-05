Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két külföldinek drogot eladni remek lehetőségnek tűnik, ám mi van, ha mégsem külföldiekkel áll a díler szemben?\r

\r

","shortLead":"Két külföldinek drogot eladni remek lehetőségnek tűnik, ám mi van, ha mégsem külföldiekkel áll a díler szemben?\r

\r

","id":"20180517_Az_evszazad_pofara_esese_az_Erzsebet_teren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c804473a-45c6-4992-a494-c74ab1f68a9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Az_evszazad_pofara_esese_az_Erzsebet_teren","timestamp":"2018. május. 17. 11:11","title":"Az évszázad pofára esése az Erzsébet téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ce4853-1eea-4fc8-acd2-2d79c85489c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kinevezte Orbán Viktor negyedik kormányának minisztereit Áder János köztársasági elnök pénteken Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.","shortLead":"Kinevezte Orbán Viktor negyedik kormányának minisztereit Áder János köztársasági elnök pénteken Budapesten, ezzel...","id":"20180518_Hivatalos_megalakult_a_negyedik_Orbankormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90ce4853-1eea-4fc8-acd2-2d79c85489c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8ed9d4-812b-4ab5-a836-6bc5527e16f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hivatalos_megalakult_a_negyedik_Orbankormany","timestamp":"2018. május. 18. 09:23","title":"Hivatalos: megalakult a negyedik Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a30f81-b4a9-4f06-9ad4-bca1a62ccbdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán kedvező változásokat jelentett be a Google tárolási szolgáltatásánál, a jövőben kevesebbet kell majd fizetni érte, és új funkciók is elérhetők lesznek.","shortLead":"Igazán kedvező változásokat jelentett be a Google tárolási szolgáltatásánál, a jövőben kevesebbet kell majd fizetni...","id":"20180517_google_one_uj_adattarolas_a_googlenel_google_drive_tarhely_vasarlasa_arak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a30f81-b4a9-4f06-9ad4-bca1a62ccbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75208acb-89a3-4674-91d7-32b9f570d38a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_google_one_uj_adattarolas_a_googlenel_google_drive_tarhely_vasarlasa_arak","timestamp":"2018. május. 17. 12:03","title":"Ez sokaknak jó hír: olcsóbb lesz az internetes tárhely a Google-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e33184a-d50e-42eb-8872-fc364c1e5e10","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Régi adóssága Budapestnek a Népliget rendezése, ám a régóta várt tervek igazán fideszesre sikeredtek. A zöldterülettől bevételeket várnak, egyszerre akarnak szórakoztató helyeket és a kikapcsolódás szigeteit, de végül a fák járhatnak rosszul, a kormánypárthoz köthető személyek pedig jól. ","shortLead":"Régi adóssága Budapestnek a Népliget rendezése, ám a régóta várt tervek igazán fideszesre sikeredtek. A zöldterülettől...","id":"20180517_Nepliget_KESZ_szabalyzat_kobanya_park","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e33184a-d50e-42eb-8872-fc364c1e5e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f05ce29-edf1-4154-8cb5-d3b122b9f895","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Nepliget_KESZ_szabalyzat_kobanya_park","timestamp":"2018. május. 17. 16:30","title":"Fideszes összefonódások a Népligetben: nem látják a pénztől az erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895de4a-8310-45ff-b158-49ccaac8d84a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 128 éves orosz asszony szerint életének minden napja isten szörnyű büntetése.","shortLead":"A 128 éves orosz asszony szerint életének minden napja isten szörnyű büntetése.","id":"20180517_Nem_igazan_orul_hosszu_eletenek_a_vilag_legidosebb_embere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4895de4a-8310-45ff-b158-49ccaac8d84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21607581-2ff2-4660-85c3-05bf01d1ed49","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Nem_igazan_orul_hosszu_eletenek_a_vilag_legidosebb_embere","timestamp":"2018. május. 17. 10:09","title":"Nem igazán örül hosszú életének a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fe713e-2d65-473f-b69f-041223395f0e","c_author":"Varga Ferenc (Cannes)","category":"kultura","description":"Mindössze egyetlen magyar film szerepel az idei cannes-i filmfesztiválon, pedig több mint egy fél tucatot neveztünk be, köztük Nemes Jeles László Sunsetjét, ami biztos befutónak tűnt. Most dőljünk a kardunkba, vagy inkább az utóbbi évek elképesztő sikerei miatt irreális méretűre nőtt elvárásokkal kéne leszámolni?","shortLead":"Mindössze egyetlen magyar film szerepel az idei cannes-i filmfesztiválon, pedig több mint egy fél tucatot neveztünk be...","id":"20180517_Nem_tragedia_hogy_a_magyarok_az_iden_nem_igaztak_le_Cannest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64fe713e-2d65-473f-b69f-041223395f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab556fe-ecb5-4cb9-a4ab-9801eedc4232","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Nem_tragedia_hogy_a_magyarok_az_iden_nem_igaztak_le_Cannest","timestamp":"2018. május. 17. 20:00","title":"Nem tragédia, hogy a magyarok az idén nem igázták le Cannes-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbdbdee-6fbf-40af-84d6-cc599e9bafc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most 14 millió euró megfizetésével menekülne a börtöntől.","shortLead":"Most 14 millió euró megfizetésével menekülne a börtöntől.","id":"20180518_Cristiano_Ronaldo_elismerte_hogy_adot_csalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbdbdee-6fbf-40af-84d6-cc599e9bafc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5da447-da28-4480-abf6-59af291a31f1","keywords":null,"link":"/sport/20180518_Cristiano_Ronaldo_elismerte_hogy_adot_csalt","timestamp":"2018. május. 18. 10:55","title":"Cristiano Ronaldo elismerte, hogy adót csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed9d9-76b0-496c-bb4f-ee3e0c16b733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő választás. ","shortLead":"Meglepő választás. ","id":"20180518_Eldolt_ki_vezeti_majd_az_oltarhoz_Meghan_Marklet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fed9d9-76b0-496c-bb4f-ee3e0c16b733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0176930c-4e80-4b98-a34a-63c7d7ebb1eb","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Eldolt_ki_vezeti_majd_az_oltarhoz_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. május. 18. 11:29","title":"Eldőlt, ki vezeti majd az oltárhoz Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]