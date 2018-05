Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd7627dd-296e-40f7-993e-191e34387a16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alireza Nazari, a törökországi Atatürk Egyetem Tat Makaron nevű csapata nyerte meg a csütörtöki Reccs Tésztahídépítő-világbajnokság tartó kategóriáját Budapesten. Hídjuk 561,4 kilogrammos terhelésnél roppant össze. Mutatjuk a többi versenyző munkáját is. ","shortLead":"Alireza Nazari, a törökországi Atatürk Egyetem Tat Makaron nevű csapata nyerte meg a csütörtöki Reccs...","id":"20180524_tesztahid_teszta_hidepito_vilagbajnoksag_budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd7627dd-296e-40f7-993e-191e34387a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b1fe74-7126-45b3-8594-eec7589674b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_tesztahid_teszta_hidepito_vilagbajnoksag_budapest","timestamp":"2018. május. 24. 15:55","title":"Fotók: ez a tésztahíd 561 kilót is gond nélkül elbír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugati fizetést kínál egy budapesti pizzéria.","shortLead":"Nyugati fizetést kínál egy budapesti pizzéria.","id":"20180525_Kivancsi_mennyit_kereshetne_Budapesten_olasz_szakacskent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a0c0d2-a648-4057-9956-2301b9e95865","keywords":null,"link":"/kkv/20180525_Kivancsi_mennyit_kereshetne_Budapesten_olasz_szakacskent","timestamp":"2018. május. 25. 12:58","title":"Kíváncsi, mennyit kereshetne Budapesten olasz szakácsként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab61c66-0477-4f0d-b532-a9d830b84b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP volt társelnökének üzent korábban Kövér László, szerinte nincs helye a Házban Hadházynak.","shortLead":"Az LMP volt társelnökének üzent korábban Kövér László, szerinte nincs helye a Házban Hadházynak.","id":"20180524_Hadhazy_meg_nem_tudja_mikor_teszi_le_a_kepviseloi_eskujet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ab61c66-0477-4f0d-b532-a9d830b84b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e06af2-46e2-4ebb-a21e-55495698a3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Hadhazy_meg_nem_tudja_mikor_teszi_le_a_kepviseloi_eskujet","timestamp":"2018. május. 24. 09:45","title":"Hadházy még nem tudja, mikor teszi le a képviselői esküjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534c6609-4df8-4209-9588-94aad91ce3c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pence szerint ha Phenjan nem mond le atomfegyvereiről, úgy végezheti, mint Líbia.","shortLead":"Mike Pence szerint ha Phenjan nem mond le atomfegyvereiről, úgy végezheti, mint Líbia.","id":"20180524_Tudatlan_es_buta_szavak__EszakKorea_teljesen_kiakadt_az_amerikai_alelnokon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=534c6609-4df8-4209-9588-94aad91ce3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2883bc96-c1cd-47b2-addb-c4dc80b21fc3","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Tudatlan_es_buta_szavak__EszakKorea_teljesen_kiakadt_az_amerikai_alelnokon","timestamp":"2018. május. 24. 07:55","title":"\"Tudatlan és buta szavak\" – Észak-Korea teljesen kiakadt az amerikai alelnökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A brit színész alakítja a Notre Dame-i toronyőrt a Victor Hugo regényéből a Netflix számára készülő új filmben – értesült a Variety.com.","shortLead":"A brit színész alakítja a Notre Dame-i toronyőrt a Victor Hugo regényéből a Netflix számára készülő új filmben –...","id":"20180524_idris_elba_eljatssza_quasimodot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c40f26-8705-45f2-935b-d3de401a8c47","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_idris_elba_eljatssza_quasimodot","timestamp":"2018. május. 24. 12:13","title":"Idris Elba eljátssza Quasimodót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa468d7d-645b-4273-9cb2-b74095908ff3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez a mutatványhoz csak egy stabilan álló markolóra és néhány jobb sorsra érdemes személyautóra van szükség. Illetve némi kézügyességre és gyakorlatra.","shortLead":"Ehhez a mutatványhoz csak egy stabilan álló markolóra és néhány jobb sorsra érdemes személyautóra van szükség. Illetve...","id":"20180525_a_nap_videoja_markologep_szemelyauto_fso_polonez_lengyel_auto_caterpillar_cat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa468d7d-645b-4273-9cb2-b74095908ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8b4aa5-62db-4ad5-bac4-d28ada2ce143","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_a_nap_videoja_markologep_szemelyauto_fso_polonez_lengyel_auto_caterpillar_cat","timestamp":"2018. május. 25. 06:41","title":"A nap videója: Ilyen könnyedséggel játszadozik egy markológép személyautókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tekintélyes amerikai napilap azt is tudni véli forrásai révén, hogy a szexuális zaklatásokkal vádolt producert várhatóan le is tartóztatják majd.","shortLead":"A tekintélyes amerikai napilap azt is tudni véli forrásai révén, hogy a szexuális zaklatásokkal vádolt producert...","id":"20180525_New_York_Times_Harvey_Weinstein_feladja_magat_a_rendorsegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c238737-c531-4200-84ba-9447b79de4ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_New_York_Times_Harvey_Weinstein_feladja_magat_a_rendorsegen","timestamp":"2018. május. 25. 08:12","title":"New York Times: Harvey Weinstein feladja magát a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51af137-dd96-4787-ae84-f450f49be7e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldi újságírók jelenlétében, hatalmas robbanással megkezdődött a Punggje-ri kísérleti nukleáris üzem felszámolása.","shortLead":"Külföldi újságírók jelenlétében, hatalmas robbanással megkezdődött a Punggje-ri kísérleti nukleáris üzem felszámolása.","id":"20180524_EszakKorea_leszerelte_nuklearis_kiserleti_telepet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51af137-dd96-4787-ae84-f450f49be7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c154a3-9722-4efa-b498-ee145365eb16","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_EszakKorea_leszerelte_nuklearis_kiserleti_telepet","timestamp":"2018. május. 24. 13:04","title":"Észak-Korea felrobbantotta nukleáris telepét - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]