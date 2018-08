Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folytatódik Nic Pizzolatto sorozata, a True Detective (magyarul A törvény nevében). Egy gyenge második évad után talán ismét magára talál a déli mocsárvidék kultikussá lett szériája. ","shortLead":"Folytatódik Nic Pizzolatto sorozata, a True Detective (magyarul A törvény nevében). Egy gyenge második évad után talán...","id":"20180827_Mahershala_Alival_csak_jo_lehet_a_True_Detective_3_evada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76b1a2a-12ba-4035-8bda-6d8cf64b2232","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Mahershala_Alival_csak_jo_lehet_a_True_Detective_3_evada","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:22","title":"Mahershala Alival csak jó lehet a True Detective 3. évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nagy Ignác utcai fővárosi büntetés-végrehajtási intézetből kedd délelőtt távozott Eva Rezesova. Hatalmas volt a sajtóérdeklődés iránta, de egyetlen kérdésre sem válaszolt.","shortLead":"A Nagy Ignác utcai fővárosi büntetés-végrehajtási intézetből kedd délelőtt távozott Eva Rezesova. Hatalmas volt...","id":"20180828_Kiengedtek_Rezesovat_a_bortonbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b396091-81d1-482f-bfa9-337bd9c99fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Kiengedtek_Rezesovat_a_bortonbol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:20","title":"Kiengedték Rezesovát a börtönből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f9128-267d-4e92-b6a0-5e77db6aeb13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy HBO-s beharangozó videóban dugtak el három másodpercet a készülő új részekből. ","shortLead":"Egy HBO-s beharangozó videóban dugtak el három másodpercet a készülő új részekből. ","id":"20180828_Par_masodperc_mar_lathato_a_Tronok_harca_zaro_evadabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f9128-267d-4e92-b6a0-5e77db6aeb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f919638-3199-40c0-8e4b-fba4a80f3f90","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Par_masodperc_mar_lathato_a_Tronok_harca_zaro_evadabol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:13","title":"Pár másodperc már látható a Trónok harca záró évadából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1f0696-7d53-49a4-8311-99e2f6158220","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka az ember négylábú barátját is magas szinten igyekszik kiszolgálni.","shortLead":"A brit márka az ember négylábú barátját is magas szinten igyekszik kiszolgálni.","id":"20180827_land_rover_kutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1f0696-7d53-49a4-8311-99e2f6158220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9176505b-76af-46aa-a736-962b5247e010","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_land_rover_kutya","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:25","title":"Kutyatálat és kutyazuhanyt is lehet már venni egy Land Roverhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b985ea66-49dd-48a2-a597-2dc3891e89ec","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A mexikói Fernanda Armenta profi úszó volt, országos és közép-amerikai bajnok. Az volt az álma, hogy eljusson az olimpiára. A következő pillanatban egy autóban haldoklott: véletlenül meglőtték. Felépült, olyannyira, hogy nemrég – a nők között – megnyerte a Balaton-átúszást.","shortLead":"A mexikói Fernanda Armenta profi úszó volt, országos és közép-amerikai bajnok. Az volt az álma, hogy eljusson...","id":"20180828_Fernanda_Armenta_uszo_Mexiko_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b985ea66-49dd-48a2-a597-2dc3891e89ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9931cf3-482e-4f32-a0d1-472b4458d1a1","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Fernanda_Armenta_uszo_Mexiko_interju","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:01","title":"\"Amikor fáj, eszembe jut, hogy életben vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75346a51-7bba-4725-8903-74902c0a86bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:08","title":"A Magyar Idők rendesen belerúgott a halott McCain-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dbae66-b745-4dfa-9a5a-7007cc4e59bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két cég már önvezető autókban gondolkodik.","shortLead":"A két cég már önvezető autókban gondolkodik.","id":"20180828_Beszall_az_Uberbe_a_Toyota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76dbae66-b745-4dfa-9a5a-7007cc4e59bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b5ab14-afac-4743-a2ee-730081782415","keywords":null,"link":"/kkv/20180828_Beszall_az_Uberbe_a_Toyota","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:46","title":"Beszáll az Uberbe a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d702f6e5-a5f9-46df-aaef-9c284aae9c05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közterület Felügyelet mondta ezt az RTL Híradó kérdésére.","shortLead":"A Fővárosi Közterület Felügyelet mondta ezt az RTL Híradó kérdésére.","id":"20180827_Beismertek_hamarabb_tuntetik_el_a_politikai_tartalmu_graffitiket_Budapest_utcairol_mint_a_tobbit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d702f6e5-a5f9-46df-aaef-9c284aae9c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2316d6d-fff4-4d65-b9e9-9dbb7a1e2ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Beismertek_hamarabb_tuntetik_el_a_politikai_tartalmu_graffitiket_Budapest_utcairol_mint_a_tobbit","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:15","title":"Beismerték: hamarabb tüntetik el a politikai tartalmú graffitiket Budapest utcáiról, mint a többit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]