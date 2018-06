Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszűnt Együtt volt elnöke a 444-nek adott interjúban azt mondta, korántsem akart minden ellenzéki párt kormányváltást. Azt már 2014-ben is tudta, hogy az MSZP-ben vannak fideszes hatások, de hogy az LMP-ben is, csak nemrég derült ki számára. Szerinte a Fidesz a kampányban nem megszólította a népet, hanem félelmet keltett az emberekben, róla pedig szám szerint 800 magánéleti lejárató cikket közöltek.","shortLead":"A megszűnt Együtt volt elnöke a 444-nek adott interjúban azt mondta, korántsem akart minden ellenzéki párt...","id":"20180607_Juhasz_Peter_az_MSZPt_a_Fidesz_penzeli_az_LMP_is_az_o_erdekukben_politizal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a83d0-160b-439a-8c6a-8c872f3b3b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Juhasz_Peter_az_MSZPt_a_Fidesz_penzeli_az_LMP_is_az_o_erdekukben_politizal","timestamp":"2018. június. 07. 08:40","title":"Juhász Péter: Az MSZP-t a Fidesz pénzeli és az LMP-t is befolyásolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hívásokat 60, az SMS-ezést 19 forintban maximálnák az Európai Unió tagállamai között.","shortLead":"A hívásokat 60, az SMS-ezést 19 forintban maximálnák az Európai Unió tagállamai között.","id":"20180606_Tovabb_csokkenhet_a_kulfoldi_hivas_koltsege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f35616d-aba7-4313-bb26-ba9e21808b8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Tovabb_csokkenhet_a_kulfoldi_hivas_koltsege","timestamp":"2018. június. 06. 16:42","title":"Tovább csökkenhet a külföldi hívások költsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cce4050-97d7-4f88-9056-763b98aab609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötelezővé tette a kormány a nyelvvizsgát 2020-tól a felsőoktatási felvételikhez, amit most a diákok 60 százaléka tudna teljesíteni – írja a HVG. Az iparkamara elnöke szerint amúgy sem kell mindenkinek egyetemre menni, ám a húzás miatt nem csak a diákok, az intézmények is pórul járhatnak, így akár a Matolcsy-féle kecskeméti egyetem is.","shortLead":"Kötelezővé tette a kormány a nyelvvizsgát 2020-tól a felsőoktatási felvételikhez, amit most a diákok 60 százaléka tudna...","id":"20180606_Diak_felveteli_felsooktatas_egyetem_matolcsy_kecskemet_nyelvvizsga","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cce4050-97d7-4f88-9056-763b98aab609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f00ea8d-0aa4-4e8c-aeb9-cbde6feca54f","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Diak_felveteli_felsooktatas_egyetem_matolcsy_kecskemet_nyelvvizsga","timestamp":"2018. június. 06. 12:45","title":"Tervezett szelekció: Parragh vagy Matolcsy nevet a végén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306b0c48-d751-49f0-9924-07a5907cd602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben diákok és tanárok nem sérültek meg, a sofőr viszont a kezét törte.\r

","shortLead":"A balesetben diákok és tanárok nem sérültek meg, a sofőr viszont a kezét törte.\r

","id":"20180606_fotok_erkeztek_a_baranyai_iskolanak_utkozott_kamionrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306b0c48-d751-49f0-9924-07a5907cd602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba2cef9-12bd-4612-84c7-8c4bd484ea61","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_fotok_erkeztek_a_baranyai_iskolanak_utkozott_kamionrol","timestamp":"2018. június. 06. 15:13","title":"Fotók érkeztek a baranyai iskolának ütközött kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szomorú véget ért az Airbus két első, forgalomba állított szuper óriásgépe: alig tíz év szolgálat után szétbontják és alkatrészenként értékesítik a Singapore Airlines fölöslegessé vált A-380-asait.","shortLead":"Szomorú véget ért az Airbus két első, forgalomba állított szuper óriásgépe: alig tíz év szolgálat után szétbontják és...","id":"20180607_Vilagszenzacio_utan_csalodas_fekete_nap_az_Airbus_torteneteben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c44220-f947-4435-b303-748cb711e8ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Vilagszenzacio_utan_csalodas_fekete_nap_az_Airbus_torteneteben","timestamp":"2018. június. 07. 10:06","title":"Világszenzáció után csalódás, fekete nap az Airbus történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af57f9d6-8c60-47da-ac14-a6c5b8114629","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Villamossal ütközött össze egy autóbusz szerda délután a város központjában. ","shortLead":"Villamossal ütközött össze egy autóbusz szerda délután a város központjában. ","id":"20180606_tucatnyi_serult_egy_debreceni_balesetben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af57f9d6-8c60-47da-ac14-a6c5b8114629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd067371-d494-4c8b-99cf-4d0bbe7dba12","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_tucatnyi_serult_egy_debreceni_balesetben","timestamp":"2018. június. 06. 19:09","title":"Tucatnyi sérült egy debreceni balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snapchat után a klipek készítésére alkalmas musical.ly ötletét is megirigyelték Zucerbergék és különösebb gondolkodás nélkül, mintegy kopipészttel beépítették saját platformjukba. De ez nem minden: a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a zenés tartalmakba.","shortLead":"A Snapchat után a klipek készítésére alkalmas musical.ly ötletét is megirigyelték Zucerbergék és különösebb gondolkodás...","id":"20180606_musically_facebook_elo_video_zenes_klip_lip_sync_live","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d65b5bd-beb9-4d85-85b4-4a882b04d1d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_musically_facebook_elo_video_zenes_klip_lip_sync_live","timestamp":"2018. június. 06. 17:03","title":"(Másolt) újdonság a Facebookon: jön a funkció, amellyel bátran karaokézhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a222e1-67fe-4632-9f15-391add0d8269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb halálozási rátát produkáló betegségek ellen küzdene.","shortLead":"A legnagyobb halálozási rátát produkáló betegségek ellen küzdene.","id":"20180607_kasler_egeszsegugy_nepegeszsegugy_program","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1a222e1-67fe-4632-9f15-391add0d8269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753caf65-2bce-4c29-9695-defc16faba77","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_kasler_egeszsegugy_nepegeszsegugy_program","timestamp":"2018. június. 07. 13:39","title":"Kásler: Három héten belül fontos egészségügyi programok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]