Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ki jogosult osztalékra, mik az osztalék és az osztalékelőleg fizetésének feltételei, milyen adókat kell leróni e jövedelem után? Az Adózóna összefoglalta a legfontosabb szabályokat.","shortLead":"Ki jogosult osztalékra, mik az osztalék és az osztalékelőleg fizetésének feltételei, milyen adókat kell leróni e...","id":"20180607_Megmutatjuk_hogy_adoznak_a_cegkiralyok_az_osztalek_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03350f4d-2a04-463b-a5fc-61e6830872ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Megmutatjuk_hogy_adoznak_a_cegkiralyok_az_osztalek_utan","timestamp":"2018. június. 07. 11:22","title":"Megmutatjuk, hogy adóznak a cégkirályok az osztalék után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a34985d-3c31-4cfa-903c-f0ae78be9385","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az MNB 45 millió forint bírsággal sújtotta a budapesti Excellent Partnership Hungary Kft.-t bejelentés nélkül folytatott függő ügynöki tevékenység miatt. A jegybank nyilvántartásában nem szereplő társaság határon átnyúló befektetéseket közvetített – többször agresszív értékesítéssel – magyar ügyfelek részére. ","shortLead":"Az MNB 45 millió forint bírsággal sújtotta a budapesti Excellent Partnership Hungary Kft.-t bejelentés nélkül...","id":"20180608_45_millio_forintra_buntettek_az_agressziv_ertekesitot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a34985d-3c31-4cfa-903c-f0ae78be9385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9197fc89-a445-4252-a975-46917066f051","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_45_millio_forintra_buntettek_az_agressziv_ertekesitot","timestamp":"2018. június. 08. 09:53","title":"45 millió forintra büntették az agresszív értékesítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban élőknek, és dolgozik a kármentésen is.","shortLead":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban...","id":"20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6839e970-f9eb-4253-8e9c-74f3469bc2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","timestamp":"2018. június. 07. 12:57","title":"Bámulatos és félelmetes a Hawaii-i vulkán éjjel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban egyszer már elvetettek egy hasonló ötletet, most úgy tűnik, mégiscsak beépítenék a facebookos értesítéseket az Instagramba. A Facebook még több csatornán szeretné beszippantani a felhasználókat.","shortLead":"Korábban egyszer már elvetettek egy hasonló ötletet, most úgy tűnik, mégiscsak beépítenék a facebookos értesítéseket...","id":"20180607_facebook_ertesitesek_instagram_uj_gomb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2512ed6f-6f75-4215-a203-0c35263260f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_facebook_ertesitesek_instagram_uj_gomb","timestamp":"2018. június. 07. 18:03","title":"Egy kicsit felpezsdítené az értesítéseket a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2469e4-0ae9-4a1f-a7ad-e1df9abcc948","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ez az első ilyen esete.","shortLead":"Nem ez az első ilyen esete.","id":"20180606_Bekeert_kampanyolt_megis_letartoztattak_a_francia_Pokembert_Szoulban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc2469e4-0ae9-4a1f-a7ad-e1df9abcc948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b745f4-f49c-41b0-bd2d-bf0a8c1ee894","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Bekeert_kampanyolt_megis_letartoztattak_a_francia_Pokembert_Szoulban","timestamp":"2018. június. 06. 15:47","title":"Békéért kampányolt, mégis letartóztatták a francia Pókembert Szöulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek követik, de egyelőre nem látják szükségesnek altatólövedéket kilőni rá.","shortLead":"A szakemberek követik, de egyelőre nem látják szükségesnek altatólövedéket kilőni rá.","id":"20180608_Autopalyat_is_lezarhatnak_a_koborlo_medve_kedveert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f9b56a-423b-4958-9c89-911aea552a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Autopalyat_is_lezarhatnak_a_koborlo_medve_kedveert","timestamp":"2018. június. 08. 12:32","title":"Autópályát is lezárhatnak a kóborló medve kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz azonnal reagált az EU alapjogi ügynökségének frissen kijött jelentésére. A kormánypárt szerint egyértelmű, hogy az üzletembernek már az ügynökségben is megvannak a saját emberei.","shortLead":"A Fidesz azonnal reagált az EU alapjogi ügynökségének frissen kijött jelentésére. A kormánypárt szerint egyértelmű...","id":"20180607_Tartsa_meg_a_szennyes_penzet__ezt_uzeni_a_Fidesz_Sorosnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4407d34-d76a-401d-9ea5-75c6e263a380","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Tartsa_meg_a_szennyes_penzet__ezt_uzeni_a_Fidesz_Sorosnak","timestamp":"2018. június. 07. 18:04","title":"\"Tartsa meg a szennyes pénzét\" – ezt üzeni a Fidesz Sorosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955ec4c3-a896-4104-9c01-3bd69180af2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Anyagi káros balesetet szenvedett a csempészett cigarettát szállító jánkmajtisi sofőr.","shortLead":"Anyagi káros balesetet szenvedett a csempészett cigarettát szállító jánkmajtisi sofőr.","id":"20180608_elmenekult_volna_a_rendorok_elol_a_csempesz_de_jott_a_korforgalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955ec4c3-a896-4104-9c01-3bd69180af2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5eae202-a6ce-4337-a147-8e58500fe213","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_elmenekult_volna_a_rendorok_elol_a_csempesz_de_jott_a_korforgalom","timestamp":"2018. június. 08. 11:55","title":"Elmenekült volna a rendőrök elől a csempész, de jött a körforgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]