[{"available":true,"c_guid":"d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c","c_author":"","category":"itthon.idojaras","description":"Este sem lesz hideg.","shortLead":"Este sem lesz hideg.","id":"20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8ca94-db0d-4fc1-8974-63bb252d07e8","keywords":null,"link":"/idojaras/20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:14","title":"Még szerdán is folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f4ef20-69d7-4a67-8e72-903511ef2c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Profi akciónak tűnik a brit légitársaság, a British Airways honlapjával történt biztonsági incidens. 