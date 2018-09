Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","shortLead":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","id":"20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1515a3fc-2ba1-4863-94ee-e0a235119ccf","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:12","title":"Mini stroke-ot kapott a négyszeres olimpiai bajnok sprinter, Michael Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9527645-fcae-4886-accc-034f7a4c53bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"26-an ültek a téren, mindannyiukat elvitte onnan a rendőrség. ","shortLead":"26-an ültek a téren, mindannyiukat elvitte onnan a rendőrség. ","id":"20180910_Tuntetoket_vitt_el_a_rendorseg_a_Kossuth_terrol_a_vietnami_partfotitkar_latogatasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9527645-fcae-4886-accc-034f7a4c53bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612b284a-3c23-4f6b-8146-011e0d5f922c","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Tuntetoket_vitt_el_a_rendorseg_a_Kossuth_terrol_a_vietnami_partfotitkar_latogatasa_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:24","title":"Tüntetőket vitt el a rendőrség a Kossuth térről a vietnami pártfőtitkár látogatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","shortLead":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","id":"20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12905b72-048e-4f26-a28f-c53945ba6951","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:27","title":"Éppen a Zsolnayak maradhatnak részvény nélkül a Zsolnay-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyanú szerint egy belvárosi gyorsétterem mosdójában kényszerített nemi aktusra egy nőt.","shortLead":"A férfi a gyanú szerint egy belvárosi gyorsétterem mosdójában kényszerített nemi aktusra egy nőt.","id":"20180909_Nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_menekultet_keres_a_BRFK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafbd37e-17ef-4fa8-8216-b24981837458","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_menekultet_keres_a_BRFK","timestamp":"2018. szeptember. 09. 11:06","title":"Nemi erőszakkal gyanúsított afgán menekültet keres a BRFK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e59adbe-5ce5-483b-b492-aebe2bfb1d57","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Marad a veszélyes hulladék Kiskunhalason, ugyanis a hatóságot perlő teleptulajdonost elmeszelték a Szegedi Törvényszéken. Fellebbezésnek helye nincs, de úgy tudjuk, hogy a pert vesztett Papdi József nem hagyja annyiban az ügyet.","shortLead":"Marad a veszélyes hulladék Kiskunhalason, ugyanis a hatóságot perlő teleptulajdonost elmeszelték a Szegedi...","id":"20180910_A_birosagon_sem_dolt_el_hogy_kie_a_tobb_ezer_tonna_veszelyes_hulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e59adbe-5ce5-483b-b492-aebe2bfb1d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88b0c6f-d746-44f0-bae6-ba3e2c142d05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_birosagon_sem_dolt_el_hogy_kie_a_tobb_ezer_tonna_veszelyes_hulladek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:58","title":"A bíróságon sem dőlt el, hogy ki felel a több ezer tonna veszélyes hulladékért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb 105 fogoly szökött meg egy börtönből Észak-Brazíliában hétfőn, miután ismeretlen támadók berobbantották a büntetés-végrehajtási intézmény főbejáratát – közölték helyi tisztviselők.","shortLead":"Legkevesebb 105 fogoly szökött meg egy börtönből Észak-Brazíliában hétfőn, miután ismeretlen támadók berobbantották...","id":"20180911_brazil_borton_szokes_joao_pessoa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22722a62-1dee-4416-886e-f8f69755570f","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_brazil_borton_szokes_joao_pessoa","timestamp":"2018. szeptember. 11. 00:28","title":"Mint az akciófilmekben: 100+ fogoly szökött meg egy börtönből Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dcdfff-2d54-476a-9cd1-7d6449d443bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes szerint vissza kell állítani a vasárnapi boltzárat.","shortLead":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes szerint vissza kell állítani a vasárnapi boltzárat.","id":"20180910_Az_olasz_kormany_olyan_tervvel_allt_elo_hogy_Semjen_Zsolt_is_csettintene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37dcdfff-2d54-476a-9cd1-7d6449d443bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156ad5d2-a314-4439-89ba-c2a5054f3542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Az_olasz_kormany_olyan_tervvel_allt_elo_hogy_Semjen_Zsolt_is_csettintene","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:34","title":"Az olasz kormány olyan tervvel állt elő, hogy Semjén Zsolt is csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","shortLead":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","id":"20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89cc005-c1a4-4779-a8b0-502a4a96706a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:18","title":"Ne lepődjön meg, ha troliszerű kamionokkal találkozik Olaszországban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]