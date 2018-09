Hetfőn Orbán Viktor azt mondta, hogy “a határvédelemhez jobban értünk, mint bárki Brüsszelben.” Furcsa véletlen, hogy most jelenik meg az Európa Tanács Kínzás és az embertelen, vagy megalázó büntetések, vagy bánásmód megelőzésére alakult Európai Bizottságának (röviden: CPT) jelentése, amelynek képviselői tavaly jártak a röszkei és a tompai tranzitzónában, illetve a magyar-szerb határszakaszon.

A jelentés egyértelműen fogalmaz: a menekültek kockázatnak vannak kitéve, fizikai és lelki bántalmazás érheti őket.

A CPT ezt az érintetteken látható sérülésekre, a személyes beszámolókra, illetve a velük Magyarországra utazó orvos szakvéleményére alapozza. A CPT 2015 után másodszor járt Magyarországon tavaly október 20-a és 27-e között, jelentésüket ez év márciusában véglegesítették, a magyar kormány pedig július végén válaszolt az észrevételekre.

A kritikákkal kapcsolatban a magyar fél úgy fogalmazott, nem bizonyított, hogy a magyar rendőrök verik a menekülteket, ez pusztán azok beszámolóiból származó információ. A sérülések keletkezhettek korábban is: az út során, esetleg egymást verik a menekültek – áll a magyar fél válaszában. (Írásunk végén mutatjuk a jelentés és a válasz teljes szövegét is.)

A CPT megvizsgálta azt is, hogyan élnek a menekültek a tranzitzónákban (fontos megjegyezni, a tavaly év végi helyszíni vizsgálat óta is sokat szigorodtak a menekültügyi szabályok, ugyanis egy alkotmánymódosítás után Magyarország gyakorlatilag bezárt), milyenek a körülményeik, milyen orvosi ellátást kapnak és mik a lehetőségeik.

© Fazekas István

Embertelen bánásmód és kitoloncolás

A CPT-dokumentum legmegrázóbb része az embertelen bánásmódról és a Szerbiába való visszatoloncolásokról szóló fejezet. A jelentéskészítők ugyanis több menekülttel beszéltek, hét részletes beszámolót pedig le is írtak. Mindegyik mesélő átjutott a határkerítésen, azonban a magyar rendőrök elfogták és visszakísérték őket Szerbiába – elmondásuk szerint jellemzően ekkor, az elengedés előtt közvetlenül történtek a bántalmazások. Általánosságban elmondható, hogy – a menekülteken megvizsgált sérülések és az elmondások alapján – a legtöbben ütéseket, rúgásokat szenvednek el a testükön, beleértve a fejet is. Több jel mutat gumibot és paprika spray használatára is, valamint kutyaharapásra.

Egy menekült egy tizenöt fős csoport tagja volt, amikor elfogták őket a rendőrök a magyar oldalon. Ő arról számolt be, hogy a rendőrök leültették, majd hason és a jobb bordáin többször megrúgták . Ezt követően kutyákkal próbálták megfélemlíteni a csoportot. A delegáció orvosa egy 10x5 centis, halványuló sérülést talált a jobb oldalán.

. Ezt követően kutyákkal próbálták megfélemlíteni a csoportot. A delegáció orvosa egy 10x5 centis, halványuló sérülést talált a jobb oldalán. Egy másik menekült azt állította, hogy egy magyar rendőr a jobb térde alatt rúgta meg , miután átjutott a kerítésen. Az orvosi vizsgálat során egy nagyjából 5x4x4 centiméteres, háromszög alakú sérülést találtak az említett helyen.

, miután átjutott a kerítésen. Az orvosi vizsgálat során egy nagyjából 5x4x4 centiméteres, háromszög alakú sérülést találtak az említett helyen. Volt, aki azt mondta, a rendőrök arcon ütötték , miután megállították a furgont, amiben Magyarországra csempészték. A vizsgálat során a bal és a jobb szeme körül is feketés, lilás véraláfutást találtak.

