[{"available":true,"c_guid":"e02d5892-9f45-467b-88d4-cf83b8668ee8","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Végre nem csak a rossz oldaláról beszélhetünk.","shortLead":"Végre nem csak a rossz oldaláról beszélhetünk.","id":"20180909_A_pletykanak_terapias_hatasa_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02d5892-9f45-467b-88d4-cf83b8668ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cf9883-4a11-425b-8fa5-2fc06e954481","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180909_A_pletykanak_terapias_hatasa_van","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:15","title":"A pletykának terápiás hatása van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, látta, ahogy az egyik férfi elővesz egy pisztolyt a kesztyűtartóból, és lőni akar, de nem sikerült elsütnie a fegyvert.","shortLead":"Azt mondta, látta, ahogy az egyik férfi elővesz egy pisztolyt a kesztyűtartóból, és lőni akar, de nem sikerült elsütnie...","id":"20180912_A_biztonsagi_or_szerint_fegyvere_is_volt_a_badacsonyi_borasz_egyik_gyilkosanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb74a4d8-60cc-46bd-806f-61bde8753c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_A_biztonsagi_or_szerint_fegyvere_is_volt_a_badacsonyi_borasz_egyik_gyilkosanak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:45","title":"A biztonsági őr szerint fegyvere is volt a badacsonyi borász egyik gyilkosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d4569b-e65f-494d-bc6b-0d18ce7fff6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újfajta DNS-elemző eljárás segít azonosítani a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak földi maradványait – közölte a New York-i igazságügyi orvosszakértői hivatal.","shortLead":"Újfajta DNS-elemző eljárás segít azonosítani a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak földi maradványait –...","id":"20180911_szeptember_11_911_terrortamadas_aldozatai_azonositas_new_york","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43d4569b-e65f-494d-bc6b-0d18ce7fff6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b73638c-f578-425f-97ea-84df613f9bfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_szeptember_11_911_terrortamadas_aldozatai_azonositas_new_york","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:03","title":"9/11: újfajta DNS-elemzést vetnek be 1000+ halott maradványainak azonosításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Várhatóan szeptember közepe és október közepe között elfogy az üzemanyaga, de még évtizedekig a Ceres törpebolygó körül kering majd a Dawn űrszonda.","shortLead":"Várhatóan szeptember közepe és október közepe között elfogy az üzemanyaga, de még évtizedekig a Ceres törpebolygó körül...","id":"20180910_Heteken_belul_bevegzi_a_NASA_Dawn_nevu_urszondaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1160413-5142-442d-beb9-bc0684709494","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_Heteken_belul_bevegzi_a_NASA_Dawn_nevu_urszondaja","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:30","title":"Heteken belül bevégzi a NASA Dawn űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d21257-6596-44d5-82d8-dcb9f2642b76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szakadásának, illetve a Toroczkai-féle mozgalomhoz való csatlakozásnak a következő jele látható abban, hogy Tiszavasvári már biztosan, de elképzelhető, hogy Ózd is elveszíti jobbikos polgármesterét.","shortLead":"A párt szakadásának, illetve a Toroczkai-féle mozgalomhoz való csatlakozásnak a következő jele látható abban...","id":"20180912_Mindket_fontos_varosat_elveszitheti_a_Jobbik_ahol_most_polgarmestert_ad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1d21257-6596-44d5-82d8-dcb9f2642b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb64699-90bb-4250-9432-579659687c20","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Mindket_fontos_varosat_elveszitheti_a_Jobbik_ahol_most_polgarmestert_ad","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:52","title":"Mindkét városát elveszítheti a Jobbik, ahol most polgármestert ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0155a75f-2fa9-4200-af75-944c41d7dd70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák határ közelsége a megoldás.","shortLead":"Az osztrák határ közelsége a megoldás.","id":"20180911_40_magyar_telepulesen_egy_szal_munkanelkuli_sincs_itt_a_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0155a75f-2fa9-4200-af75-944c41d7dd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568d8be7-6ee2-4b47-8c40-f4b29ea7493f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_40_magyar_telepulesen_egy_szal_munkanelkuli_sincs_itt_a_lista","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:49","title":"40 magyar településen egy szál munkanélküli sincs, itt a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf644bf1-46d0-4c8b-99e5-d7511a49cdb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"17-en meghaltak, és 21-en megsérültek, amikor egy zarándokokat szállító busz a szakadékba zuhant az autópályáról Bulgáriában augusztus végén. A miniszterek másnap bejelentették, felelősséget vállalnak a szerencsétlenségért, a kormányfő kezdeményezte is három miniszterének felmentését.","shortLead":"17-en meghaltak, és 21-en megsérültek, amikor egy zarándokokat szállító busz a szakadékba zuhant az autópályáról...","id":"20180910_Harom_minisztert_is_kirugnak_a_sulyos_buszbaleset_miatt_Bulgariaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf644bf1-46d0-4c8b-99e5-d7511a49cdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c797a7b1-ebc5-4ee6-9cca-4f1ed1cc7285","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Harom_minisztert_is_kirugnak_a_sulyos_buszbaleset_miatt_Bulgariaban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 18:41","title":"Három minisztert is kirúgnak a súlyos buszbaleset miatt Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b966f2-f9bd-4f66-8698-0b7ccba3e45b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az olasz popénekes 2019 októberében ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"Az olasz popénekes 2019 októberében ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","id":"20180910_Ujra_Magyarorszagra_jon_Eros_Ramazzotti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b966f2-f9bd-4f66-8698-0b7ccba3e45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c44cac-1f8e-4534-9c6f-90a60bd27745","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Ujra_Magyarorszagra_jon_Eros_Ramazzotti","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:01","title":"Újra Magyarországra jön Eros Ramazzotti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]