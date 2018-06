Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Értékes gigabájtokat spórol majd meg a felhasználóknak a Windows következő, várhatóan ősszel esedékes nagyobb frissítése.","shortLead":"Értékes gigabájtokat spórol majd meg a felhasználóknak a Windows következő, várhatóan ősszel esedékes nagyobb...","id":"20180615_microsoft_windows_10_lean_operacios_rendszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad12336b-f701-4767-9779-8328681341ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_microsoft_windows_10_lean_operacios_rendszer","timestamp":"2018. június. 15. 08:03","title":"Kevés a szabad hely a számítógépén? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b339bb21-a745-4837-9d00-bc98d24795d1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egységes szempontok alapján fogja vizsgálni az EU a különböző országokban kapható élelmiszerek összetételét, minőségét – közölte az Európai Bizottság. A tavaly nagy vihart kavart élelmiszerbotrány után születendő normák azonban messze nem egyértelműek.","shortLead":"Egységes szempontok alapján fogja vizsgálni az EU a különböző országokban kapható élelmiszerek összetételét, minőségét...","id":"20180615_kettos_elelmiszerminoseg_jrc_elelmiszerbotrany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b339bb21-a745-4837-9d00-bc98d24795d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6102d62-be96-4df7-84c1-c3166a4b84fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_kettos_elelmiszerminoseg_jrc_elelmiszerbotrany","timestamp":"2018. június. 15. 11:40","title":"Vége a mellébeszélésnek, Brüsszel megmondja, hogyan kell belekóstolni a Nutellába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihalás fenyeget minden ötödik vadon élő emlősfajt Nagy-Britanniában – számolt be egy új kutatásról a BBC.","shortLead":"Kihalás fenyeget minden ötödik vadon élő emlősfajt Nagy-Britanniában – számolt be egy új kutatásról a BBC.","id":"20180614_veszelyeztetett_vadon_elo_emlosfajok_kihalas_veszelye_voros_lista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfd3448-365d-4577-94b3-77e1e6a62a32","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_veszelyeztetett_vadon_elo_emlosfajok_kihalas_veszelye_voros_lista","timestamp":"2018. június. 14. 12:03","title":"Ez szomorú: a kihalás felé sodródik a sün, a denevér, a mókus, a vadmacska és a patkány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Burkolatjavítási munkák miatt van szükség a lezárásra. ","shortLead":"Burkolatjavítási munkák miatt van szükség a lezárásra. ","id":"20180614_Egy_savos_lesz_par_napig_Hatvannal_az_M3as","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f8c371-e999-43cc-a87b-78f3b14a1127","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_Egy_savos_lesz_par_napig_Hatvannal_az_M3as","timestamp":"2018. június. 14. 16:52","title":"Egysávos lesz pár napig Hatvannál az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c6b672-7f4b-4c84-b093-a82e29f2828e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Minden hagyományt felrúgva, külvárosokban alakították át az elhagyatott gyárépületeket lakásokká az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában élő, a városi lakbért sokalló kreatívok. Nálunk ilyen sosem volt, és vélhetően sosem lesz, de az árát azért elkérik.","shortLead":"Minden hagyományt felrúgva, külvárosokban alakították át az elhagyatott gyárépületeket lakásokká az Egyesült Államokban...","id":"20180614_Tagas_ter_szuk_kinalat__ezert_humbug_a_magyar_loft","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87c6b672-7f4b-4c84-b093-a82e29f2828e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464c0eea-45f8-444c-9958-78c47b4817e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Tagas_ter_szuk_kinalat__ezert_humbug_a_magyar_loft","timestamp":"2018. június. 14. 13:58","title":"Tágas tér, szűk kínálat – ezért humbug a magyar loft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48dd088-3528-421b-ba72-be3f95fa83a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zuhogó eső és a hideg kissé megtöri a nyár lendületét, de maradjunk optimisták! ","shortLead":"A zuhogó eső és a hideg kissé megtöri a nyár lendületét, de maradjunk optimisták! ","id":"20180525_Dalok_az_esorol_az_esohoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f48dd088-3528-421b-ba72-be3f95fa83a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fee87b-e089-45aa-81b7-0ad5ac4a23fa","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Dalok_az_esorol_az_esohoz","timestamp":"2018. június. 14. 10:00","title":"Dalok egy nagy zuhéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4136d-de26-4b9b-926e-1e9f83a00e5c","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A stílusosan Gyalog Galoppnak keresztelt cég gyalog és tömegközlekedéssel garantálja az expressz szállítási időket.","shortLead":"A stílusosan Gyalog Galoppnak keresztelt cég gyalog és tömegközlekedéssel garantálja az expressz szállítási időket.","id":"20180615_Gyalogos_futarszolgalat_indult_Budapesten__On_rendelne_ilyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c4136d-de26-4b9b-926e-1e9f83a00e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f47900-8399-465c-934d-00cd5cd06e36","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180615_Gyalogos_futarszolgalat_indult_Budapesten__On_rendelne_ilyet","timestamp":"2018. június. 15. 10:54","title":"Gyalogos futárszolgálat indult Budapesten – Ön rendelne ilyet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39649342-10a8-4b29-a317-3a747b1e2f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi performansz-csata bontakozott ki Szentendrén. Még az is lehet, hogy az egészet előre kitalálták.\r

\r

","shortLead":"Igazi performansz-csata bontakozott ki Szentendrén. Még az is lehet, hogy az egészet előre kitalálták.\r

\r

","id":"20180615_Megjott_a_valasz_a_meztelenul_tiltakozo_ferfira_mezetlen_no_tunt_fel_a_szentendrei_magaslesen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39649342-10a8-4b29-a317-3a747b1e2f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfedf402-c28d-49e4-9acf-e6e62e4d1de8","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Megjott_a_valasz_a_meztelenul_tiltakozo_ferfira_mezetlen_no_tunt_fel_a_szentendrei_magaslesen","timestamp":"2018. június. 15. 15:01","title":"Megjött a válasz a meztelenül tiltakozó férfira: meztelen nő tűnt fel a szentendrei magaslesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]