, miután megállították a furgont, amiben Magyarországra csempészték. A vizsgálat során a bal és a jobb szeme körül is feketés, lilás véraláfutást találtak. Egy menekült arról számolt be, hogy amikor elfogták, egy rendőrkutya megharapta a bal felkarját. Az orvosi vizsgálat kutyaharapásra utaló, lyukacsos sérülést talált az említett területen.

a bal felkarját. Az orvosi vizsgálat kutyaharapásra utaló, lyukacsos sérülést talált az említett területen. Tavaly október 18-án, hajnali kettő körül egy menekült átjutott a határkerítésen a magyar oldalra. Beszámolója szerint hosszú percekig ütötték , amikor elkapták a rendőrök. A bal fülére is nagy ütést kapott, mielőtt visszaengedték volna a szerb oldalra, átmeneti halláskárosodásról számolt be. Mikor a delegáció orvosa megvizsgálta, négy kisebb méretű sebet talált, amelyek közül három a nyak baloldalán és a bal fül alatt helyezkedett el. (Őt nemcsak a CPT orvosa vizsgálta meg, hanem október 19-én, tehát Szerbiába való visszatoloncolása után egy szerb orvos is, ő is arra jutott, megverték.)

, amikor elkapták a rendőrök. A bal fülére is nagy ütést kapott, mielőtt visszaengedték volna a szerb oldalra, átmeneti halláskárosodásról számolt be. Mikor a delegáció orvosa megvizsgálta, négy kisebb méretű sebet talált, amelyek közül három a nyak baloldalán és a bal fül alatt helyezkedett el. (Őt nemcsak a CPT orvosa vizsgálta meg, hanem október 19-én, tehát Szerbiába való visszatoloncolása után egy szerb orvos is, ő is arra jutott, megverték.) Két fiatal menekült, 14 és 16 évesek, egy őszi napon reggel 7-kor jöttek át a határzáron, de elkapták és egy furgonba zárták őket a rendőrök, azt állítva, hogy Röszkére viszik őket. Ott egy szobában öt órán keresztül várakoztatták a fiatalokat, étel és ital nélkül. Délután kettőkor szabadultak, elengedésük előtt paprika spray-vel fújták arcon őket, majd néhány rúgást is kaptak. Egyiküknek összetörték a telefonját is, majd azzal fenyegették, levágják az ujját.

őket, majd néhány rúgást is kaptak. Egyiküknek összetörték a telefonját is, majd azzal fenyegették, levágják az ujját. Egy másik megkérdezett azt mondta, tagja volt egy néhány fős csoportnak, amely átvágta a kerítést. Órákon át gyalogoltak Magyarországon, mielőtt elkapták volna társaságot. 15-20 rendőr vette őket körül, köztük több nő is. Elmondása szerint a férfiak ököllel, a nők gumibottal ütötték őket, ő a fejére is kapott ütéseket az eszközzel. Órákon át kellett a földön ülniük, mielőtt visszajutottak volna Szerbiába.

© MTI / Kelemen Zoltán Gergely

A jelentés részletesen ír arról is: a magyar hatóságoknál elterjedt az a gyakorlat, hogy amikor elfognak egy menekültet a magyar oldalon, felveszik az adatait és fényképet készítenek róla, mielőtt visszatoloncolják Szerbiába. Csakhogy a CPT szerint ezzel több probléma is van.

nem mindig történik meg ez a regisztráció, vagy

ha egy csoportot fognak el, csak egy emberről készül fotó, esetleg

a fotók homályosak, elmosódottak, kapucniban vannak rajta a szereplők,

csak a fejet fényképezik, de lehet, hogy a menekült a sérüléseit máshol szerezte.

ráadásul több menekültekről készített adatlap hiányos, sok esetben név és személyes adat nélküli formanyomtatvány készült csak.

A bántalmazással összefüggésben a magyar kormány azt reagálta, a Frontex (az EU határvédelmi hatósága) is jelen van a szerb-magyar határon, azonban a CPT szerint mindössze 5 Frontex-alkalmazott volt Magyarországon, amikor a vizsgálóbizottság a helyszínen járt. A magyar fél hozzátette: a Frontex folyamatosan monitorozza, történik-e jogsértés és ők nem tapasztalták, hogy bántalmazták volna a menekülteket.

A CPT azonban a vizsgálati jelentésében felszólította a magyar kormányt, haladéktalanul tegyen lépéseket annak érdekében, hogy megszűnjenek a fent leírt jelenségek, valamennyi rendőr tisztességesen és emberségesen bánjon a menekültekkel.

Ennek az üzenetnek a legmagasabb politikai szintről kell származnia, amelynek világosan kell elítélnie a bántalmazás összes formáját.

