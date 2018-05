Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be9c236f-1fad-4560-9a7f-2150550568ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberben indulhat útjára a repülő, amelynél hosszabb ideig megszakítás nélkül egyetlen menetrend szerinti járat sem fog repülni.","shortLead":"Októberben indulhat útjára a repülő, amelynél hosszabb ideig megszakítás nélkül egyetlen menetrend szerinti járat sem...","id":"20180530_Tippeljen_mennyi_idot_tolthet_levegoben_a_vilag_leghosszabb_repuloutjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be9c236f-1fad-4560-9a7f-2150550568ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825869bf-55cc-4ea0-9c3c-33e22ac0f976","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Tippeljen_mennyi_idot_tolthet_levegoben_a_vilag_leghosszabb_repuloutjan","timestamp":"2018. május. 30. 17:40","title":"Tippeljen, mennyi időt tölthet levegőben a világ leghosszabb repülőútján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d97516f-80ad-48d4-8ad4-6f963488a9cb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Válságban van az Európai Unió, az összeomlás szélén áll, a kötelező kvóták értelmetlenek, az EU-nak meg kell védenie határait – mindezeket nem valamelyik populista politikus, esetleg Putyiyn mondta, hanem az első számú közellenség, az amerikai áfium, Soros György.","shortLead":"Válságban van az Európai Unió, az összeomlás szélén áll, a kötelező kvóták értelmetlenek, az EU-nak meg kell védenie...","id":"20180529_Hiaba_utalja_Orban_Soros_terve_nem_is_Orbanellenes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d97516f-80ad-48d4-8ad4-6f963488a9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4917ac4-686d-45f2-afcf-2b9b14a95a03","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Hiaba_utalja_Orban_Soros_terve_nem_is_Orbanellenes","timestamp":"2018. május. 29. 18:59","title":"Hiába utálja Orbán, Soros terve nem is annyira Orbán-ellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72b4ee6-2ee1-473a-aacc-bfa4ec698e68","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Salzburg 17 éves magyar focitehetségéért olasz nagycsapatok érdeklődnek – írja a calciomercato.it.","shortLead":"A Salzburg 17 éves magyar focitehetségéért olasz nagycsapatok érdeklődnek – írja a calciomercato.it.","id":"20180530_Szoboszlai_Dominikot_vinne_a_Juve_es_az_Inter_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f72b4ee6-2ee1-473a-aacc-bfa4ec698e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae61e40-6a7c-402b-ac34-78f14e41ed3b","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Szoboszlai_Dominikot_vinne_a_Juve_es_az_Inter_is","timestamp":"2018. május. 30. 17:09","title":"A Juventus meg akarja szerezni Szoboszlai Dominikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a6d99d-d92f-4661-8e0a-0bdf2805e020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz két másik parkoló autóra is átterjedt Dél-Budán, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"A tűz két másik parkoló autóra is átterjedt Dél-Budán, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20180530_Egett_egy_auto_a_XI_keruletben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a6d99d-d92f-4661-8e0a-0bdf2805e020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b79752-a9af-49df-a8bd-a90f49ac5506","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_Egett_egy_auto_a_XI_keruletben","timestamp":"2018. május. 30. 16:36","title":"Égett egy autó a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes jó nevű gimnáziumokba tízszeres is lehet a túljelentkezés. ","shortLead":"Egyes jó nevű gimnáziumokba tízszeres is lehet a túljelentkezés. ","id":"20180529_Mar_most_hirdetik_az_elokeszitoket_a_jovo_evi_kozepiskolai_felvetelire","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24892012-0f94-43a8-af31-8772b3591345","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Mar_most_hirdetik_az_elokeszitoket_a_jovo_evi_kozepiskolai_felvetelire","timestamp":"2018. május. 29. 07:32","title":"Már most hirdetik az előkészítőket a jövő évi középiskolai felvételire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külhoni magyar közösség tagjai „szinte egyhangúlag kiálltak a Fidesz–KDNP mellett” – mondta Kósa Lajos a Bihar Megyei Önkormányzati Konferencia nevű rendezvényen.","shortLead":"A külhoni magyar közösség tagjai „szinte egyhangúlag kiálltak a Fidesz–KDNP mellett” – mondta Kósa Lajos a Bihar Megyei...","id":"20180530_Kosa_Lajos_megkoszonte_az_erdelyi_szavazatokat_de_nem_vertek_nagy_dobra_latogatasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3eee15-f3e6-455c-b4bc-379a871fa39f","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Kosa_Lajos_megkoszonte_az_erdelyi_szavazatokat_de_nem_vertek_nagy_dobra_latogatasat","timestamp":"2018. május. 30. 16:06","title":"Kósa Lajos megköszönte az erdélyi szavazatokat, de nem verték nagy dobra látogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Meghátrált vagy szigorított a kormány a Stop Soros törvénytervezeten? Mit akarhat Orbán az Alaptörvény hetedik módosításával? G. Szabó Dániel jogász egyszerre lát politikai bullshitet, kommunista tempót és sötét jövőt. A távolban Oroszország is felsejlik.","shortLead":"Meghátrált vagy szigorított a kormány a Stop Soros törvénytervezeten? Mit akarhat Orbán az Alaptörvény hetedik...","id":"20180530_Stop_Soros_es_alkotmanymodositas_egyertelmu_cel_a_szabadsag_szukitese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa9d5fe-92aa-498d-a36f-14a70e26d4b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Stop_Soros_es_alkotmanymodositas_egyertelmu_cel_a_szabadsag_szukitese","timestamp":"2018. május. 30. 17:00","title":"Stop Soros és alkotmánymódosítás: egyértelmű cél a szabadság szűkítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szegedi turisztikai alkalmazást fejlesztett az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke. A városba érkező látogatók néhány gombnyomás után egy kész, tematikus útvonaltervet kaphatnak ahhoz, merre érdemes elsétálni Szegeden. Az app nem csak listát mutat, hanem helyszínről helyszínre navigálja is a turistákat.","shortLead":"Szegedi turisztikai alkalmazást fejlesztett az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke. A városba érkező...","id":"20180529_szeged_turisztikai_alkalmazas_szegedi_latnivalok_szegedi_tura_seta_szte_sztekomm","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e088067e-0f4b-4d51-a4ae-a77477dc2f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_szeged_turisztikai_alkalmazas_szegedi_latnivalok_szegedi_tura_seta_szte_sztekomm","timestamp":"2018. május. 29. 20:03","title":"Ha Szegedre látogat, szinte kötelező letöltenie ezt az appot – de ha Szegeden él, akkor is ajánlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]