Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61079fb9-a99c-4300-8d1b-b9790b67f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","id":"20180824_eltunt_egy_13_eves_lany_ujpestrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61079fb9-a99c-4300-8d1b-b9790b67f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ed7331-000c-4bbb-9bc5-4be686a6c0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_eltunt_egy_13_eves_lany_ujpestrol","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:27","title":"Eltűnt egy 13 éves lány Újpestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Szent István, kereszténység, nyugati kultúra egyfelől, menekültek éheztetése, Magyarok Istene Sátor és muszlim rokontudat másfelől. Nem csoda, ha összezavarodik az ember. Vélemény.","shortLead":"Szent István, kereszténység, nyugati kultúra egyfelől, menekültek éheztetése, Magyarok Istene Sátor és muszlim...","id":"201834_kurultaj_magyar_ecsettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92296b92-34eb-4f7e-8362-c761a424eb0a","keywords":null,"link":"/itthon/201834_kurultaj_magyar_ecsettel","timestamp":"2018. augusztus. 25. 17:00","title":"Hont András: Kurultáj magyar ecsettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a9b6d4-336d-451a-950f-fc0b687f3aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar királyi híradó úgy gyárt elrettentő riportokat Németországról, hogy azokban egy szélsőjobboldali párt tagjai játszák el az átlagpolgár szerepét – erről már áprilisban hírt adott a hvg.hu. Az M1 azonban nem tudott leállni erről az újságírásnak nem nevezhető praktikáról, és ez már a németeknek is feltűnt.","shortLead":"A magyar királyi híradó úgy gyárt elrettentő riportokat Németországról, hogy azokban egy szélsőjobboldali párt tagjai...","id":"20180824_A_magyar_kozmedia_hirhamisitasaitol_hangos_a_nemet_sajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a9b6d4-336d-451a-950f-fc0b687f3aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b535b0-a73b-48a4-8ef5-6c2b7b04c9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_A_magyar_kozmedia_hirhamisitasaitol_hangos_a_nemet_sajto","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:45","title":"Ég a magyar közmédia: a németek lebuktatták a hírhamisító játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a52670-92f0-4f2e-a083-10b4ea88ceae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nikon határozott szándéka, hogy letaszítsa a tükör nélküli fényképezőgépek trónjáról a Sonyt. A harcba a Z7-et küldenék, ami nemcsak árában, de teljesítményben is rendesen odateszi magát.","shortLead":"A Nikon határozott szándéka, hogy letaszítsa a tükör nélküli fényképezőgépek trónjáról a Sonyt. A harcba a Z7-et...","id":"20180824_nikon_z7_milc_full_frame_kamera_fenykepezo_tukor_nelkuli_fenykepezogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a52670-92f0-4f2e-a083-10b4ea88ceae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737a410c-66db-4cae-9299-122d96988061","keywords":null,"link":"/tudomany/20180824_nikon_z7_milc_full_frame_kamera_fenykepezo_tukor_nelkuli_fenykepezogep","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:18","title":"Felveszi a kesztyűt a Nikon: itt a tükör nélküli nagyágyú, a Z7 fényképezőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dac5b00-19e8-423c-85d8-aba6d332bf3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa osztja az amiatt érzett fájdalmat és szégyent.","shortLead":"Ferenc pápa osztja az amiatt érzett fájdalmat és szégyent.","id":"20180825_pedofil_papok_egyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dac5b00-19e8-423c-85d8-aba6d332bf3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb28ba15-7dfa-461d-a0f0-9aef9208aada","keywords":null,"link":"/vilag/20180825_pedofil_papok_egyhaz","timestamp":"2018. augusztus. 25. 15:25","title":"A pápa is szégyelli az egyház tétlenségét a pedofil bűntények feltárásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fe392f-964b-40c6-93d0-6c44ccd4d0fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban is volt már erre példa.","shortLead":"Korábban is volt már erre példa.","id":"20180824_Vegrehajtas_indult_ket_elso_osztalyu_keziklub_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02fe392f-964b-40c6-93d0-6c44ccd4d0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184cde8c-fb37-4e82-9ae2-f0b384c5689f","keywords":null,"link":"/kkv/20180824_Vegrehajtas_indult_ket_elso_osztalyu_keziklub_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:57","title":"Végrehajtás indult két első osztályú kéziklub ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad09e0-213a-4985-9734-c6a518ff2f23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a jövőbe mutató formatervet kapott új villanyautó szó szerint a vezetőt helyezi a középpontba.","shortLead":"Ez a jövőbe mutató formatervet kapott új villanyautó szó szerint a vezetőt helyezi a középpontba.","id":"20180824_aramutes_775_loeros_elektromos_hiperautoval_jott_ki_az_audi_pb18_etron_villanyauto_akkumulator_gyorstoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ad09e0-213a-4985-9734-c6a518ff2f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf982da8-d4ab-4329-b02c-393e30d4cd52","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_aramutes_775_loeros_elektromos_hiperautoval_jott_ki_az_audi_pb18_etron_villanyauto_akkumulator_gyorstoltes","timestamp":"2018. augusztus. 24. 08:21","title":"Áramütés: 775 lóerős elektromos hiperautóval jött ki az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f45ae6b-0ee1-4053-8779-8ef1171c1921","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"500 embernek kellett elhagynia otthonát.","shortLead":"500 embernek kellett elhagynia otthonát.","id":"20180824_Harom_telepulest_ki_kellett_uriteni_erdotuz_miatt_Berlin_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f45ae6b-0ee1-4053-8779-8ef1171c1921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c811bc2-a7bc-48bd-bd76-64e250ca90f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Harom_telepulest_ki_kellett_uriteni_erdotuz_miatt_Berlin_kozeleben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 08:26","title":"Három települést ki kellett üríteni erdőtűz miatt Berlin közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]