A most feldolgozott jelentés csak a magyar viszonyokról szól, azonban az Al Jazeera nemrég riportot közölt a horvát rendőrök és határőrök brutalitásáról is. Boszniában lévő menekültek arról számoltak be, hogy többüket megverték, a nőket – köztük egy tizenhárom éves lányt – durván megmotoztak, az útleveleket pedig széttépték.

Croatian police have strip-searched female refugees (including a 13-year-old), beaten men, attacked groups of migrants for fun and cut up passports, say those stranded in Bosnia.@MersihaGadzo for @AJEnglishhttps://t.co/qfcFlCCskw pic.twitter.com/eaZJurvQeZ — Anealla (@anealla) September 15, 2018

Csak két tranzitzóna, de az tiszta

A CPT aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy csak Röszkén és Tompán működik tranzitzóna, ezek képzik az egyetlen átjárót az ország menedékjogi rendszerébe. Azt is kifogásolták, hogy a nemzetközi védelmet igénylő összes külföldi állampolgár – beleértve a gyermekes családokat és a kísérő nélküli kiskorúakat is – kénytelen itt maradni hetekig, néha akár hónapokig is, míg menedékkérelmüket fel nem dolgozzák.

Pozitívum azonban a jelentés szerint, hogy a magyar hatóságok megpróbálnak tisztességes körülményeket biztosítani a tranzitzónákban (a dokumentum még azelőtt született, hogy kiderült volna, napokig éheztették a menekülteket a legutóbbi jogszabály- és alaptörvény-módosítások nyomán), gondoskodnak a helyiség tisztaságáról.

Kiemelték, hogy az újonnan érkezőket orvosi vizsgálatnak vetik alá, ugyanakkor ajánlásokat tettek, hogy a tuberkulózist és a fertőző betegségeket hatékonyabban szűrjék. A pszichiátriai, valamint a pszichológiai ellátást annak ellenére sem találták elégségesnek, hogy a Magyar Vöröskereszt pszichológusai és más szakemberek is jelen vannak a tranzitzónákban, legalábbis a helyszíni látogatásuk idején ott voltak. A jelentés egy pontján pedig azt írják, a CPT sajnálatát fejezi ki, hogy

a kísérő nélkül érkező kiskorúakat olyan katonai orvosok vizsgálják, akiknek erre a feladatra nem volt megfelelő képzettségük.

A CPT elismerte a magyar hatóságok azon törekvéseit is, amelyekkel könnyíteni próbálnak a menekülteknek a kapcsolattartásban, többek között azzal, hogy lehetővé teszik számukra a wifi használatát. Azonban sokan panaszkodtak arra, hogy az internet lassú, így gyakran akadozik a kommunikáció. Ráadásul az állandó telefonvonalak hiánya miatt azok, akik nem rendelkeznek mobiltelefonnal, nem tudják felhívni családtagjaikat.

© Reviczky Zsolt

Tények helyett politika

A magyar kormány látszólag részletgazdag választ küldött a CPT-nek, ami azzal kezdődik, hogy „a jelentés nagy számban tartalmaz a tényekkel ellentétes megállapításokat, amely szakmaihelyett politikai jellegűvé teszi azt.” A CPT nem vette figyelembe a kabinet szerint, hogy „a lelki és testi sérülések keletkezhetnek a külföldiek útja során vagy akár egymástól, akár az embercsempészektől elszenvedett bántalmazások eredményeként is.”

Arról is írt a magyar kormány, hogy a határzár mellett szolgálatot teljesítő rendőri állomány nagy része korábban olyan, a muszlim személyekkel kapcsolatos multikulturális ismeretekre fókuszáló kommunikációs tréningen is részt vett, melyek alapján valószínűsíthető az eltérő vallási és kulturális szokások tiszteletben tartása. „A rendőrség az alaptörvényben meghatározott feladatait a jogszabályoknak megfelelően végzi, valamint a nemzetközi jogelvek és az uniós normák betartása minden magyar rendőr alapvető kötelessége” – állította a kormány.

De válaszoltak a CPT összes megállapítására, így hosszan írtak arról, milyen lehetőségeik vannak a menekülteknek a tranzitzónákban. Például Tompán van rezsó, a konténerek mindenhol szigeteltek, melegben ventillátor és klíma is van, az elfoglaltságok pedig kétheti programterv alapján készülnek, meg lehet ismerni a magyar kultúrát, gasztronómiát, szokásokat, hagyományokat, ha felmerül az igény erre.

Alább először a CPT jelentése, majd az arra adott magyar válasz olvasható.