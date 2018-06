Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és a számlákat felhasználó társaságok képviselőivel szemben vádemelést javasolnak a pénzügyi nyomozók. Az ügyben hatvannégy gyanúsított szerepel.","shortLead":"Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és...","id":"20180607_milliardos_szamlagyarat_kapcsolt_le_a_nav","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b15b1f-ab55-4e9e-8b44-4eedc601fd36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_milliardos_szamlagyarat_kapcsolt_le_a_nav","timestamp":"2018. június. 07. 10:20","title":"Milliárdos számlagyárat kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca83420-51d6-4758-8c5d-08e99ac0e4c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban órákon át nem indított és fogadott járatokat, mert egy felszállás során megsérült a 2-es futópálya burkolata. ","shortLead":"Korábban órákon át nem indított és fogadott járatokat, mert egy felszállás során megsérült a 2-es futópálya burkolata. ","id":"20180608_ujra_mukodik_a_ferihegyi_repuloter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ca83420-51d6-4758-8c5d-08e99ac0e4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f86954-d6e7-4117-a470-b73dd5bdf06c","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_ujra_mukodik_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. június. 08. 09:24","title":"Újra működik a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Természetvédelmi Világszervezet (WWF) pénteken nyilvánosságra hozott jelentése szerint a szemét főleg Törökországországból és Spanyolországból származik. A helyzetet a nyaralószezon is súlyosbítja: csak nyáron 40 százalékkal több hulladék kerül a tengerekbe. ","shortLead":"A Természetvédelmi Világszervezet (WWF) pénteken nyilvánosságra hozott jelentése szerint a szemét főleg...","id":"20180608_muanyag_szemet_hulladek_foldkozi_tenger_wwf_petpusztito_enzim","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd347bd-536f-4fc8-b553-1cd8e98381ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_muanyag_szemet_hulladek_foldkozi_tenger_wwf_petpusztito_enzim","timestamp":"2018. június. 08. 07:54","title":"Annyi szemét van már a Földközi-tengerben, hogy lassan belefullad az élővilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f31ec6-6083-43b6-953d-be15010b3e14","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több, mint 9500%-kal nőtt a Sunny Optical Technology Group részvényeinek az értéke az elmúlt tíz évben. A New York-i Bloomberg szerint ezzel ők a rekorderek a világon, hiszen a Netflix is csak 7500%-os növekedést produkált ugyanebben az időszakban.","shortLead":"Több, mint 9500%-kal nőtt a Sunny Optical Technology Group részvényeinek az értéke az elmúlt tíz évben. A New York-i...","id":"20180608_Az_alapito_tag_veces_neni_is_dollarmilliomos_lett_ennel_a_cegnel_nagyon_bejott_nekik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f31ec6-6083-43b6-953d-be15010b3e14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52977641-d66f-41a4-9d55-6d13c429a9a2","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Az_alapito_tag_veces_neni_is_dollarmilliomos_lett_ennel_a_cegnel_nagyon_bejott_nekik","timestamp":"2018. június. 08. 13:12","title":"A vécés néni alapító tag is dollármilliomos ennél a cégnél, nagyon bejött nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban egyszer már elvetettek egy hasonló ötletet, most úgy tűnik, mégiscsak beépítenék a facebookos értesítéseket az Instagramba. A Facebook még több csatornán szeretné beszippantani a felhasználókat.","shortLead":"Korábban egyszer már elvetettek egy hasonló ötletet, most úgy tűnik, mégiscsak beépítenék a facebookos értesítéseket...","id":"20180607_facebook_ertesitesek_instagram_uj_gomb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2512ed6f-6f75-4215-a203-0c35263260f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_facebook_ertesitesek_instagram_uj_gomb","timestamp":"2018. június. 07. 18:03","title":"Egy kicsit felpezsdítené az értesítéseket a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évi 50 ezer milliárd forint összegű számlaforgalom válhat láthatóvá.","shortLead":"Évi 50 ezer milliárd forint összegű számlaforgalom válhat láthatóvá.","id":"20180608_Juliustol_indul_a_NAV_csodafegyvere_itt_vannak_a_tudnivalok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce37690-a7b9-425f-bee8-03cb96609a89","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Juliustol_indul_a_NAV_csodafegyvere_itt_vannak_a_tudnivalok","timestamp":"2018. június. 08. 10:20","title":"Júliustól indul a NAV csodafegyvere, itt vannak a tudnivalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134e4dcb-ef25-4552-a684-a14a426c3d57","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Önti a kormány a pénzt a kisvállalkozások külpiacra lépésének támogatásába, a cégek mégis nehezen kapnak hitelt. De miért? \r

","shortLead":"Önti a kormány a pénzt a kisvállalkozások külpiacra lépésének támogatásába, a cégek mégis nehezen kapnak hitelt. De...","id":"20180608_Hiaba_mondta_be_Orban_a_celszamot_nem_biztos_hogy_ez_bejon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134e4dcb-ef25-4552-a684-a14a426c3d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c1b943-3bba-4935-bdee-a1206d54276b","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Hiaba_mondta_be_Orban_a_celszamot_nem_biztos_hogy_ez_bejon","timestamp":"2018. június. 08. 14:12","title":"\"Mit tehettem volna? Csendben tűrtem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az afgán bandavezér és a többi vádlott pontosan tudták, hogy emberek életeit kockáztatják, amikor 71 migránst bezártak a csempészkamionba. Hiába dörömböltek a hűtőkocsi falán a fulladozó emberek, a vádirat szerint a kamion sofőrje a főnök parancsára, a nagy pénz reményében nem állt meg. Jövő héten születhet ítélet a 2015-ös tragédia ügyében. ","shortLead":"Az afgán bandavezér és a többi vádlott pontosan tudták, hogy emberek életeit kockáztatják, amikor 71 migránst bezártak...","id":"20180607_Egy_het_mulva_hirdetnek_iteletet_a_parndorfi_halalkamion_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81cd069-402d-4c54-94dd-283500cae0ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Egy_het_mulva_hirdetnek_iteletet_a_parndorfi_halalkamion_ugyeben","timestamp":"2018. június. 07. 16:32","title":"Egy hét múlva hirdetnek ítéletet a parndorfi halálkamion ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]