[{"available":true,"c_guid":"db6c5a8e-1362-465a-8586-dd9957981c59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyobb esélye lenne Magyarországnak kijutni a világbajnokságra, ha nem Európához tartozna? És ha igen, kihez kellene csapódni? Megnéztük, honnan a legkönnyebb kijutni egy vb-re.","shortLead":"Nagyobb esélye lenne Magyarországnak kijutni a világbajnokságra, ha nem Európához tartozna? És ha igen, kihez kellene...","id":"20180617_FociMagyarorszagnak_DelAmerikaban_kellene_jatszania","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db6c5a8e-1362-465a-8586-dd9957981c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3d23ad-3a04-4ef6-b907-cb98fdbc239c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_FociMagyarorszagnak_DelAmerikaban_kellene_jatszania","timestamp":"2018. június. 17. 11:35","title":"Foci-Magyarországnak Dél-Amerikában kellene játszania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A müncheni ügyészek attól tartottak, hogy Rupert Stadler esetleg bizonyítékokat tüntet el. ","shortLead":"A müncheni ügyészek attól tartottak, hogy Rupert Stadler esetleg bizonyítékokat tüntet el. ","id":"20180618_audi_vezer_letartoztat_rupert_stadler","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1108a3-d55a-4d79-bf6f-0c64b5feb8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_audi_vezer_letartoztat_rupert_stadler","timestamp":"2018. június. 18. 12:26","title":"Hétfő reggel letartóztatták az Audi vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ace25-1270-4b19-b5b9-0c291ff17ae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy X régóta téma a mobiliparban, egyvalami azonban nem merült fel idáig, méghozzá a készülék ára. Most épp arról érkeztek hírek, és a megjelenéssel kapcsolatban is mondtak valamit.","shortLead":"A Galaxy X régóta téma a mobiliparban, egyvalami azonban nem merült fel idáig, méghozzá a készülék ára. Most épp arról...","id":"20180618_samsung_hajtogathatos_telefon_galaxy_s_hajlthato_mobil_dj_koh","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ace25-1270-4b19-b5b9-0c291ff17ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8468e2-b718-4f14-8897-2f8d8e0f0bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_samsung_hajtogathatos_telefon_galaxy_s_hajlthato_mobil_dj_koh","timestamp":"2018. június. 18. 09:03","title":"Hogy micsoda? Kiszivárgott, mennyibe kerülhet a Samsung hajtogathatós telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d349d-3365-42fe-8ace-e2c03c518501","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Elsöprő erejű, okos, szellemes, vicces és táncos, a zenekar legjobb dalait prezentáló koncertet adott tegnap este a Papp László Budapest Sportarénában az utolsó másfél évtized egyik legfontosabb indie-zenekara, a kanadai-amerikai Arcade Fire. Ott voltunk.","shortLead":"Elsöprő erejű, okos, szellemes, vicces és táncos, a zenekar legjobb dalait prezentáló koncertet adott tegnap este...","id":"20180618_Vidam_vasarnap_ilyen_volt_az_Arcade_Fire_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b10d349d-3365-42fe-8ace-e2c03c518501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd76e3-e8cf-4df5-9438-08ebd9674eba","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Vidam_vasarnap_ilyen_volt_az_Arcade_Fire_Budapesten","timestamp":"2018. június. 18. 11:46","title":"Vidám vasárnap – ilyen volt az Arcade Fire Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24e4b72-c14f-40d0-97fe-db2e9212fd93","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","timestamp":"2018. június. 17. 07:40","title":"Ez a nap végre nem a zivatarokról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116bef9e-6fad-462f-9ced-90ebb1a28cee","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Meghökkentő nyelvi furcsaságok hámozhatóak ki a most megjelenő, minden eddiginél részletesebb magyar nyelvtan angol betűtengeréből. ","shortLead":"Meghökkentő nyelvi furcsaságok hámozhatóak ki a most megjelenő, minden eddiginél részletesebb magyar nyelvtan angol...","id":"201820__a_legnagyobb_magyar_nyelvtan__mintamondatok__hatnek__narancsmagkikophetnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=116bef9e-6fad-462f-9ced-90ebb1a28cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b179b9f-a5c8-440d-a251-73299f2fe12e","keywords":null,"link":"/kultura/201820__a_legnagyobb_magyar_nyelvtan__mintamondatok__hatnek__narancsmagkikophetnek","timestamp":"2018. június. 17. 20:00","title":"Narancsmagkiköphetnék, avagy helyesen beszél ön magyarul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa543df-d7dd-4311-a609-e0e7b4180834","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már kész a terv: jön a nagy bormásolás. ","shortLead":"Már kész a terv: jön a nagy bormásolás. ","id":"201824_laborbor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aa543df-d7dd-4311-a609-e0e7b4180834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c83144-2121-4cb3-9b29-5858411029ac","keywords":null,"link":"/kkv/201824_laborbor","timestamp":"2018. június. 16. 15:30","title":"Laborbor: nem csalnak, csak ámítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5afe56-7955-423f-b870-61fa16b3b1a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem nehezedik rájuk az elvárás, hogy legyenek jók.","shortLead":"Nem nehezedik rájuk az elvárás, hogy legyenek jók.","id":"20180618_A_holland_gyerekek_epp_az_iskola_miatt_olyan_boldogok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5afe56-7955-423f-b870-61fa16b3b1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac89a5c-39ed-444d-9564-57647237e327","keywords":null,"link":"/elet/20180618_A_holland_gyerekek_epp_az_iskola_miatt_olyan_boldogok","timestamp":"2018. június. 18. 08:09","title":"A holland gyerekek épp az iskola miatt olyan boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]