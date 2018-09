Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c86c0ae2-4fd1-4cf9-b3c1-91dcea42bf93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyszín a kubai főváros, Havanna egyik szupermarketje, ahol államilag támogatott áron vásárolhatnak a fogyasztók alapvető termékeket, persze az örökké szűkös raktárkészlet függvényében.","shortLead":"A helyszín a kubai főváros, Havanna egyik szupermarketje, ahol államilag támogatott áron vásárolhatnak a fogyasztók...","id":"20180917_15_ezer_darab_alma_mint_a_hianygazdasag_es_a_feketezes_szimboluma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c86c0ae2-4fd1-4cf9-b3c1-91dcea42bf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d759f2e-889b-4934-b6e9-e2300061cb55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_15_ezer_darab_alma_mint_a_hianygazdasag_es_a_feketezes_szimboluma","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:15","title":"Miért rúgták ki a boltost, aki eladott 15 ezer almát egy vevőnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Áttörést értek el a skizofrénia kutatásában ausztrál tudósok, akik felfedezték, hogy az agyban megnövekedett számú immunsejtek nagy szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában.","shortLead":"Áttörést értek el a skizofrénia kutatásában ausztrál tudósok, akik felfedezték, hogy az agyban megnövekedett számú...","id":"20180917_skizofrenia_kialakulasanak_okai_megnovekedett_szamu_immunsejtek_az_agyban_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c60df5-964e-4508-b22f-09ef8fdd1254","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_skizofrenia_kialakulasanak_okai_megnovekedett_szamu_immunsejtek_az_agyban_kutatas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 00:03","title":"Áttörést értek el a tudósok: lehet, hogy megvan, mi okozza a skizofréniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4b83b8-f853-46e7-ac81-3131e756b203","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A walesi szélső szerint most sokkal inkább tudnak csapatként dolgozni, mint előtte. ","shortLead":"A walesi szélső szerint most sokkal inkább tudnak csapatként dolgozni, mint előtte. ","id":"20180917_Meglepo_dolgot_mondott_Gareth_Bale_a_Realtol_lelepo_Ronaldorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c4b83b8-f853-46e7-ac81-3131e756b203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd8ce63-87d8-4cb5-8ca8-53a5c65a1d77","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Meglepo_dolgot_mondott_Gareth_Bale_a_Realtol_lelepo_Ronaldorol","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:36","title":"Meglepő dolgot mondott Gareth Bale a Realtól lelépő Ronaldóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cdef44-8699-441f-be6f-d932811777c3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 24 éves Tolisso térdében elszakadt a keresztszalag, és a belső meniszkusz is megsérült. ","shortLead":"A 24 éves Tolisso térdében elszakadt a keresztszalag, és a belső meniszkusz is megsérült. ","id":"20180916_Sulyosan_megserult_a_Bayern_Munchen_vilagbajnoka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62cdef44-8699-441f-be6f-d932811777c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4510d4ae-0d15-428f-9b49-ab864248b1d3","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Sulyosan_megserult_a_Bayern_Munchen_vilagbajnoka","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:29","title":"Súlyosan megsérült a Bayern München világbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a88efb8-b337-44ae-8e84-b451b3e73480","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180916_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_9_Schmidt_Sara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a88efb8-b337-44ae-8e84-b451b3e73480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce14143f-dd63-44d7-bffc-c36dbf4145b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180916_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_9_Schmidt_Sara","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:00","title":"Schmidt Sára: Bárkiről tudom azt gondolni, hogy jobb nálam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2921f4-b3b3-484e-89e6-a5e991a56a0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai rendellenességeket okoznak egereknél az egészségre káros biszfenol-A (BPA) nevű vegyület helyettesítésére használt anyagok is – állapították meg amerikai kutatók.","shortLead":"Genetikai rendellenességeket okoznak egereknél az egészségre káros biszfenol-A (BPA) nevű vegyület helyettesítésére...","id":"20180916_biszfenol_a_bpa_helyettesito_muanyaghulladek_difenil_szulfon_bpaf_egeszsegtelen_genetikai_rendellenessegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e2921f4-b3b3-484e-89e6-a5e991a56a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7758701-00a3-4a00-a699-1d74c35f3c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_biszfenol_a_bpa_helyettesito_muanyaghulladek_difenil_szulfon_bpaf_egeszsegtelen_genetikai_rendellenessegek","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:03","title":"Amikor azt hiszi, egészséges ásványvizes palackot vesz le a polcról, lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési engedélyhez.","shortLead":"A kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési...","id":"20180917_Letelepedesi_kotveny_felulvizsgalhatjak_az_orosz_kemfonok_es_csaladja_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f997de8-a253-4c72-8bd3-729fccfaee86","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Letelepedesi_kotveny_felulvizsgalhatjak_az_orosz_kemfonok_es_csaladja_ugyet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:21","title":"Letelepedési kötvény: felülvizsgálhatják az orosz kémfőnök és családja ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírust eddig 64 állattartó telepen mutatták ki.","shortLead":"A vírust eddig 64 állattartó telepen mutatták ki.","id":"20180917_Orszagszerte_fertozi_a_lovakat_a_nyugatnilusi_laz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f287f931-27f4-40f9-bb7f-380bbe1be385","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orszagszerte_fertozi_a_lovakat_a_nyugatnilusi_laz","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:15","title":"Országszerte fertőzi a lovakat a nyugat-nílusi láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]