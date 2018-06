Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","shortLead":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","id":"20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3dd395-9b29-404f-9b65-f2752d378ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","timestamp":"2018. június. 23. 13:52","title":"Addisz-abebai robbantás: 83 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad0c0d9-96ca-4222-80ce-41e956f0b810","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ legjobb labdarúgói horribilis pénzeket keresnek, ez nem újdonság és a rajongók ezt el is fogadják. De nem a játékosok a futballbiznisz igazi haszonélvezői, hanem a befektetők, a klubtulajdonosok, a tv közvetítési jogokkal üzletelők és főképp a játékosügynökök. ","shortLead":"A világ legjobb labdarúgói horribilis pénzeket keresnek, ez nem újdonság és a rajongók ezt el is fogadják. De nem...","id":"20180624_Bemutatjuk_a_focivilag_milliardos_szuper_tizenegyet_egy_focista_sincs_kozottuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ad0c0d9-96ca-4222-80ce-41e956f0b810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fff2f6c-eb98-4835-918e-cb03a4f1bbef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Bemutatjuk_a_focivilag_milliardos_szuper_tizenegyet_egy_focista_sincs_kozottuk","timestamp":"2018. június. 24. 07:16","title":"Bemutatjuk a focivilág milliárdos szuper tizenegyét, egy focista sincs közöttük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8964aa6c-85c8-4050-b9ce-f927526f1efc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung csütörtökön jelentette be azt az SSD-t, amellyel jelentősen megnövelheti az adatközpontok tárhelyét és az általuk nyújtott szolgáltatás sebességét is.","shortLead":"A Samsung csütörtökön jelentette be azt az SSD-t, amellyel jelentősen megnövelheti az adatközpontok tárhelyét és...","id":"20180622_samsung_nvme_memoria_ssd_felhoszolgaltatas_tarhely_adatkozpont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8964aa6c-85c8-4050-b9ce-f927526f1efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dc34fb-a7f0-4a2f-b249-fd895ad3a97f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_samsung_nvme_memoria_ssd_felhoszolgaltatas_tarhely_adatkozpont","timestamp":"2018. június. 22. 19:03","title":"8 TB-os SSD-t dobott piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26224027-3e17-4d0f-bb83-32388300aaf1","c_author":"Kisgyörgy Éva","category":"elet","description":"A Balaton-felvidéknek van valami különleges varázsa, vonzereje. Amitől megbékél az ember lelke. S ahol a legpörgösebb urbanista is képes lelassulni kiülve egy panorámás teraszra, vagy éppen behúzódva egy lombsátoros kertbe, belefeledkezve a látványba, illatokba, ízekbe. Van pár tippünk.\r

\r

","shortLead":"A Balaton-felvidéknek van valami különleges varázsa, vonzereje. Amitől megbékél az ember lelke. S ahol a legpörgösebb...","id":"20180620_Balatoni_eleterzes_stilusosan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26224027-3e17-4d0f-bb83-32388300aaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61397749-c015-440b-b7af-d9898db2e175","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Balatoni_eleterzes_stilusosan","timestamp":"2018. június. 23. 09:43","title":"Balatoni életérzés stílusosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megbüntethetik a sassal üzenő svájciakat, a FIFA nem nézi jó szemmel a politikai megnyilvánulásokat.","shortLead":"Megbüntethetik a sassal üzenő svájciakat, a FIFA nem nézi jó szemmel a politikai megnyilvánulásokat.","id":"20180623_sassal_hergeltek_a_szerbeket_a_svajci_golszerzok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7d6fef-ec37-46e2-9287-dea47182f875","keywords":null,"link":"/sport/20180623_sassal_hergeltek_a_szerbeket_a_svajci_golszerzok","timestamp":"2018. június. 23. 10:26","title":"Sassal hergelték a szerbeket a svájci gólszerzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd24b8bb-bc13-4100-9724-c1834fcc8859","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyák képesek felismerni az ember hangjában, testszagában, vagy testtartásában megbúvó érzelmi jeleket, leolvasni az arckifejezéseket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív attitűdöt is, derül ki egy amerikai kutatásból.","shortLead":"A kutyák képesek felismerni az ember hangjában, testszagában, vagy testtartásában megbúvó érzelmi jeleket, leolvasni...","id":"20180622_A_kutyak_le_tudjak_olvasni_az_ember_arcarol_az_erzelmeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd24b8bb-bc13-4100-9724-c1834fcc8859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b2c85f-a8de-4d64-ad90-58eee0247279","keywords":null,"link":"/elet/20180622_A_kutyak_le_tudjak_olvasni_az_ember_arcarol_az_erzelmeket","timestamp":"2018. június. 22. 21:12","title":"Tényleg tudják a kutyák, hogy mit érez gazdájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nap legnagyobb kérdése, hogy tovább tudnak-e jutni a csoportkörből a címvédő németek, de a másik két mérkőzése – a Mexikó–Dél-Korea és a Belgium–Tunézia – sem ígérkezik unalmasnak. Tippelje meg, milyen eredménnyel zárulnak a meccsek!\r

\r

","shortLead":"A nap legnagyobb kérdése, hogy tovább tudnak-e jutni a csoportkörből a címvédő németek, de a másik két mérkőzése –...","id":"20180623_sikerul_tulelniuk_a_nemeteknek_szavazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73c52ad-0f95-4c91-941a-46d8d3e255e9","keywords":null,"link":"/sport/20180623_sikerul_tulelniuk_a_nemeteknek_szavazas","timestamp":"2018. június. 23. 13:10","title":"Sikerül túlélniük a németeknek? – szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezért lett az egoszörf az év ifjúsági szava. ","shortLead":"Ezért lett az egoszörf az év ifjúsági szava. ","id":"20180624_A_nyelveszek_szerint_az_ifjusag_magat_imadja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd6f398-2805-443e-8ae7-734e516adb69","keywords":null,"link":"/elet/20180624_A_nyelveszek_szerint_az_ifjusag_magat_imadja","timestamp":"2018. június. 24. 08:30","title":"A nyelvészek szerint az ifjúság magát imádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]