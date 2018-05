Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3da9ece-0a10-498b-813e-1a453e68f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában országonként nagyon eltérő, hogy mennyi a megengedett legnagyobb sebesség. A közelgő nyaraláskor érdemes erre is odafigyelni.","shortLead":"Európában országonként nagyon eltérő, hogy mennyi a megengedett legnagyobb sebesség. A közelgő nyaraláskor érdemes erre...","id":"20180531_nyaralas_europa_orszagok_sebesseg_tempo_sebesseghatar_rendorseg_buntetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3da9ece-0a10-498b-813e-1a453e68f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa94c2f3-3584-430f-a41f-34e8786f2315","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_nyaralas_europa_orszagok_sebesseg_tempo_sebesseghatar_rendorseg_buntetes","timestamp":"2018. május. 31. 06:41","title":"Van, ahol már 90 km/h-nál büntetnek, de van, ahol mehet a padlógáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d97516f-80ad-48d4-8ad4-6f963488a9cb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Válságban van az Európai Unió, az összeomlás szélén áll, a kötelező kvóták értelmetlenek, az EU-nak meg kell védenie határait – mindezeket nem valamelyik populista politikus, esetleg Putyiyn mondta, hanem az első számú közellenség, az amerikai áfium, Soros György.","shortLead":"Válságban van az Európai Unió, az összeomlás szélén áll, a kötelező kvóták értelmetlenek, az EU-nak meg kell védenie...","id":"20180529_Hiaba_utalja_Orban_Soros_terve_nem_is_Orbanellenes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d97516f-80ad-48d4-8ad4-6f963488a9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4917ac4-686d-45f2-afcf-2b9b14a95a03","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Hiaba_utalja_Orban_Soros_terve_nem_is_Orbanellenes","timestamp":"2018. május. 29. 18:59","title":"Hiába utálja Orbán, Soros terve nem is annyira Orbán-ellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elárverezik a színész személyes levelezését.","shortLead":"Elárverezik a színész személyes levelezését.","id":"20180529_Ugy_tunik_Alan_Rickman_nem_elvezte_annyira_a_Harry_Pottert_mint_mi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c869c4e8-755f-4f9f-987e-d0d3539f1d12","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Ugy_tunik_Alan_Rickman_nem_elvezte_annyira_a_Harry_Pottert_mint_mi","timestamp":"2018. május. 30. 09:15","title":"Úgy tűnik, Alan Rickman nem élvezte annyira a Harry Pottert, mint mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21eeb0e9-7c0c-4bc0-8c6b-92c3a60fd522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stadion, sportpálya, fürdő és uszoda mellé még egy újabb uszodát kaphat Kisvárda.","shortLead":"Stadion, sportpálya, fürdő és uszoda mellé még egy újabb uszodát kaphat Kisvárda.","id":"20180530_Meg_egy_sokadik_sportletesitmenyt_kap_Sesztak_Miklos_varosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21eeb0e9-7c0c-4bc0-8c6b-92c3a60fd522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c000d09f-fa23-4222-a771-76a62b4b07b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Meg_egy_sokadik_sportletesitmenyt_kap_Sesztak_Miklos_varosa","timestamp":"2018. május. 30. 17:59","title":"Még egy sokadik sportlétesítményt kap Seszták Miklós városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arkagyij Babcsenkón kívül 30 orosz ellenzéki politikus neve szerepelt egy listán, akiket likvidáltatni akartak. A listát az újságíró meggyilkolásának megrendezésével sikerült megszerezni. ","shortLead":"Arkagyij Babcsenkón kívül 30 orosz ellenzéki politikus neve szerepelt egy listán, akiket likvidáltatni akartak...","id":"20180531_30_orosz_ellenzeki_eletet_mentette_meg_az_ujsagiro_aki_eljatszotta_a_sajat_halalat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907dab75-6e23-41ca-8f21-df79fa1bfecb","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_30_orosz_ellenzeki_eletet_mentette_meg_az_ujsagiro_aki_eljatszotta_a_sajat_halalat","timestamp":"2018. május. 31. 13:28","title":"30 orosz ellenzéki életét mentette meg az újságíró, aki eljátszotta a saját halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április helyett csak novemberben kell, hogy elkészüljön a jegybank Pallas Athéné Domus Animae Alapítványának (PADA) a Várban lévő, Csónak utcai villája.","shortLead":"Április helyett csak novemberben kell, hogy elkészüljön a jegybank Pallas Athéné Domus Animae Alapítványának (PADA...","id":"20180530_Sok_a_hiba_csuszik_Matolcsyek_villaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52de537-966e-489d-b790-b136a2483de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Sok_a_hiba_csuszik_Matolcsyek_villaja","timestamp":"2018. május. 30. 17:09","title":"Sok a hiba, csúszik Matolcsyék villájának építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25463cc4-2bd4-4542-a39f-bb7dda21b632","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban a múlt héten két idős embert öltek meg, az ügy két gyanúsítottja a házaspár lánya és annak élettársa.","shortLead":"A városban a múlt héten két idős embert öltek meg, az ügy két gyanúsítottja a házaspár lánya és annak élettársa.","id":"20180529_lazar_halalbuntetes_vasarhelyi_kettos_gyilkossag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25463cc4-2bd4-4542-a39f-bb7dda21b632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c7f2d5-fdbf-494c-a95c-afa713ecc27a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_lazar_halalbuntetes_vasarhelyi_kettos_gyilkossag","timestamp":"2018. május. 29. 21:08","title":"Lázár: A halálbüntetés lenne arányos válasz a vásárhelyi kettős gyilkosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakatos Benjamin vezérigazgató és a MET további menedzserei kivásárolják a korábbi tulajdonostársakat.","shortLead":"Lakatos Benjamin vezérigazgató és a MET további menedzserei kivásárolják a korábbi tulajdonostársakat.","id":"20180530_garancsi_istvan_es_a_mol_is_kiszall_a_metbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c37fef-91fd-4e50-99c9-6ba3f6462b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_garancsi_istvan_es_a_mol_is_kiszall_a_metbol","timestamp":"2018. május. 30. 09:08","title":"Garancsi István és a Mol is kiszáll a MET-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]