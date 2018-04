2017-ben az üzletekben és a vendéglátóhelyeken 2,7 százalékkal nőtt az eladott sör mennyisége. De fontosabb mutató, hogy az forgalom értéke 8,1 százalékkal emelkedett. És idén, az év első két hónapjának adatai is optimistává teszik a sörgyártókat: a volumen 3,6 százalékkal, az eladott sör értéke 8,2 százalékkal nőtt az év első két hónapjában. A szakértők egybehangzó értékelése szerint a sörfogyasztás növekedése a különleges, aromás italok, a házi, kézműves sörfőzdék feljövetelének, továbbá az alkoholmentes sör áttörésének köszönhető.

A legnagyobb francia sörgyár, a Strasbourg melletti kronenburgi üzem eladásaiban ma 27,5 százalékot tesznek ki az ízesített, gyümölcsös vagy alkoholmentes sörök, miközben e termékek aránya a forgalomban 2010-ben még csak 10 százalék volt. Hozzátartozik az összképhez, hogy a kicsi, magukat kézművesnek nevező sörfőzdék aránya a franciaországi forgalomban 2015 óta a kétszeresére nőtt.

Sörország lesz- e Franciaország, ahol nem csak a hölgyek, hanem a férfiak is sokat adnak a vonzó megjelenésre? Vagyis nem akarnak elhízni. A sörfogyasztáshoz sok negatív szó kapcsolható. Például Európa szinte összes nyelvében megvan a „sörhas” kifejezés. De valóban hízlal-e a sör? A Le Figaro női olvasóknak szánt melléklete vette górcső alá a problémát. A válasz egyszerű: aki nagyon sok sört iszik, az elhízik. De aki ésszel, mértékkel fogyaszt el egy-két korsót naponta, emellett egészségesen étkezik és mozog is eleget, az nem jár rosszul. Sőt.

A sör 95 százalékban víz. Emellett gabonaszármazékokat, szénhidrátot és hasznos ásványi anyagokat is tartalmaz, továbbá természetesen alkoholt is. De a sör a legkisebb alkoholtartalmú szeszes ital. Ráadásul, a hasznos ásványi anyagok között van az emberi szervezetnek nagyon fontos magnézium. Továbbá a sörben vannak ugyancsak jelentős B vitaminok. Kedvező a hatása az emésztésre is. Ami viszont veszélyes: a sör étvágyat gerjeszt és ezt sokan rendkívül hizlaló, rágcsálni valókkal enyhítik: mogyoróval, csipsszel, egyebekkel.

De összességében a sör, racionális fogyasztás mellett nem hizlal. Egy liter átlagos, tehát kb. 5 százalékos alkoholtartalmú sör 450 kilokalóriát tartalmaz. Egy, mondjuk másfél decis pohárnyi vörösbor ugyanennyit, és ebből sokan két-három vagy akár több pohárral is legörgetnek egy jó vacsora közben, miközben azzal hitegetik magukat, hogy nem lesz sörpocakjuk. Pedig, dehogynem.

Persze a nagy francia sörünnephez az is hozzátartozik, hogy az Európai Unión belül Franciaország a jelenlegi egy főre jutó éves 31 literes fogyasztásával csak a 27. Tehát a francia sörforradalom még messze van, ugyanakkor a táplálkozás tudományi szakértőknek lesz bőven feladatuk, hogy összeegyeztessék az ínyenc fogások és a minőségi bor iránti vágyat a vonzó megjelenés követelményével.