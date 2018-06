Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre már nem lesz választható az eva.","shortLead":"Jövőre már nem lesz választható az eva.","id":"20180620_Nem_verte_nagy_dobra_a_kormany_de_kivezet_egy_nepszeru_adot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7058ce9c-7831-43e9-82da-a6af126e6312","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Nem_verte_nagy_dobra_a_kormany_de_kivezet_egy_nepszeru_adot","timestamp":"2018. június. 20. 10:44","title":"Nem verte nagy dobra a kormány, de kivezet egy népszerű adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos nyomógombokat lényegében szinte teljesen száműzik a hamarosan érkező új kompaktból.","shortLead":"A hagyományos nyomógombokat lényegében szinte teljesen száműzik a hamarosan érkező új kompaktból.","id":"20180620_volkswagen_golf_8_kompakt_auto_hangfelismeres_gesztuvezerles_erintokijelzo_mesterseges_intelligencia_iphone","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c565732-fa9a-4164-9cd5-65c44e5da9cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_volkswagen_golf_8_kompakt_auto_hangfelismeres_gesztuvezerles_erintokijelzo_mesterseges_intelligencia_iphone","timestamp":"2018. június. 20. 14:23","title":"Olyan lesz az új VW Golf, mint egy négykerekű iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44532d7c-b943-43dc-9549-e07075ee8fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előrejelzéseknek megfelelően már meg is jelentek a tornához kapcsolódó konkrét átverések, amelyek között a hamis mezek, a fertőzött stream oldalak és a mesés nyereményeket ígérő lottósorsolás is megtalálható.","shortLead":"Az előrejelzéseknek megfelelően már meg is jelentek a tornához kapcsolódó konkrét átverések, amelyek között a hamis...","id":"20180621_Fertozott_streamekkel_es_hamis_nyeremenyjatekokkal_vernek_at_a_vbcsalok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44532d7c-b943-43dc-9549-e07075ee8fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffdcaa6-4dc4-4df5-a008-98cc7228d87b","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Fertozott_streamekkel_es_hamis_nyeremenyjatekokkal_vernek_at_a_vbcsalok","timestamp":"2018. június. 21. 12:13","title":"Fertőzött streamekkel és hamis nyereményjátékokkal vernek át a vb-csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig útját állnák a multiláncok terjeszkedésének.","shortLead":"Még mindig útját állnák a multiláncok terjeszkedésének.","id":"20180620_Itt_a_kormany_ujabb_terve_a_Lidl_es_a_Spar_megregulazasara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01f1900-753f-41ef-b271-6ee316690b40","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Itt_a_kormany_ujabb_terve_a_Lidl_es_a_Spar_megregulazasara","timestamp":"2018. június. 20. 15:46","title":"Itt a kormány újabb terve a Lidl és a Spar megregulázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9c6b7c-f046-44a2-a906-91e743bd01ab","c_author":"Boldogkői Zsolt","category":"tudomany","description":"A tudományalapú orvoslás társadalmi tekintélye igen alacsony szintre lavírozta magát mára. A szakmán belülről erős kételyek fogalmazódnak meg a modern biológia eredményeinek gyógyászatban való alkalmazhatóságát illetően, sőt a tudományt magát is érik támadások. A gyógyszeripar kutatás-fejlesztési befektetéseinek megtérülési rátája óriási mértékben zuhan, 2020-ra nulla értéket vizionálnak. Az egészségügy hétköznapjai egyes országokban katasztrofálisak, a forráshiány pedig világjelenség. Mi az igazság, és van-e kiút? E kérdésekről szól Boldogkői Zsolt professzor írása.","shortLead":"A tudományalapú orvoslás társadalmi tekintélye igen alacsony szintre lavírozta magát mára. A szakmán belülről erős...","id":"20180619_valsagban_a_modern_orvoslas_boldogkoi_zsolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9c6b7c-f046-44a2-a906-91e743bd01ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4441ea93-9637-4085-92b5-b167248374ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_valsagban_a_modern_orvoslas_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2018. június. 19. 20:03","title":"Válságban a modern orvoslás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612f9640-f38c-402c-a54e-9bc680e9e93c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elvileg pont került egy kényes ügy végére Türkmenisztánban, ahol a szovjet időkben egyes térségekben megtűrték a többnejűséget.","shortLead":"Elvileg pont került egy kényes ügy végére Türkmenisztánban, ahol a szovjet időkben egyes térségekben megtűrték...","id":"20180619_Betiltottak_a_tobbnejuseget_a_muszlim_tobbsegu_Turkmenisztanban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612f9640-f38c-402c-a54e-9bc680e9e93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5856d1-b23c-4c36-a3bd-78afa492529c","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Betiltottak_a_tobbnejuseget_a_muszlim_tobbsegu_Turkmenisztanban","timestamp":"2018. június. 19. 20:20","title":"Betiltották a többnejűséget a muszlim többségű Türkmenisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac88db4f-c2bb-4ddc-858e-07d39d0c13f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A vébé csoportmeccseinek második körében az A csoportból Uruguay már tovább is jutott. A B-ből Spanyolország nyert Irán ellenében. Portugália is győzött, hozta a kötelezőt, de semmi többet. A nap krónikája.","shortLead":"A vébé csoportmeccseinek második körében az A csoportból Uruguay már tovább is jutott. A B-ből Spanyolország nyert Irán...","id":"20180620_Konnyu_meccsen_menetelhet_tovabb_Portugalia__ELO","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac88db4f-c2bb-4ddc-858e-07d39d0c13f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1e1400-370f-4617-8ec1-aa07a4aba56f","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Konnyu_meccsen_menetelhet_tovabb_Portugalia__ELO","timestamp":"2018. június. 20. 10:01","title":"Krónika: három 1-0 a vébé 7. napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e7c37c-47a6-4c93-baf6-3bd5a8896abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötelezettségszegési eljárás is indulhat.","shortLead":"Kötelezettségszegési eljárás is indulhat.","id":"20180621_Brusszel_aggodalommal_figyeli_a_Stop_Sorost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2e7c37c-47a6-4c93-baf6-3bd5a8896abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d70f5e9-6587-4e1c-9fd0-a1a0b81f94ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Brusszel_aggodalommal_figyeli_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 21. 16:59","title":"Brüsszel vizsgálja a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]