[{"available":true,"c_guid":"6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nézzék Vilmos kezét!","shortLead":"Nézzék Vilmos kezét!","id":"20180424_Szokatlanul_viselkedett_Vilmos_es_Katalin_a_korhaz_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e562147-3eef-44a8-8767-810252ddfa53","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Szokatlanul_viselkedett_Vilmos_es_Katalin_a_korhaz_elott","timestamp":"2018. április. 24. 09:22","title":"Szokatlanul viselkedett Vilmos és Katalin a kórház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","shortLead":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","id":"20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8369244-85c0-4bdd-803a-994351051763","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","timestamp":"2018. április. 23. 14:06","title":"Megszületett Katalin és Vilmos harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy korszak lezárul: a felcsúti polgármester a ciklus végét sem várja meg, idő előtt visszavonulót fúj. Személyes okokra hivatkozik, illetve hogy \"kizárólag gazdasági érdekeltségeire koncentráljon\". ","shortLead":"Egy korszak lezárul: a felcsúti polgármester a ciklus végét sem várja meg, idő előtt visszavonulót fúj. Személyes...","id":"20180423_Meszaros_Lorinc_szemelyes_okokbol_lemond_a_polgarmestersegrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1a93e9-5e0c-48fa-a654-5d4c398dc0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Meszaros_Lorinc_szemelyes_okokbol_lemond_a_polgarmestersegrol","timestamp":"2018. április. 23. 17:05","title":"Mészáros Lőrinc lemond a polgármesterségről, hogy az üzletre koncentráljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309c1ee7-ebaf-4854-8ac5-6ccb54342679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megannyi pletykát és kiszivárogtatást követően most végre fellebbentették a fátylat a cseh márka új SUV modelljéről. ","shortLead":"Megannyi pletykát és kiszivárogtatást követően most végre fellebbentették a fátylat a cseh márka új SUV modelljéről. ","id":"20180424_skoda_kamiq_divatterepjaro_suv_cseh_kinai_divatterepjaro_pekingi_autoszalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=309c1ee7-ebaf-4854-8ac5-6ccb54342679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9345e9e-be9d-4d31-bab4-4596b9b606fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_skoda_kamiq_divatterepjaro_suv_cseh_kinai_divatterepjaro_pekingi_autoszalon","timestamp":"2018. április. 24. 08:38","title":"Hivatalos: itt az új Skoda Kamiq divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a munka becsületéről beszélt a XI. Szakma sztár fesztiválon, a HírTV pedig megkérdezte, mit üzen a tüntető fiataloknak. Videó.","shortLead":"A miniszterelnök a munka becsületéről beszélt a XI. Szakma sztár fesztiválon, a HírTV pedig megkérdezte, mit üzen...","id":"20180423_Orban_uzent_a_tunteto_fiatalokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75ad739-f099-4051-a5d5-8923bd12e7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Orban_uzent_a_tunteto_fiatalokat","timestamp":"2018. április. 23. 14:49","title":"Orbán üzent a tüntető fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80f9550-8a98-4c96-a791-f9b72bfb70c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oroszokat és a Krímben élőket büntetné az ukrán elnök, de a magyarok sem járnak jól.","shortLead":"Az oroszokat és a Krímben élőket büntetné az ukrán elnök, de a magyarok sem járnak jól.","id":"20180423_Elvehetik_a_karpataljai_magyarok_ukran_allampolgarsagat_ha_nalunk_szavaznak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d80f9550-8a98-4c96-a791-f9b72bfb70c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc2e1a-9ed7-4f34-a268-d08a4b13ad73","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Elvehetik_a_karpataljai_magyarok_ukran_allampolgarsagat_ha_nalunk_szavaznak","timestamp":"2018. április. 23. 06:07","title":"Elvehetik a kárpátaljai magyarok ukrán állampolgárságát, ha nálunk szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8896db-5164-4b95-a160-06fa8aeadbce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hagyományosan az uralkodónak kell értesülnie először az újszülött érkezéséről. Vilmos viszont a szülőszobában élőben kapta a hírt – nyilván hamarabb, mint Erzsébet királynő.","shortLead":"Hagyományosan az uralkodónak kell értesülnie először az újszülött érkezéséről. Vilmos viszont a szülőszobában élőben...","id":"20180423_Vilmos_es_Katalin_megszegett_egy_regi_szabalyt_a_szuloszobaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c8896db-5164-4b95-a160-06fa8aeadbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68823d2f-2599-4a79-8b50-28467ee13e6a","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Vilmos_es_Katalin_megszegett_egy_regi_szabalyt_a_szuloszobaban","timestamp":"2018. április. 23. 14:24","title":"Vilmos és Katalin megszegett egy régi szabályt a szülőszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87bac5a-f66d-4e33-9bec-770b92ab6e59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy embert megölt, négyet pedig megsebesített egy nashville-i étteremben egy meztelenül lövöldöző fiatalember.\r

","shortLead":"Négy embert megölt, négyet pedig megsebesített egy nashville-i étteremben egy meztelenül lövöldöző fiatalember.\r

","id":"20180422_Meztelen_lovoldozo_gyilkolt_az_USAban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a87bac5a-f66d-4e33-9bec-770b92ab6e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e606efc-6b46-4a27-b70f-b55fb97fb624","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Meztelen_lovoldozo_gyilkolt_az_USAban","timestamp":"2018. április. 22. 15:39","title":"Meztelen lövöldöző gyilkolt az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]