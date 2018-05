Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több műanyag hulladék szennyezi a világ óceánjait és tengereit. Az Európai Bizottság ezért új uniós szintű szabályokat javasol, melyek hatálya az Európa tengereiben és tengerpartjain 10 leggyakrabban előforduló egyszer használatos műanyag termékre, valamint a tengerben elvesztett vagy szándékosan otthagyott halászeszközökre terjedne ki.","shortLead":"Egyre több műanyag hulladék szennyezi a világ óceánjait és tengereit. Az Európai Bizottság ezért új uniós szintű...","id":"20180528_egyszer_hasznalatos_muanyag_betiltasa_europai_bizottsag_uj_unios_szabalyok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec872f6b-947c-42a4-8bbe-cb99696f4922","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_egyszer_hasznalatos_muanyag_betiltasa_europai_bizottsag_uj_unios_szabalyok","timestamp":"2018. május. 28. 19:03","title":"Ez kemény lesz: a teljes EU-ban betiltanák a műanyag fültisztító pálcikát, a szívószálat és a műanyag evőeszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke – értesült a hvg.hu. Történt mindez öt évvel azután, hogy a mások írásait sajátjaként jegyző Polgárné távozott a bíróságról. ","shortLead":"Egy évre Polgárné dr. Vida Juditot nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökének Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal...","id":"20180528_A_Coelot_plagizalo_birono_lett_a_Fovarosi_Torvenyszlek_megbizott_elnoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d2cc69-2752-4f8d-950f-42c5d688b8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_A_Coelot_plagizalo_birono_lett_a_Fovarosi_Torvenyszlek_megbizott_elnoke","timestamp":"2018. május. 28. 11:14","title":"A Coelhót plagizáló bírónő lett a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 61 millió jelszót vizsgáltak meg amerikai kutatók, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak a felhasználói fiókok. Az eredmény több mint elszomorító.","shortLead":"Több mint 61 millió jelszót vizsgáltak meg amerikai kutatók, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak a felhasználói...","id":"20180529_legrosszabb_jelszavak_2017_dashlane_felmeres","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b245adee-fcd4-46c1-a266-ad2d6a2f067d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_legrosszabb_jelszavak_2017_dashlane_felmeres","timestamp":"2018. május. 29. 08:03","title":"Most azonnal változtassa meg a jelszavát, ha rajta van ezen a listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 83 éves Mahmúd Abbász lélegeztetőgépen is volt tüdőgyulladása miatt. Kedden már dolgozni akar, és továbbra sem hajlandó megnevezni senkit helyettesének, sem utódjának.","shortLead":"A 83 éves Mahmúd Abbász lélegeztetőgépen is volt tüdőgyulladása miatt. Kedden már dolgozni akar, és továbbra sem...","id":"20180528_kiengedtek_a_korhazbol_a_palesztin_elnokot_es_allitja_hogy_jol_van_mar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5c9ee3-a221-48ab-935e-43a7e8531069","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_kiengedtek_a_korhazbol_a_palesztin_elnokot_es_allitja_hogy_jol_van_mar","timestamp":"2018. május. 28. 13:02","title":"Kiengedték a kórházból a palesztin elnököt, és állítja, hogy jól van már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","shortLead":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","id":"20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a60778-8316-4e23-86ae-760de87261ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","timestamp":"2018. május. 29. 09:59","title":"Szijjártó most először végre találkozni fog az amerikai külügyminiszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf640fc-5072-4b38-8404-9b7c4336b86a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába készül egyre több VR-re optimalizált tartalom, a vonatkozó eszközökhöz tartozó kijelzők még mindig jelentősen elmaradnak attól, hogy a megjelenített kép valóban élethűnek látszon. Ezen a téren hozhat óriási változást a Google és az LG közös fejlesztése.","shortLead":"Hiába készül egyre több VR-re optimalizált tartalom, a vonatkozó eszközökhöz tartozó kijelzők még mindig jelentősen...","id":"20180529_vr_virtualis_valosag_google_lg_vr_szemuveg_oculus_htc_kijelzo_oled_display","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cf640fc-5072-4b38-8404-9b7c4336b86a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7796780-33b2-47d8-adcb-54f0f4a9e1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_vr_virtualis_valosag_google_lg_vr_szemuveg_oculus_htc_kijelzo_oled_display","timestamp":"2018. május. 29. 18:03","title":"Sosem látott képernyő: ha ez beválik, óriási változás jöhet a virtuális valóságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg kiskereskedelmi vállalatok akadtak fenn, amikor a NAV számolni kezdett, mennyi adót kellett volna bevallani.","shortLead":"Főleg kiskereskedelmi vállalatok akadtak fenn, amikor a NAV számolni kezdett, mennyi adót kellett volna bevallani.","id":"20180528_Tobb_szaz_ceg_kamuzhatott_az_adobevallasban_de_meg_nem_rogton_buntet_a_NAV","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cf7625-6923-43f2-8365-17a8cf02b115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Tobb_szaz_ceg_kamuzhatott_az_adobevallasban_de_meg_nem_rogton_buntet_a_NAV","timestamp":"2018. május. 28. 10:59","title":"Több száz cég kamuzhatott az adóbevallásban, de még nem rögtön büntet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Jelentősen visszavágná az Európai Bizottság a Magyarországnak szánt felzárkóztatási támogatásokat 2020 után, a kérdés az lesz, a veszteséget mennyire hárítja át az állam a magyar lakosságra.","shortLead":"Jelentősen visszavágná az Európai Bizottság a Magyarországnak szánt felzárkóztatási támogatásokat 2020 után, a kérdés...","id":"20180529_Kevesebb_penzt_szan_Brusszel_Magyarorszagnak_Meszaros_Lorinc_is_megerzi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff40fa4f-2118-400e-b847-6c7a1ebc5fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Kevesebb_penzt_szan_Brusszel_Magyarorszagnak_Meszaros_Lorinc_is_megerzi","timestamp":"2018. május. 29. 17:43","title":"Kevesebb pénzt szán Brüsszel Magyarországnak, Mészáros Lőrinc is megérzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]