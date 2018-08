Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd52be55-7373-4fc3-8546-1f36567717e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sor, a Fidesz számára stratégiai jelentőségű üzeneteket közlő, a kormánymédiumokban megjelent cikkekről mondatta ki a bíróság a választások után, hogy nem feleltek meg a valóságnak.","shortLead":"Egy sor, a Fidesz számára stratégiai jelentőségű üzeneteket közlő, a kormánymédiumokban megjelent cikkekről mondatta ki...","id":"20180827_A_tavaszi_Fideszkampany_fo_allitasairol_mondta_ki_a_birosag_hogy_nem_igazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd52be55-7373-4fc3-8546-1f36567717e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966c30c5-0b91-4a23-892d-085492d5a6a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_tavaszi_Fideszkampany_fo_allitasairol_mondta_ki_a_birosag_hogy_nem_igazak","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:28","title":"A Fidesz-média lejárató kampányüzeneteiről mondta ki a bíróság, hogy nem igazak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter ellenében fogalmazza meg magát. Hasonló szemlélet korábban jutott már sikerre – igaz, csak szűk körben.","shortLead":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter...","id":"201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d9f83c-97a2-44a2-b64a-74a9b64b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:00","title":"Még a Facebookot is lesöpörné az új közösségi háló, a kitalálója már 1,5 milliót keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75346a51-7bba-4725-8903-74902c0a86bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:08","title":"A Magyar Idők rendesen belerúgott a halott McCain-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd4af2c-18c7-4c8d-bf34-771570909879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zempléni Fesztiválon idén is jól megfért a bor, a jazz, Csajkovszkij, Bartók és Kálmán Imre.","shortLead":"A Zempléni Fesztiválon idén is jól megfért a bor, a jazz, Csajkovszkij, Bartók és Kálmán Imre.","id":"20180826_Egy_lassu_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dd4af2c-18c7-4c8d-bf34-771570909879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51799415-9752-4b8b-a41a-678810403ebc","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Egy_lassu_fesztival","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:43","title":"Egy lassú fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b67403b-0e3c-498a-b3f7-1572e7a36bcd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „Kit hagynál hátra” című kérdés sokaknak nem tetszett.","shortLead":"A „Kit hagynál hátra” című kérdés sokaknak nem tetszett.","id":"20180827_Szethuzo_es_rasszista_dolgozat_miatt_haborodtak_fel_egy_amerikai_iskola_tanuloinak_szulei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b67403b-0e3c-498a-b3f7-1572e7a36bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e5ac0a-6b5b-46cb-8b7c-1c331fe9585b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Szethuzo_es_rasszista_dolgozat_miatt_haborodtak_fel_egy_amerikai_iskola_tanuloinak_szulei","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:26","title":"Széthúzó és rasszista dolgozat miatt háborodtak fel egy amerikai iskola tanulóinak szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1424d02-4fa5-4e17-8a12-945a95cccc68","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Elvont fogalomnak tűnik a minőségirányítás, pedig nem az: a kifejezés olyan vállalatirányítási rendszert takar, amely a minőséget helyezi a középpontba, hogy a lehető legmagasabb szinten elégítse ki a termékek-szolgáltatások vásárlóit.","shortLead":"Elvont fogalomnak tűnik a minőségirányítás, pedig nem az: a kifejezés olyan vállalatirányítási rendszert takar, amely...","id":"201834__minosegtortenelem__levagott_kez__uttoro_britek__mindennapi_elegedettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1424d02-4fa5-4e17-8a12-945a95cccc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09ccd42-d942-4aab-85eb-a9b69cd66484","keywords":null,"link":"/kkv/201834__minosegtortenelem__levagott_kez__uttoro_britek__mindennapi_elegedettseg","timestamp":"2018. augusztus. 26. 12:30","title":"\"A főellenőrt addig üssék, amíg eszméletét nem veszíti\", avagy miért fontos a minőségbiztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég szerint nekik ugyan nem hoz hasznot a változtatás, de a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása minden pénzt megér.","shortLead":"A cég szerint nekik ugyan nem hoz hasznot a változtatás, de a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása minden pénzt megér.","id":"20180827_Az_autok_helyett_bicikliket_es_elektromos_robogokat_vetne_be_az_Uber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f74f2d-89aa-49c1-bc50-48bb83507f77","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_Az_autok_helyett_bicikliket_es_elektromos_robogokat_vetne_be_az_Uber","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:03","title":"Autók helyett bicikliket és elektromos robogókat vetne be az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81745033-5aeb-479a-8d5d-65e74de43bb2","c_author":"","category":"itthon","description":"Három megyére - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar - már másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap reggel a várható felhőszakadás miatt, emellett a legtöbb megyében a sok eső, illetve a viharos szél miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.","shortLead":"Három megyére - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar - már másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai...","id":"20180826_Felhoszakadasok_varhatok__maodfoku_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81745033-5aeb-479a-8d5d-65e74de43bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811a1c69-ee11-44dc-a35c-5f96e0446e97","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Felhoszakadasok_varhatok__maodfoku_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:32","title":"Felhőszakadások várhatók - másodfokú figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]