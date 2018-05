Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87da9fe8-185a-47ab-966a-294a50ce8042","c_author":"","category":"itthon","description":"Legalább már kiderült, mire kérték a pénzt, de hogy mire költötték, az még nem.","shortLead":"Legalább már kiderült, mire kérték a pénzt, de hogy mire költötték, az még nem.","id":"20180517_Nagyon_nem_kellett_megdolgoznia_a_COFnek_az_allami_felmilliardert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87da9fe8-185a-47ab-966a-294a50ce8042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a70d442-60cf-4420-9af7-a8a9103c161f","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Nagyon_nem_kellett_megdolgoznia_a_COFnek_az_allami_felmilliardert","timestamp":"2018. május. 17. 13:21","title":"Nagyon nem kellett megdolgoznia a CÖF-nek az állami félmilliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa nem akar botrányhős lenni, csak meg akarta mutatni, hogy Orbánhoz is lehet úgy szólni, mint bármelyik emberhez. ","shortLead":"A Párbeszéd politikusa nem akar botrányhős lenni, csak meg akarta mutatni, hogy Orbánhoz is lehet úgy szólni, mint...","id":"20180516_Tordai_Nincs_gond_Orban_letegezesevel_ugyanolyan_ember_mint_a_szomszed","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def097a-9481-4fe4-99c3-5c0c8cf72464","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Tordai_Nincs_gond_Orban_letegezesevel_ugyanolyan_ember_mint_a_szomszed","timestamp":"2018. május. 16. 11:23","title":"Tordai: Nincs gond Orbán letegezésével, ugyanolyan ember, mint a szomszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan szabadulhat a 24 éve börtönben ülő Bene László, akit skálás gyilkosként emlegetnek. Az RTL Házon kívül című műsora ennek apropóján forgatott Benéről, a műsorban az elítélt is megszólalt.","shortLead":"Hamarosan szabadulhat a 24 éve börtönben ülő Bene László, akit skálás gyilkosként emlegetnek. Az RTL Házon kívül című...","id":"20180516_A_meggyilkolt_aldozatok_csaladtagjai_felnek_a_Skalas_gyilkos_szabadulasatol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5aaa24-2213-44e4-95b8-967e33e61aff","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_meggyilkolt_aldozatok_csaladtagjai_felnek_a_Skalas_gyilkos_szabadulasatol","timestamp":"2018. május. 16. 15:15","title":"A meggyilkolt áldozatok családtagjai félnek a skálás gyilkos szabadulásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha minden igaz, rövidesen sor kerül egy találkozóra Trump külügyminisztere és Szijjártó Péter között. Az Index két forrásból is úgy értesült, hogy Szijjártó május végén Washingtonba utazik.","shortLead":"Ha minden igaz, rövidesen sor kerül egy találkozóra Trump külügyminisztere és Szijjártó Péter között. Az Index két...","id":"20180517_Majus_vegen_valora_valhat_Szijjarto_Peter_regi_alma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32829e61-8542-4620-9c3b-05973804a27e","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Majus_vegen_valora_valhat_Szijjarto_Peter_regi_alma","timestamp":"2018. május. 17. 16:28","title":"Május végén valóra válhat Szijjártó Péter régi álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal szó sincs eldobott migránsszendvicsről, a Nébih egy Kárpátaljáról átvándorolt, fertőzött vaddisznóra gyanakszik.","shortLead":"Ezúttal szó sincs eldobott migránsszendvicsről, a Nébih egy Kárpátaljáról átvándorolt, fertőzött vaddisznóra gyanakszik.","id":"20180517_Mar_Szabolcs_megyeben_is_regisztraltak_az_afrikai_sertespestist","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afb4693-d975-40b8-8c0a-c8d91b3a90d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Mar_Szabolcs_megyeben_is_regisztraltak_az_afrikai_sertespestist","timestamp":"2018. május. 17. 12:13","title":"Heves megye után Szabolcsban is regisztrálták az afrikai sertéspestist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mégsem kell aggódnia azoknak a kárpátaljai magyaroknak, akik Magyarországon szavaztak, vagy magyar útlevelet használnak.","shortLead":"Mégsem kell aggódnia azoknak a kárpátaljai magyaroknak, akik Magyarországon szavaztak, vagy magyar útlevelet használnak.","id":"20180516_Az_ukran_elnok_visszavonta_a_magyarokat_hatranyosan_erinto_javaslatat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763a5093-4857-4c6d-97a5-f145ea6a06e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_Az_ukran_elnok_visszavonta_a_magyarokat_hatranyosan_erinto_javaslatat","timestamp":"2018. május. 16. 19:38","title":"Az ukrán elnök visszavonta a magyarokat hátrányosan érintő javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról ismert Teslába.","shortLead":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról...","id":"20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59254-6e90-4f06-83ba-edb0130205ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","timestamp":"2018. május. 16. 10:37","title":"A civilek után a Teslából is népellenséget csinálnak Orbánék? Soros beszállt Elon Musk üzletébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szűk egy hét van hátra az szja-bevallások beküldésére, illetve kiegészítésére, idén ugyanis a pünkösdi ünnepek miatt május 22. a határidő.","shortLead":"Szűk egy hét van hátra az szja-bevallások beküldésére, illetve kiegészítésére, idén ugyanis a pünkösdi ünnepek miatt...","id":"20180516_Mar_csak_egy_het_ezekre_nagyon_figyeljen_oda_az_adobevallaskor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47c55a8-9561-4ba0-88e5-3a1b72067af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Mar_csak_egy_het_ezekre_nagyon_figyeljen_oda_az_adobevallaskor","timestamp":"2018. május. 16. 05:31","title":"Már csak egy hét: ezekre nagyon figyeljen oda az adóbevalláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]