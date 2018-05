Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0077f82-4bdb-4cbe-b5e2-8a9f149b2c18","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Négy nyári hétvégére újra birtokba vehetik a forgalomtól elzárt hidat.","shortLead":"Négy nyári hétvégére újra birtokba vehetik a forgalomtól elzárt hidat.","id":"20180523_Szabadsag_hid_Szabihid_gyalogosok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0077f82-4bdb-4cbe-b5e2-8a9f149b2c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d242aa-2868-4087-87c4-b1fa79d3b12d","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Szabadsag_hid_Szabihid_gyalogosok","timestamp":"2018. május. 23. 12:02","title":"Újra megkapják a gyalogosok a Szabadság hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58565ac1-2c93-4070-93ab-3dd9b0921bf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy a Ford hazánkban milyen áron dobja piacra a sokak által várt új modellt.","shortLead":"Mutatjuk, hogy a Ford hazánkban milyen áron dobja piacra a sokak által várt új modellt.","id":"20180523_uj_ford_focus_arlista_kompakt_auto_tdci_dizel_automatavalto_trend_vignale","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58565ac1-2c93-4070-93ab-3dd9b0921bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f3d81b-92d7-4c5e-8f48-e1b22c31d6a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_uj_ford_focus_arlista_kompakt_auto_tdci_dizel_automatavalto_trend_vignale","timestamp":"2018. május. 23. 13:21","title":"Íme az új Ford Focus magyar árai, a 10 millió forintot súrolja a csúcsdízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megegyeztek az érdekvédők a mentőszolgálattal, itt vannak a részletek.","shortLead":"Megegyeztek az érdekvédők a mentőszolgálattal, itt vannak a részletek.","id":"20180523_Jo_hir_a_mentosoforoknek_nem_kell_apoloi_munkat_vegezniuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbed599e-b6bd-4b58-90dd-1f15a5ea8a0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Jo_hir_a_mentosoforoknek_nem_kell_apoloi_munkat_vegezniuk","timestamp":"2018. május. 23. 13:03","title":"Jó hír a mentősofőröknek: nem kell ápolói munkát végezniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9ec1ae-719d-486b-82c5-6f5c3dc2bad4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Óránként közlekednek majd a Balaton déli partján az expresszvonatok a nyári menetrendben – írja egy balatoni hírportálra hivatkozva a Magyar Idők. ","shortLead":"Óránként közlekednek majd a Balaton déli partján az expresszvonatok a nyári menetrendben – írja egy balatoni...","id":"20180523_Vege_lehet_a_nyari_balatoni_remalomnak_suritik_a_vonatokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f9ec1ae-719d-486b-82c5-6f5c3dc2bad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d7e02d-4d35-4430-b54b-bdd8f5ae4577","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Vege_lehet_a_nyari_balatoni_remalomnak_suritik_a_vonatokat","timestamp":"2018. május. 23. 06:33","title":"Vége lehet a nyári balatoni rémálomnak: sűrítik a vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521871-45c7-4dde-9586-9caf47ac6fe9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rengeteg vizet, naponta 140 litert használ el egy átlagember Angliában. A brit környezetügyi hatóság figyelmeztetése szerint ha nem változtatnak szokásaikon, bajban lesznek. ","shortLead":"Rengeteg vizet, naponta 140 litert használ el egy átlagember Angliában. A brit környezetügyi hatóság figyelmeztetése...","id":"20180524_viz_vizhiany_anglia_globalis_felmelegedes_2050","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb521871-45c7-4dde-9586-9caf47ac6fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636d92a8-97b0-413e-a2e6-90cbc1f17f18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_viz_vizhiany_anglia_globalis_felmelegedes_2050","timestamp":"2018. május. 24. 17:22","title":"Komoly vízhiány fenyegeti Angliát: 2050-re baj lehet, ha nem találnak ki valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azután, hogy vasárnap győztes meccsen búcsúzott a legendás stadiontól.","shortLead":"Azután, hogy vasárnap győztes meccsen búcsúzott a legendás stadiontól.","id":"20180522_iniesta_meg_egyszer_visszament_hogy_ucsorogjon_a_nou_camp_gyepen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c93dcea-395c-452f-847f-d20408948a8d","keywords":null,"link":"/sport/20180522_iniesta_meg_egyszer_visszament_hogy_ucsorogjon_a_nou_camp_gyepen","timestamp":"2018. május. 22. 22:10","title":"Iniesta még egyszer visszament, hogy ücsörögjön a Nou Camp gyepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Döntést hozott a párt fegyelmi bizottsága, két évig semmilyen tisztségért nem indulhat párton belül a volt társelnök.","shortLead":"Döntést hozott a párt fegyelmi bizottsága, két évig semmilyen tisztségért nem indulhat párton belül a volt társelnök.","id":"20180524_Hadhazy_Akost_minden_partbeli_tisztsegtol_eltiltotta_az_LMP","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9c37fe-8176-48b6-95fb-b931d47d4a97","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Hadhazy_Akost_minden_partbeli_tisztsegtol_eltiltotta_az_LMP","timestamp":"2018. május. 24. 14:50","title":"Hadházy Ákost minden pártbeli tisztségtől eltiltotta az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7680652-db4d-412d-82ba-c2f7c03ad767","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Különleges szenvedélyt választott magának Kunt Gergely társadalomkutató, a Miskolci Egyetem adjunktusa: a viharos huszadik századból gyűjt naplókat. A negyvenes években élő tinédzserek naplóbejegyzéseiből már egy könyvet is írt Kamasztükrök címmel. Horthy-kultuszról, aranykormítoszokról, nyilas szimpatizánsból hithű kommunistává lett cselédlányról és a naplók keresésére indított expedíciójáról is beszélgettünk a szerzővel.","shortLead":"Különleges szenvedélyt választott magának Kunt Gergely társadalomkutató, a Miskolci Egyetem adjunktusa: a viharos...","id":"20180524_Ennel_intimebb_nem_is_lehetne_a_tortenelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7680652-db4d-412d-82ba-c2f7c03ad767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98be4e16-5603-42d5-a8f3-79c3715ef1f7","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Ennel_intimebb_nem_is_lehetne_a_tortenelem","timestamp":"2018. május. 24. 06:30","title":"Ennél intimebb nem is lehetne a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]