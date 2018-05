Ron Werber izraeli kampányguru korábban az MSZP-t segítette tanácsaival, ebben a kampányban pedig egy ideig az LMP-vel dolgozott. A Magyar Narancs birtokába került ugyanakkor egy levél, amiben Werber ügyvédje súlyos vádakat fogalmaz meg. A levél szerint több 10 millió forinttal tartoznak a kampánygurunak, akinek a tanácsadói munkáját szándékosan elszabotálta a párt vezetése. Az izraeli tanácsadó a sorozatos szerződésszegések miatt hagyta ott a pártot egy hónappal a választások előtt, a ki nem fizetett munka miatt pedig bíróságra is hajlandó elmenni, áll a levélben. (Werberről korábban ugyancsak a Narancs hasábjain Szabó Szabolcs azt mondta, ő úgy tudja, 5 ezer dollár alatt a tel-avivi reptérre sem taxizik ki.)

A Werber cégének nevében eljáró ügyvédi iroda először március 7-én írt levelet, amelyet csak Szél Bernadett társelnök és Ungár Péter elnökségi tag kapott meg, ebben az áll, hogy a párt több alkalommal is megszegte a Werber tanácsadó cége és a párt (Szél és Ungár által) 2017. december 10-én aláírt tanácsadói szerződést. Karácsonyig a cég szerint minden rendben volt, de utána „több alkalommal megszegték a Szerződésben vállalt együttműködési kötelezettségüket, továbbá megtagadták az Ügyfelünk részére történő információk átadását, megkereséseire,

felvetéseire nem válaszolnak, tanácsait, elképzeléseit, részletesen kidolgozott munkatervét ignorálják.”

A levél szerint a párt vezetése rendszeresen megkerülte Werbert olyan ügyekben, melyek irányításával eredetileg őt bízták meg, ráadásul arra is utalnak, hogy a pártvezetés kifejezetten elszabotálta a közös munkát. Werber ügyvédje ugyanis azt állítja, hogy Szélék folyamatos késében voltak, minden döntést az utolsó pillanatra hagytak, ezzel „kulcsfontosságú kampányeseményeket téve középszerűvé, hatástalanná, sőt, néhány esetben kontraproduktívvá“. Hozzáteszik, ezzel

jelentősen csökkentik, de mindenképp veszélyeztetik a választási eredmények sikerét.

Az ügyvéd fizetési felszólítást is küldött a pártnak az elmaradt tiszteletdíj és a költségek megfizetéséről (március 18-i határidővel) hozzátéve, ha az LMP nem fizet, hajlandóak bíróságra is menni. De a párt nem fizetett, sőt, nem is reagáltak a levélre, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy érkezett az ügyvédtől még egy levél, ami március 21-én kelt, és a teljes akkori országos elnökség megkapta; Szél és Ungár mellett Hadházy Ákos, Sallai Róbert Benedek, Schmuck Erzsébet, valamint Ábrahám Júlia, Ferenczi István, Komlósi Csaba és Szoboszlay György Csaba is.

A második levélhez csatolták az elsőt is, botrány is lett belőle a vezetésben. Újabb fizetési határidőt kapott a párt, felajánlja azt is, hogy ha nem tudnak fizetni, akkor „folytassunk egymással egyeztetéseket, állapodjunk meg akár a másképp teljesítésben“. A második levél ezek után viszont azzal is megvádolja Szélt és Ungárt, hogy titkolóznak a párt vezető testületei előtt, és hogy Werberrel kapcsolatban, illetve arról, hogy a tanácsadó miért nem dolgozik már az LMP-nek, „szándékosan félrevezető információk, sőt akár rágalmak is” terjednek a pártban.

A Magyar Narancs megkereste Szélt, annyit mondott, részletesen nem ismeri az ügy részleteit, mert nem ő tartotta a kapcsolatot Werberrel. Azt is elmondta, hogy rendezni fogják a vitás kérdéseket a tanácsadóval, és bízik abban, hogy sikerül minden kérdésre megoldást találni. Keresték Werbert is, egyelőre nem reagált.