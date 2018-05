Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","shortLead":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","id":"20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4096bbd3-9cf1-4ae9-a7c3-68ca9a7295a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","timestamp":"2018. május. 15. 10:38","title":"Ideges lett, vasvillát szúrt a kismalac hátába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismeretlen külföldi telefonszámról próbálkozó csalók ellen az egyetlen megoldás az, ha nem hívjuk vissza őket. ","shortLead":"Az ismeretlen külföldi telefonszámról próbálkozó csalók ellen az egyetlen megoldás az, ha nem hívjuk vissza őket. ","id":"20180514_gyanus_hivasok_kulfoldrol_nem_lehet_elegszer_elmondani_mi_a_teendo_ilyenkor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d981a-ebd9-452c-824e-f8f49cd5bf02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_gyanus_hivasok_kulfoldrol_nem_lehet_elegszer_elmondani_mi_a_teendo_ilyenkor","timestamp":"2018. május. 14. 06:15","title":"Gyanús hívások külföldről: nem lehet elégszer elmondani, mi a teendő ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum leggyorsabban növekvő, óriási fekete lyukát fedezték fel, amely kétnaponta a Napénak megfelelő tömeget nyel el – jelentették kedden ausztrál csillagászok.","shortLead":"Az univerzum leggyorsabban növekvő, óriási fekete lyukát fedezték fel, amely kétnaponta a Napénak megfelelő tömeget...","id":"20180515_szupermassziv_fekete_lyuk_felfedezes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd7e245-5849-42b5-965d-e2c3c3899c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_szupermassziv_fekete_lyuk_felfedezes","timestamp":"2018. május. 15. 12:20","title":"Nincs az univerzumban ennél falánkabb fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d890b75-1101-4380-b282-91461c81753c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán lengyelországi videója múltról, jövőről, vízióról és sírokban forgó ősökről.","shortLead":"Orbán lengyelországi videója múltról, jövőről, vízióról és sírokban forgó ősökről.","id":"20180515_Orban_Lengyelorszagban_is_osszefoglalta_a_lenyeget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d890b75-1101-4380-b282-91461c81753c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2113060-b74e-4be6-98d4-c5f3ece901fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Orban_Lengyelorszagban_is_osszefoglalta_a_lenyeget","timestamp":"2018. május. 15. 09:35","title":"Orbán Lengyelországban is összefoglalta a lényeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","shortLead":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","id":"20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b260706e-bf62-491e-be26-ed732af44238","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","timestamp":"2018. május. 15. 13:20","title":"Hasi fájdalmakra panaszkodott a baranyai lány, de mikor kiértek a mentők, gyereket szült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal.","shortLead":"Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal.","id":"20180515_Megengedi_az_Uber_hogy_feljelentsek_az_utasok_a_nemi_eroszakkal_vadolt_soforoket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af467094-c9e4-4d8a-ad1a-7fb560d4be0a","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Megengedi_az_Uber_hogy_feljelentsek_az_utasok_a_nemi_eroszakkal_vadolt_soforoket","timestamp":"2018. május. 15. 15:25","title":"Megengedi az Uber, hogy feljelentsék az utasok a nemi erőszakkal vádolt sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla megmutatta, mire számíthatunk tőle 2018-ban, és ehhez egy különlegesség is hozzátartozik. ","shortLead":"A Tesla megmutatta, mire számíthatunk tőle 2018-ban, és ehhez egy különlegesség is hozzátartozik. ","id":"20180514_tesla_video_tesla_model_y_elektromos_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a1e390-cebd-4349-b981-04e4cf28dd1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_tesla_video_tesla_model_y_elektromos_auto","timestamp":"2018. május. 14. 08:21","title":"Csinált egy új videót a Tesla – ön is észrevette benne az elrejtett apróságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leendő miniszter bizottsági meghallgatásra hozta magával embereit.","shortLead":"A leendő miniszter bizottsági meghallgatásra hozta magával embereit.","id":"20180514_Bemutatta_allamtitkarait_Palkovics_Laszlo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0379fb7a-ce88-4211-84e1-1fe3e649491d","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Bemutatta_allamtitkarait_Palkovics_Laszlo","timestamp":"2018. május. 14. 10:41","title":"Bemutatta az új minisztérium államtitkárait Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]