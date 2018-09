Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétezren, köztük szélsőjobboldali aktivisták vettek részt azon a Köthenben rendezett felvonuláson, amelyen a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban lévő városban kitört verekedésben meghalt fiatalemberről emlékeztek meg. A verekedésben a német nemzetiségű férfi mellett két afgán vett részt, s az áldozat az orvosok szerint infarktusban hunyt el. Közben a zsidó vezetők szerint az antiszemitizmus új szintjét mutatja a Chemnitzben lévő zsidó étterem elleni támadás. ","shortLead":"Több mint kétezren, köztük szélsőjobboldali aktivisták vettek részt azon a Köthenben rendezett felvonuláson, amelyen...","id":"20180910_KeletNemetorszagban_nem_csitulnak_az_indulatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce135887-f3b6-43d8-97f9-9cda52298264","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_KeletNemetorszagban_nem_csitulnak_az_indulatok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:19","title":"Kelet-Németország újabb városában vonult fel a szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3223349d-93da-4dac-9441-792bca1ae318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar győzelemmel zárult a Huawei európai mobilfotós versenye, a Next Image. Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával nyerte el a verseny nagydíját, mely a lány betegsége elleni küzdelmét örökíti meg.","shortLead":"Magyar győzelemmel zárult a Huawei európai mobilfotós versenye, a Next Image. Pávó Réka „Art & Leukemia” című...","id":"20180911_national_geographic_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_nyertese_pavo_reka_leukemia_art","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3223349d-93da-4dac-9441-792bca1ae318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b687577-d0e6-4cc5-9127-209c056941db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_national_geographic_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_nyertese_pavo_reka_leukemia_art","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:03","title":"Egy leukémiával küzdő magyar lány nyerte a Huawei és a National Geographic mobilfotós versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25749de3-df50-4c46-ac3f-7522dae3a22f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Opelnél „úgy döntöttek”, nem vesznek részt az egy hónap múlva esedékes Párizsi Autószalonon.","shortLead":"Az Opelnél „úgy döntöttek”, nem vesznek részt az egy hónap múlva esedékes Párizsi Autószalonon.","id":"20180910_Az_Opel_sem_megy_Parizsba_csak_az_anyaceg_PeugeotCitroen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25749de3-df50-4c46-ac3f-7522dae3a22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04d94be-2bbc-4663-be30-1f79a3ba959f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Az_Opel_sem_megy_Parizsba_csak_az_anyaceg_PeugeotCitroen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:22","title":"Az Opel nem megy Párizsba csak az anyacég Peugeot-Citroen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","shortLead":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","id":"20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89cc005-c1a4-4779-a8b0-502a4a96706a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:18","title":"Ne lepődjön meg, ha troliszerű kamionokkal találkozik Olaszországban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d62678-139f-44b8-a7a8-ad578c568ce0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Pénteken lezárták a belvárosi Bástya utcai óvoda udvarát, a tulajdonos parkolót akar rajta üzemeltetni. A szülők felháborodtak, hiszen egyrészt az ő pénzükön újult meg az udvar, másrészt a gyerekek így udvar nélkül maradtak. Az önkormányzat cikkünk megjelenése után közölte: a megállapodásra képtelen tulajdonossal szemben a telek kisajátítását kezdeményezi.","shortLead":"Pénteken lezárták a belvárosi Bástya utcai óvoda udvarát, a tulajdonos parkolót akar rajta üzemeltetni. A szülők...","id":"20180911_bastya_utcai_ovoda_telek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d62678-139f-44b8-a7a8-ad578c568ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0d123e-7256-4bb0-84af-075e3a75e382","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_bastya_utcai_ovoda_telek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:35","title":"Kisajátítással korrigálná a Belváros, hogy udvar nélkül maradt 150 óvodás a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22f033b-3551-45e5-9a28-9d032b9de5f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szépen lassan kiürül a CEMP.","shortLead":"Szépen lassan kiürül a CEMP.","id":"20180911_Milliardokat_csoportositott_at_a_kegyvesztette_valt_Speder_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22f033b-3551-45e5-9a28-9d032b9de5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f224241d-3961-494c-9e65-886e05df5f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Milliardokat_csoportositott_at_a_kegyvesztette_valt_Speder_Zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:25","title":"Milliárdokat csoportosított át a kegyvesztetté vált Spéder Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitüntetnék azokat a biztonsági őröket is, akik a helyszínen tartották a tetteseket, amíg a rendőrség megérkezett.","shortLead":"Kitüntetnék azokat a biztonsági őröket is, akik a helyszínen tartották a tetteseket, amíg a rendőrség megérkezett.","id":"20180911_A_fiatal_borasz_meggyilkolasa_volt_az_utolso_csepp_surgosen_javitana_a_kozbiztonsagon_Badacsonytomaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202ce029-a87b-4830-90be-a0de2106c6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_fiatal_borasz_meggyilkolasa_volt_az_utolso_csepp_surgosen_javitana_a_kozbiztonsagon_Badacsonytomaj","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:31","title":"A fiatal borász meggyilkolása volt az utolsó csepp, sürgősen javítana a közbiztonságon Badacsonytomaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egyik osztályvezetőjét a múlt csütörtökön vették őrizetbe.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egyik osztályvezetőjét a múlt csütörtökön...","id":"20180910_vip_ados_nav_hivatali_vesztegetes_elfogadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110f7ec7-adc9-42ab-ac71-d7e7a2469511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_vip_ados_nav_hivatali_vesztegetes_elfogadasa","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:33","title":"A lekapcsolt NAV-os VIP-adósoknak segíthetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]