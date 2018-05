Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da03a4ed-78ab-4c21-880a-7cdfe3b9723e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Luis, légy erős !- ez az SMS érkezett a Néppárt exkincstárnokához a miniszterelnöktől. Mariano Rajoy spanyol kormányfő nemhiába aggódott: 33 éves börtönbüntetésre és 44 millió eurós pénzbüntetésre ítélte a bíróság a Néppárt egykori kincstárnokát. Magát a kormányfőt is meghallgatta a bíróság a feketekassza ügyében: Mariano Rajoy mindent tagadott.","shortLead":"Luis, légy erős !- ez az SMS érkezett a Néppárt exkincstárnokához a miniszterelnöktől. Mariano Rajoy spanyol kormányfő...","id":"20180525_Feketekassza_a_Neppartban_bukik_a_jobboldali_spanyol_kormany_a_korrupcio_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da03a4ed-78ab-4c21-880a-7cdfe3b9723e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62a574d-2175-4198-a9f9-d3f93a2a1860","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Feketekassza_a_Neppartban_bukik_a_jobboldali_spanyol_kormany_a_korrupcio_miatt","timestamp":"2018. május. 25. 13:29","title":"Feketekassza a Néppártban, bukik a jobboldali spanyol kormány a korrupció miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae37aa2b-9c19-4493-8cc7-ea4f421b7aea","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A tuningolt I-Pace a berlini ABB Formula E bajnokság keretein belül mutatkozott be. Mi is ott voltunk.","shortLead":"A tuningolt I-Pace a berlini ABB Formula E bajnokság keretein belül mutatkozott be. Mi is ott voltunk.","id":"20180524_versenytempo_jaguar_elektromos_SUV_sportkocsi_divatterepjaro_formulae_berlin_abb_akkumulator_versenyaut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae37aa2b-9c19-4493-8cc7-ea4f421b7aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc32614-ff29-4fb2-a58c-465e918f4e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_versenytempo_jaguar_elektromos_SUV_sportkocsi_divatterepjaro_formulae_berlin_abb_akkumulator_versenyaut","timestamp":"2018. május. 24. 13:23","title":"Versenytempó: körbefotóztuk a Jaguar elektromos SUV sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b32cb6-fb13-4e16-b62b-88c5797f753c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú Katinka és Shane Tusup magánéletének minden fordulatáról tudunk, amikor azonban közpénzről van szó, mélyen hallgatnak.","shortLead":"Hosszú Katinka és Shane Tusup magánéletének minden fordulatáról tudunk, amikor azonban közpénzről van szó, mélyen...","id":"20180525_A_maganeletuket_kiteregettek_Hosszuek_az_uzletrol_titkoloznak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b32cb6-fb13-4e16-b62b-88c5797f753c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e5dc0d-40f3-407d-bcc8-5193a0cf169f","keywords":null,"link":"/kkv/20180525_A_maganeletuket_kiteregettek_Hosszuek_az_uzletrol_titkoloznak","timestamp":"2018. május. 25. 17:20","title":"Hosszú Katinkáék a magánéletüket kiteregették, de az üzletről titkolóznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bűnügyi hivatal vezetője szerint nagy veszélyforrás az Iszlám Állam támogatói körének \"nagyon agresszív\" propagandája.","shortLead":"A bűnügyi hivatal vezetője szerint nagy veszélyforrás az Iszlám Állam támogatói körének \"nagyon agresszív\" propagandája.","id":"20180524_Nemetorszagban_tovabbra_is_nagy_a_terrortamadasok_veszelye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4efcfb5-420f-4ae0-a3b5-61676b3727b6","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Nemetorszagban_tovabbra_is_nagy_a_terrortamadasok_veszelye","timestamp":"2018. május. 24. 14:26","title":"Németországban továbbra is nagy a terrortámadások veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos weboldalon tüntetnek fel árakat, sőt lassan elkerülhetetlen megjelölni a szolgáltatás díját. Kevesen tudják azonban, hogy az árazás vizuális körülményei milyen jelentős mértékben befolyásolják a vásárlási döntés pszichológiáját. Íme 7 olyan marketingfogás, amellyel többet adhatunk el a weben keresztül.","shortLead":"Számos weboldalon tüntetnek fel árakat, sőt lassan elkerülhetetlen megjelölni a szolgáltatás díját. Kevesen tudják...","id":"20180524_arazas_pszichologiaja_trukkok_arpolitika_online_marketing","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db067fa5-9ab3-4f50-a7a6-bc3c5345bf92","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_arazas_pszichologiaja_trukkok_arpolitika_online_marketing","timestamp":"2018. május. 24. 20:03","title":"7 hatékony pszichológiai trükk: hogyan áraznak a webshopokban és hogyan kellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyik újabb fotója publikálásakor nem volt rest megmutatni, milyen márkákban feszít. ","shortLead":"Egyik újabb fotója publikálásakor nem volt rest megmutatni, milyen márkákban feszít. ","id":"20180525_Vajna_Timea_400_ezres_kisruhaban_fotoztatta_magat_a_francia_Rivieran","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bfc2aa-6572-4bba-b149-a3bd0d994b85","keywords":null,"link":"/elet/20180525_Vajna_Timea_400_ezres_kisruhaban_fotoztatta_magat_a_francia_Rivieran","timestamp":"2018. május. 25. 13:05","title":"Vajna Tímea 400 ezres kisruhában fotóztatta magát a francia Riviérán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német közlekedési hatóság a Daimlernél is olyan rendellenességet talált, mint a Voolkswagennél, de a cég vitatja a döntést. ","shortLead":"A német közlekedési hatóság a Daimlernél is olyan rendellenességet talált, mint a Voolkswagennél, de a cég vitatja...","id":"20180524_Ujabb_dizelbotrany_Tobb_ezer_Mercedeskisbuszt_kell_visszahivnia_a_Daimlernek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19d31c8-f427-4c8b-ab27-e1ce07b5ea2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_Ujabb_dizelbotrany_Tobb_ezer_Mercedeskisbuszt_kell_visszahivnia_a_Daimlernek","timestamp":"2018. május. 24. 17:34","title":"Újabb dízelbotrány? Több ezer Mercedes-kisbuszt kell visszahívnia a Daimlernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7699d7f-b6ed-486c-b130-7898e28636fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ABC-gyilkosságok című krimiben lesz nyomozó.



","shortLead":"Az ABC-gyilkosságok című krimiben lesz nyomozó.



","id":"20180524_Poirott_alakitja_John_Malkovich","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7699d7f-b6ed-486c-b130-7898e28636fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cef486e-092c-4b95-a610-33fc1f60e669","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Poirott_alakitja_John_Malkovich","timestamp":"2018. május. 24. 13:44","title":"Poirot-t alakítja John Malkovich","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]