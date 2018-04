Nem várt sokáig Óbuda önkormányzata: a választások után kevesebb mint két héttel csütörtökön meg is szavazhatja a képviselő-testület, hogy Tiborcz István barátja és üzlettársa kapja meg a Kolosy téri piac épületét – tudta meg a hvg.hu.

Úgy tűnik, elég extra felkészülési időt kapott a III. kerületi önkormányzattól Erdei Bálint: cége, a Redwood Kft. szerezte a legtöbb pontot, szám szerint 95-öt a Kolosy téri piac gasztronómiai jellegű hasznosítására kiírt pályázaton. Ha a helyi képviselő-testület rábólint, az alpolgármesternek, Puskás Péternek máris kiadják ukázba, hogy kezdje meg a tárgyalásokat Erdeivel, aki az Eliosban anno Tiborcz István miniszterelnöki vő tulajdonostársaként tűnt fel. A bérleti szerződést elvileg május végéig aláírják, kivéve, ha a kiválasztott cég eláll szándékától.

Mint a HVG a múlt hónapban megírta, nyilvánvalóan éppen a választások miatt nem akartak – az eredeti tervekkel ellentétben – eredményt hirdetni februárban, illetve márciusban. Másrészt viszont Erdeiéknek jól is jött az extra felkészülési idő: egyedül aligha tudtak volna ugyanis elegendő referenciát felmutatni a vállalkozáshoz. Márpedig ez a szempont nem kevesebbet, mint 20 százalékot ért az elbírálásnál. A szakmai koncepció és az üzleti terv 40, míg a megajánlott bérleti díj 30 százalék súlyozással szerepeltek, és 10 százalékot ért a bérlemény átvételének dátuma.

A „kocsmárosi” referenciával kapcsolatos hiányságokra utalhat, hogy mindössze két nappal az előtt gründolta Erdei a beszédes nevű Kapu a promenádhoz Kft.-jét, amelybe tulajdonostársnak a Kolosy tér melletti sétálóutcában – ezt nevezik egyébként Óbudai Promenádnak – működő hamburgerbisztróst, a Five District Burgers Kft.-t vette be. A cégnév ez esetben is beszédes: Erdeiék eredetileg az V. kerületben Csipak Pétertől megszerzett ingatlanukban terveztek összebútorozni a hamburgeres társasággal.

A piacüzemeltetési tenderre – melyet még tavaly írtak ki – összesen öt pályázat futott be, és eleinte a Sziget-alapító Gerendai Károly tűnt igazán esélyesnek. Ő kézművessörcsarnokot tervezett kialakítani a régóta vegetáló óbudai piac területén, de a pontozáson mindössze 77 pontot kapott, így bronzéremmel vígasztalódhat. A második helyen az az Optima Klíma Zrt. áll, 89 ponttal, amely több pénzintézetnek, köztük a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került MKB Bank fiókhálózatának a beszállítója – ez a cég a Főzdefeszt csapatával társult a piacbérlésre. Helyi vállalkozóként a Bartók Korner Kft., valamint két magánszemély pályázott – az esélytelenek nyugalmával, 62, illetve 33 ponttal.

A Kolosy téri piac 2018 februárjában © Kiss-Kuntler Árpád

A csarnok épülete jelentős átalakítást igényel, bár azt néhány éve felújíttatta az önkormányzat, amelynek éves szinten 10 millió forint körüli veszteséget okozott az üzemeltetés.

„Néhány helyen beázások tapasztalhatók, amelynek nyomai a falon is láthatók. A fakorlátok rövid időn belül felújításra szorulnak. Épületgépészetileg néhol szakszerűtlen megoldások tapasztalhatók, és megoldást kell találni a csarnok és az üzlethelyiségek fűtésére is”

– olvasható a hvg.hu birtokába került pályázati felhívásban.

A képviselő-testület 2016-ban fogadta el a csarnokra vonatkozó Best Use Koncepció fantázianevű tanulmányban szereplő javaslatot, amely szerint az üzletházat „food hall” formájában kellene tovább üzemeltetni. El is kezdték felmondani a bérleti szerződéseket a még talpon maradt kereskedőkkel, egyéves felmondással. Volt, aki elbocsátotta az alkalmazottait, mert arra számított, hogy idén már ki sem nyithat – ekkor világosodott meg azonban Bús Balázs polgármester, hogy az Elios botránya után nem volna politikailag hasznos kihirdetni a választások előtt nyertesként Erdei Bálint cégét.

A bérleti díj minimális összegét havi egymillió forintban szabták meg a pályázatban, a minimális üzemeltetési időt pedig tíz évben. Az ügyet ismerők szerint jó esély van azonban arra, hogy a bérlő a tíz év lejárta után megszerezheti az ingatlan tulajdonjogát is. Erdeiék 2 millió 50 ezer forintot ajánlottak, épphogy többet a második legtöbbet kínáló pályázónál. Információink szerint több esetben kért az önkormányzat hiánypótlást a Redwoodtól, amelynek pályázata egyáltalán nem látszott alaposan összerakottnak.

A helyiek mindenesetre nem igazán örülnek a várható funkcióváltásnak. Márpedig az épület nem hiába vonzotta az éjszakai életben fantáziát látó Erdeiéket (a vállalkozó birtokolta a pesti belvárosban működő Instant volt ingatlanát, s most Hard Rock Hotelt épít a Nagymező utca–Ó utca sarkán. Az óbudai Szépvölgyi út–Lajos utca–Nagyszombat utca–Kecske köz által határolt területre pedig nem vonatkoznak a késői nyitvatartási, alkoholárusítási tilalmak, vagyis szabad a pálya egy újabb bulinegyednek.