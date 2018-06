Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit neki kell megfizetni. Azt is mondta: senkit sem bátorít arra, hogy chipet ültessen a bőre alá, a hatóságok megkérdezése nélkül ő maga sem tenné ezt meg újra. ","shortLead":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit...","id":"20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182f81ef-6eea-4082-a25e-f894f7a31aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","timestamp":"2018. június. 18. 14:11","title":"Felmentették a bliccelésért megbüntetett biohackert, aki bőre alá ültette bérlete chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d184149a-76b4-4917-b9fd-b31e8af51132","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most először közös albumot adott ki a házaspár.","shortLead":"Most először közös albumot adott ki a házaspár.","id":"20180617_Itt_egy_nagy_meglepetes_Beyoncetol_es_JayZtol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d184149a-76b4-4917-b9fd-b31e8af51132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344a1fad-a7bd-444c-87c6-2a167a961887","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Itt_egy_nagy_meglepetes_Beyoncetol_es_JayZtol","timestamp":"2018. június. 17. 07:50","title":"Itt egy nagy meglepetés Beyoncétól és Jay-Z-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kérdés indokolt, hiszen Franciaország gazdasági központjában, a fővárosban és a Párizst övező, 10 milliós Ile de France régióban a cégek 55 százalékánál engedélyezték, hogy működjenek a tévék a munkaidő alatt is. Vagyis beismerik, hogy most pár hétig a foci-vb a legfontosabb esemény.","shortLead":"A kérdés indokolt, hiszen Franciaország gazdasági központjában, a fővárosban és a Párizst övező, 10 milliós Ile de...","id":"20180618_A_honap_kerdese_lehete_focimezt_viselni_a_munkahelyen_a_vb_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0480ce5-d87a-4bd3-95bb-64a8324486ab","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_A_honap_kerdese_lehete_focimezt_viselni_a_munkahelyen_a_vb_alatt","timestamp":"2018. június. 18. 07:05","title":"A hónap kérdése: lehet-e focimezt viselni a munkahelyen a vb alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját megelevenítsék. ","shortLead":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját...","id":"20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e867db-0b82-4ce1-8928-6449dfc92e34","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","timestamp":"2018. június. 17. 17:34","title":"Több száz hobbitfanatikus csatázott egy cseh erdőben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9098b6f2-18de-4988-8bb2-1e369589edc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogyan nálunk is egyre jobban elterjednek a fedélzeti kamerák, egyre valósabb képet kapunk mennyire nem ritkák az ilyen esetek.","shortLead":"Ahogyan nálunk is egyre jobban elterjednek a fedélzeti kamerák, egyre valósabb képet kapunk mennyire nem ritkák...","id":"20180617_szemben_forgalommal_auto_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9098b6f2-18de-4988-8bb2-1e369589edc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a78492-4bc8-44b5-8558-994ef5e0b308","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_szemben_forgalommal_auto_video","timestamp":"2018. június. 17. 20:42","title":"Videó: Hiába dudáltak az autósnak a Budaörsi úton, csak jött-jött szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak azokról az e-mailekről küld majd értesítést a jövőben, amelyekről úgy ítéli meg, valóban fontosak és tudni akarunk.","shortLead":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak...","id":"20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110fdaaa-a821-4765-b32e-808f6b79eea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 18. 12:03","title":"Változás a Gmailben: csak a tényleg fontos levelekről jön majd értesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","shortLead":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","id":"201824_fesztivalrol_fesztivalra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96c8e14-df13-491d-be5f-5631ad7ecc7b","keywords":null,"link":"/kultura/201824_fesztivalrol_fesztivalra","timestamp":"2018. június. 17. 16:00","title":"Fesztiválról fesztiválra: mutatjuk, mit tehet idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miközben Trump elnök kereskedelmi háborút folytat szinte az egész világgal, de elsősorban Kínával, a Google bejelentette: 550 millió dollárral bevásárolták magukat a JD.com-ba. Ez a második legnagyobb internetes kereskedelmi hálózat a Mennyei Birodalomban. ","shortLead":"Miközben Trump elnök kereskedelmi háborút folytat szinte az egész világgal, de elsősorban Kínával, a Google...","id":"20180619_Pavaskodhat_Trump_a_valasztoknak_a_Google_vigan_uzletel_Kinaval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe52d09-b59a-4c80-97d3-c42cf727fba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Pavaskodhat_Trump_a_valasztoknak_a_Google_vigan_uzletel_Kinaval","timestamp":"2018. június. 19. 07:00","title":"Páváskodhat Trump a választóinak, a Google vígan üzletel Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]