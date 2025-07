Tűzoltók törtek be a lakásba, ahol megtalálták Schmuck Andor holttestét

Közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja Schmuck Andor halálának körülményeit a rendőrség.

A Tisztelet Társasága alapítója hónapok óta súlyos betegséggel küzdött, amiről márciusban számolt be. Akkor arról beszélt, hogy életmentő kezelések sora vár rá, és az állapotáról azóta is többször beszámolt. Jelezte: felkészült a legrosszabbra is.

A Blikk azt írta, hogy az ismerősei egy ideje már nem tudták elérni, ezért értesítették a hatóságokat. A lakásba – az Index szerint a Tisztelet Társasága irodájába –, ahol a holttestét megtalálták, a tűzoltók törtek be.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint is bejelentésre érkeztek a helyszínre a rendőrök, akik szemlét tartottak. Ennek során idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Schmuck Andor 54 éves volt.