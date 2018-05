Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sztáredző válogatott versenyző híján elbukhatná az állami fizetését. ","shortLead":"A sztáredző válogatott versenyző híján elbukhatná az állami fizetését. ","id":"20180529_Ujabb_versenyzoje_hagyna_ott_Shane_Tusupot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8408debd-a8c0-4c73-9f21-d0ee3f1672d9","keywords":null,"link":"/sport/20180529_Ujabb_versenyzoje_hagyna_ott_Shane_Tusupot","timestamp":"2018. május. 29. 07:58","title":"Újabb versenyzője hagyná ott Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33e6e86-53f6-4fd0-a2e5-5b2c3b34c0e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bravúros módon, a menetszél segítségével oltotta el a kocsi hátsó részére is átterjedt tüzet a hétvégi Indy 500 versenyzője. A taktika más miatt is remek húzásnak bizonyult.","shortLead":"Bravúros módon, a menetszél segítségével oltotta el a kocsi hátsó részére is átterjedt tüzet a hétvégi Indy 500...","id":"20180528_Igy_meg_nem_oltottak_el_ego_autot_az_Indy_500_versenyzoje_inkabb_a_gazra_taposott_es_milyen_jol_tette__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33e6e86-53f6-4fd0-a2e5-5b2c3b34c0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c0a355-08d0-495a-8767-a512fd2b81bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_Igy_meg_nem_oltottak_el_ego_autot_az_Indy_500_versenyzoje_inkabb_a_gazra_taposott_es_milyen_jol_tette__video","timestamp":"2018. május. 28. 20:55","title":"Így még nem oltottak el égő autót: az Indy 500 versenyzője inkább a gázra taposott, és milyen jól tette - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f2de82-b099-44eb-b6c3-a4c544f3ccf6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új emlősfajt fedeztek fel egy 130 millió éves észak-amerikai koponyalelet alapján, amely az ősi Pangea szuperkontinens szétválásának időpontját is későbbire teheti.","shortLead":"Új emlősfajt fedeztek fel egy 130 millió éves észak-amerikai koponyalelet alapján, amely az ősi Pangea szuperkontinens...","id":"20180529_130_millio_eves_koponyalelet_pangea_uj_emlosfaj_cifelliodon_wahkarmoosuch_ragadozo_paleontologia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8f2de82-b099-44eb-b6c3-a4c544f3ccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e04eda-3656-48e3-8049-85e93d033637","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_130_millio_eves_koponyalelet_pangea_uj_emlosfaj_cifelliodon_wahkarmoosuch_ragadozo_paleontologia","timestamp":"2018. május. 29. 09:03","title":"Találtak egy 130 millió (!) éves koponyát, ez bizony egy eddig nem ismert fajhoz tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2202df-480e-4555-b968-81cfca47174c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Homlokzatfelújítás és belsőépítészeti átalakítás is zajlott. Ön szerint megérte a beruházónak?","shortLead":"Homlokzatfelújítás és belsőépítészeti átalakítás is zajlott. ","id":"20180529_Egymilliard_forintot_koltottek_erre_a_budapesti_plazara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2202df-480e-4555-b968-81cfca47174c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8827855a-5b33-4e39-a6cf-bd51dca25a33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_Egymilliard_forintot_koltottek_erre_a_budapesti_plazara","timestamp":"2018. május. 29. 13:35","title":"Egymilliárd forintot költöttek erre a budapesti plázára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null} Emellett már 470 ezren aláírtak egy Ramos megbüntetését kérő online petíciót is.","shortLead":"Egy egyiptomi ügyvéd perelte be a spanyol védőt több mint 300 milliárd forintnak megfelelő összegre. Emellett már 470...","id":"20180529_Ramos_buntetes_uefa_Szalah","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6ab7de-eac1-4b5e-b0ae-1678ee9e3f01","keywords":null,"link":"/sport/20180529_Ramos_buntetes_uefa_Szalah","timestamp":"2018. május. 29. 14:44","title":"Egymilliárd euróra perelik Ramost a Szalah sérülését okozó szabálytalanság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null} Az egyik helyinek elege lett abból, hogy mindenki az utcájukban parkol.","shortLead":"Egyre több utas hagyja az autóját a manchesteri repülőtér közvetlen közelében található kis településen. Az egyik...","id":"20180530_megrongalt_auto_manchester_repuloter_wythenshawe_festekkel_leontott_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a669a54-39c2-489b-a522-73b8a619a7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fbff7a-abc1-49bc-9c24-55c24abeeaec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_megrongalt_auto_manchester_repuloter_wythenshawe_festekkel_leontott_auto","timestamp":"2018. május. 30. 13:21","title":"Nagyon meg fog lepődni az autós, ha leszáll a manchesteri repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]