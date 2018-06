Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem bírnak a bozóttüzekkel.","shortLead":"Nem bírnak a bozóttüzekkel.","id":"20180603_Ezreknek_kell_menekulniuk_Los_Angeles_kornyeken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94d2b1c-d1ed-4e7d-ba3d-1e9d53bc431b","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Ezreknek_kell_menekulniuk_Los_Angeles_kornyeken","timestamp":"2018. június. 03. 09:51","title":"Ezreknek kell menekülniük Los Angeles környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ce1aee-2e34-4020-a64d-f283dc6fac03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente dollármilliárdokat lehetne spórolni, ha megszűnne a gyereklányok kiházosításának szokása. Nigerben még mindig a lányok 76 százaléka előbb házasodik, mint hogy megkapná a választójogot.\r

\r

","shortLead":"Évente dollármilliárdokat lehetne spórolni, ha megszűnne a gyereklányok kiházosításának szokása. Nigerben még mindig...","id":"20180602_Ez_a_gazdasagi_ara_a_gyerekhazasagoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ce1aee-2e34-4020-a64d-f283dc6fac03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcdc902-9c4e-4c42-b240-e7aecdb9d27c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Ez_a_gazdasagi_ara_a_gyerekhazasagoknak","timestamp":"2018. június. 02. 22:03","title":"Ez a gazdasági ára a gyerekházasságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három év masszív migránsozás után kicsit furcsán adja ki magát a miniszterelnök debreceni ünnepi szentmisére írt levelének egyik gondolata. Azért harcról is beszélt. \r

\r

","shortLead":"Három év masszív migránsozás után kicsit furcsán adja ki magát a miniszterelnök debreceni ünnepi szentmisére írt...","id":"20180602_Orban_szerint_konyorulettel_kell_az_elesettek_fele_fordulnia_a_keresztenyeknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8090fba6-4a8e-4e1a-9513-ff6d84e09085","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Orban_szerint_konyorulettel_kell_az_elesettek_fele_fordulnia_a_keresztenyeknek","timestamp":"2018. június. 02. 17:43","title":"Orbán szerint könyörülettel kell az elesettek felé fordulnia a keresztényeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató rendszere egy ideig nem lesz elérhető, ez az e-matrica értékesítést és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj rendszert (HU-GO) egyaránt érinti.","shortLead":"A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató rendszere egy ideig nem lesz elérhető, ez az e-matrica értékesítést és a 3,5 tonna...","id":"20180602_vasarnap_hajnalban_nem_lehet_majd_ematricat_venni_jobb_inkabb_most_elintezni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6c478a-606d-443c-9793-471fca26c696","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_vasarnap_hajnalban_nem_lehet_majd_ematricat_venni_jobb_inkabb_most_elintezni","timestamp":"2018. június. 02. 13:10","title":"Vasárnap hajnalban nem lehet majd e-matricát venni, jobb inkább most elintézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca44300-fb53-4778-b666-7c47e2b0e597","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ 189 országa 13 ezer városának szénlábnyomát állapították meg norvég kutatók, számításaik szerint Szöulnak, a kínai Kantonnak és New Yorknak a legnagyobb a szénlábnyoma. Budapest a 210. helyre került. ","shortLead":"A világ 189 országa 13 ezer városának szénlábnyomát állapították meg norvég kutatók, számításaik szerint Szöulnak...","id":"20180602_nagyvarosok_szenlabnyom_karbonlabnyom_kornyezetvedelem_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca44300-fb53-4778-b666-7c47e2b0e597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63990467-68e5-450b-b976-aa87ff1ef181","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_nagyvarosok_szenlabnyom_karbonlabnyom_kornyezetvedelem_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2018. június. 02. 18:03","title":"Ön hol lakik? 13 ezer város szénlábnyomát hozták nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pontosan nem tudni, miért történt a baleset, ketten viszont megsérültek.","shortLead":"Pontosan nem tudni, miért történt a baleset, ketten viszont megsérültek.","id":"20180603_auto_mikrobusz_baleset_budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ccefe4-ca5c-4316-920e-4c057c19c061","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180603_auto_mikrobusz_baleset_budapest","timestamp":"2018. június. 03. 00:38","title":"Autó és mikorbusz ütközött Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dd747a-be43-4cd0-bfc5-ba1049a6cfa2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bertrand Cantat ezt az ügyet eddig megúszta.","shortLead":"Bertrand Cantat ezt az ügyet eddig megúszta.","id":"20180603_Vizsgaljak_eroszakos_ferje_kergettee_a_halalba_Rady_Krisztinat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23dd747a-be43-4cd0-bfc5-ba1049a6cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103508bc-9526-469e-ac99-f2d60cbed233","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Vizsgaljak_eroszakos_ferje_kergettee_a_halalba_Rady_Krisztinat","timestamp":"2018. június. 03. 14:24","title":"Vizsgálják, erőszakos férje kergette-e a halálba Rády Krisztinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök még februárban igazoltattak egy 64 éves szászvári férfit, aztán bekukkantottak a kocsi hátsó ülésére is.","shortLead":"A rendőrök még februárban igazoltattak egy 64 éves szászvári férfit, aztán bekukkantottak a kocsi hátsó ülésére is.","id":"20180603_nagymanyok_rendorseg_kozuti_ellenorzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361f8ea2-18e0-4ea6-b1f9-6710d4a11fb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_nagymanyok_rendorseg_kozuti_ellenorzes","timestamp":"2018. június. 03. 16:21","title":"Közúti ellenőrzésnek indult, de igencsak meglepődtek a nagymányoki rendőrök, amikor benéztek az autó hátsó ülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]