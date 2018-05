Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0081faad-ddbd-434c-84fc-c225477126e2","c_author":"S. A.","category":"kultura","description":"De miért hallgatott eddig, ha tudta, mit művel a producer?\r

","shortLead":"De miért hallgatott eddig, ha tudta, mit művel a producer?\r

","id":"20180525_Halalosan_megfenyegette_Brad_Pitt_Harvey_Weinsteint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0081faad-ddbd-434c-84fc-c225477126e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d8181d-2837-4e1e-9eb3-3c3cdda1a211","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Halalosan_megfenyegette_Brad_Pitt_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2018. május. 25. 16:56","title":"Halálosan megfenyegette Brad Pitt Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elérhetetlenné vált a marxista filozófus hagyatéka?","shortLead":"Elérhetetlenné vált a marxista filozófus hagyatéka?","id":"20180526_A_DK_kiall_a_Lukacsarchivumert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26dd978-afd0-447b-9b9c-5fedf562d22b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_A_DK_kiall_a_Lukacsarchivumert","timestamp":"2018. május. 26. 10:51","title":"A DK kiáll a Lukács-archívumért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef80ed2-276f-4133-aad4-15ca80ec6915","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Meg nem értett és végletekig kihasznált áldozatnak tartotta magát a brit Greville Wynne, aki meghatározó szerepet játszott abban, hogy a kubai rakétaválságból nem lett világháború. A briteknek dolgozó ügynököt végül Budapesten tartóztatták le 1962-ben, s az MI6 sokáig tagadta, hogy közük lenne a szovjet börtönben sínylődő kémhez. Wynne életéről most kezdenek filmet forgatni, s a főszerepet a Scherlockból, a Doktor Strange-ből vagy a Bosszúállókból is ismert Benedict Cumberbatch játssza.","shortLead":"Meg nem értett és végletekig kihasznált áldozatnak tartotta magát a brit Greville Wynne, aki meghatározó szerepet...","id":"20180525_Addig_segitette_a_szuperkemet_amig_Budapesten_le_nem_tartoztattak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef80ed2-276f-4133-aad4-15ca80ec6915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd359a28-a3bf-4481-9022-0e596671123e","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Addig_segitette_a_szuperkemet_amig_Budapesten_le_nem_tartoztattak","timestamp":"2018. május. 25. 14:10","title":"A szuperkémmel megmentette a világot, aztán Budapesten letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae716ec9-f7ea-431b-aa8d-e8a9c96c01ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy órát beszélgettek. ","shortLead":"Egy órát beszélgettek. ","id":"20180524_Orban_kulon_fogadta_Trump_korabbi_kampanyfonoket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae716ec9-f7ea-431b-aa8d-e8a9c96c01ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98edc5-3390-44f6-be66-2469be90fd16","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Orban_kulon_fogadta_Trump_korabbi_kampanyfonoket","timestamp":"2018. május. 24. 19:29","title":"Orbán külön fogadta Trump korábbi kampányfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f03ea3-be84-4a93-a027-255482430612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kinevezések még Balog Zoltán korábbi emberminiszter javaslatai alapján történtek.","shortLead":"A kinevezések még Balog Zoltán korábbi emberminiszter javaslatai alapján történtek.","id":"20180524_Tobb_egyetemen_is_uj_rektorokat_nevezett_ki_Ader","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8f03ea3-be84-4a93-a027-255482430612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f141dcc-5a66-4ce5-a928-956b66d6244c","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Tobb_egyetemen_is_uj_rektorokat_nevezett_ki_Ader","timestamp":"2018. május. 24. 20:26","title":"Több egyetemen is új rektorokat nevezett ki Áder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793cca10-2c42-495a-a192-3a0a45f0abd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi UEFA-elnök, Michel Platini állítása szerint semmit sem találtak ellene a svájci hatóságok. ","shortLead":"A korábbi UEFA-elnök, Michel Platini állítása szerint semmit sem találtak ellene a svájci hatóságok. ","id":"20180526_Platini_a_visszaterest_tervezi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=793cca10-2c42-495a-a192-3a0a45f0abd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4139e82-8e22-4919-9d85-c1a82bf9ce9b","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Platini_a_visszaterest_tervezi","timestamp":"2018. május. 26. 14:49","title":"Platini szerint ártatlannak bizonyult, már a visszatérést tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A voksolók 68 százaléka szavazott 32 százalék ellenében arra, hogy lazítsák az abortuszra vonatkozó szigorú korlátozást.","shortLead":"A voksolók 68 százaléka szavazott 32 százalék ellenében arra, hogy lazítsák az abortuszra vonatkozó szigorú korlátozást.","id":"20180526_Exit_poll_az_abortusz_liberalizalasara_szavaztak_az_irek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9508f48d-2056-4d96-a3ad-ca468ef8d603","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Exit_poll_az_abortusz_liberalizalasara_szavaztak_az_irek","timestamp":"2018. május. 26. 07:20","title":"Exit poll: az abortusz liberalizálására szavaztak az írek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0cc93e-2911-48fc-9ab5-60a478441525","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kétéves gyerek testhőmérséklete egy árnyékban parkoló autóban is valamivel kevesebb mint két óra alatt érheti el az életveszélyes határt.","shortLead":"Egy kétéves gyerek testhőmérséklete egy árnyékban parkoló autóban is valamivel kevesebb mint két óra alatt érheti el...","id":"20180524_Egy_ora_alatt_is_meghalhat_egy_forro_autoban_hagyott_gyerek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a0cc93e-2911-48fc-9ab5-60a478441525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8baa894-d261-4590-bba5-e883e1b241c5","keywords":null,"link":"/elet/20180524_Egy_ora_alatt_is_meghalhat_egy_forro_autoban_hagyott_gyerek","timestamp":"2018. május. 24. 21:25","title":"Egy óra alatt is meghalhat egy forró autóban hagyott gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]