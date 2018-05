Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy – akár külön intézkedések kezdeményezésével – fordítson kiemelt figyelmet arra, ahogyan tárcája szervei a panasz- és közérdekű bejelentéseket kezelik. ","shortLead":"Székely László felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy – akár külön intézkedések kezdeményezésével – fordítson...","id":"20180424_korhazi_fertozesek_megfeddte_az_alapjogi_biztos_az_emmit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3d2c16-3734-4e27-ae4d-88f514ae66cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_korhazi_fertozesek_megfeddte_az_alapjogi_biztos_az_emmit","timestamp":"2018. május. 15. 09:26","title":"Kórházi fertőzések: megfeddte az alapjogi biztos az Emmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","shortLead":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","id":"20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4096bbd3-9cf1-4ae9-a7c3-68ca9a7295a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","timestamp":"2018. május. 15. 10:38","title":"Ideges lett, vasvillát szúrt a kismalac hátába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet határánál kirobbant összecsapásokban hétfőn.","shortLead":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet...","id":"20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148e10d-dcf5-4f38-ba0d-998e9c63545f","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","timestamp":"2018. május. 14. 13:44","title":"Vérfürdővel indult a jeruzsálemi amerikai nagykövetség nyitásának napja a Gázai övezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül van szükség internetre ahhoz, hogy a főbb Gmail-funkciókat használni tudjuk. Ez alól a megújult felület sem kivétel, mutatjuk, hogyan fogható offline munkára a levelező.","shortLead":"Nem feltétlenül van szükség internetre ahhoz, hogy a főbb Gmail-funkciókat használni tudjuk. Ez alól a megújult felület...","id":"20180515_gmail_offline_levelezes_internet_nelkul_gmail_uj_funkciok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b505dca-fe14-43e0-b5f8-0510a873bff5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_gmail_offline_levelezes_internet_nelkul_gmail_uj_funkciok","timestamp":"2018. május. 15. 12:03","title":"Ez jó: internet nélkül is használhatja a Gmailt, csak ezt a pár dolgot kell hozzá beállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla megmutatta, mire számíthatunk tőle 2018-ban, és ehhez egy különlegesség is hozzátartozik. ","shortLead":"A Tesla megmutatta, mire számíthatunk tőle 2018-ban, és ehhez egy különlegesség is hozzátartozik. ","id":"20180514_tesla_video_tesla_model_y_elektromos_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a1e390-cebd-4349-b981-04e4cf28dd1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_tesla_video_tesla_model_y_elektromos_auto","timestamp":"2018. május. 14. 08:21","title":"Csinált egy új videót a Tesla – ön is észrevette benne az elrejtett apróságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295bf040-3500-4fc6-a5f5-2edc0525cfaf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mint kés a vajat, úgy vágta le az Asiana Airlines repülője a Turkish Airlines gépe farokrészének egy darabját az isztambuli Atatürk nemzetközi repülőtéren.","shortLead":"Mint kés a vajat, úgy vágta le az Asiana Airlines repülője a Turkish Airlines gépe farokrészének egy darabját...","id":"20180514_isztambuli_repuloter_baleset_asiana_turkish_farokresz_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295bf040-3500-4fc6-a5f5-2edc0525cfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028c7b93-9193-4b32-a771-84f3ec1f7b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_isztambuli_repuloter_baleset_asiana_turkish_farokresz_video","timestamp":"2018. május. 14. 00:03","title":"Videó: összeütközött két repülőgép Isztambulban, az egyik Airbus levágott a másikból egy jókora darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9cf746-daa2-4088-b351-3c15daa8707c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Rettenetesen idegesít, amikor egy halom kérdést teszel fel azzal kapcsolatban, hogy mit csinálok, meg az is, hogy rengeteg írásjelet használsz” – írta egy kamaszlány édesanyjának. Ő pedig elgondolkodott, mire érdemes figyelni csetelés közben.","shortLead":"„Rettenetesen idegesít, amikor egy halom kérdést teszel fel azzal kapcsolatban, hogy mit csinálok, meg az is...","id":"20180514_Kamasszal_csetel_Negy_szabaly_amit_erdemes_betartani","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a9cf746-daa2-4088-b351-3c15daa8707c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d708e9c7-db74-4342-8896-e43d3589f44a","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Kamasszal_csetel_Negy_szabaly_amit_erdemes_betartani","timestamp":"2018. május. 14. 13:27","title":"Kamasszal csetel? Négy szabály, amit érdemes betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A becsődölt magánvállalkozó helyett a hévízi önkormányzat cége üzemelteti a sármelléki repteret, immár hat éve. Az utasforgalom csökken ugyan, de a magyar állami támogatás növekszik.","shortLead":"A becsődölt magánvállalkozó helyett a hévízi önkormányzat cége üzemelteti a sármelléki repteret, immár hat éve...","id":"20180515_Allami_tamogatassal_nyaralnak_a_nemet_turistak_Hevizen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b31c63d-f204-4d2d-81bb-55e5b79094a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Allami_tamogatassal_nyaralnak_a_nemet_turistak_Hevizen","timestamp":"2018. május. 15. 10:23","title":"Magyar állami támogatással nyaralnak a német turisták Hévízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]