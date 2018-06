Magyarország egykor a legjobbak közé tartozott a sajtószabadságot értékelő különféle rangsorokban, azonban 2010 óta évről évre romlik a helyzet, írja az adatujsagiras.atlatszo.hu.

A Freedom of the Press rangsorában minél magasabb pontszámot kap valaki, annál rosszabbul teljesít. Magyarország értéke pedig 2007 és 2017 között 21-ről 44-re romlott. A romlás egyébként igaz Európa összes országának átlagára is, de itt csak 20-ról 24-re esett az érték, illetve gyengült a többi közép-kelet-európai ország sajtószabadságának átlagos helyzete is, de az is csak 29-ről 34-re.

Ekkora romlást, mint Magyarország, egyébként semelyik környező ország nem produkált. Bulgáriánál már rosszabb helyre kerültünk, Románia pedig annak ellenére, hogy eddig jelentősen rosszabb értékeket mutatott, mint hazánk, mostanra szintén megelőzött minket. Románia helyzete ugyanis lényegesen javult, miközben mi folyamatosan rontottuk a mutatóinkat. Az is szembetűnő, hogy Csehország és Szlovénia értékei még az EU-átlagot is meghaladják, de Szlovákiáé is megközelíti, míg a miénk lényegesen alatta van. Egyébként Lengyelország értéke is sokat romlott, de közel sem annyit, mint a miénk. A vizsgált országok közül már csak Ukrajnát és Szerbiát tudjuk megelőzni. A környező országok helyzetét az alábbi ábra mutatja:

A grafikonon jól látszik a Népszabadság 2016 őszén történt bezárása utáni romlás is.

A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy melyik országok utasítják el ezeket az eredményeket, akár diplomáciai szinten is: Magyarországon kívül Oroszország, Azerbajdzsán, Törökország, Fehéroroszország, illetve újabban Lengyelország, Bulgária és Macedónia kritizálja a kutatás helytállóságát.