Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b5a806d-545b-4b84-9a9e-9dd99e82dd92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tizenhat hívő vesztette életét Ruandában, amikor villám csapott a Hetednapi Adventisták egyik templomába. \r

","shortLead":"Legalább tizenhat hívő vesztette életét Ruandában, amikor villám csapott a Hetednapi Adventisták egyik templomába. \r

","id":"20180311_Villam_csapott_a_templomba__16_halott_Ruandaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b5a806d-545b-4b84-9a9e-9dd99e82dd92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528288ed-5f90-4d60-a4a8-a93545e124c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Villam_csapott_a_templomba__16_halott_Ruandaban","timestamp":"2018. március. 11. 16:50","title":"Villám csapott a templomba – 16 halott Ruandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a","c_author":"Farkas Edina Lina-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Húsz éve jelent meg a Fekete Vonat első albuma, és meghozta a popzenei áttörést a romáknak. Kétrészes sorozatban térképezzük fel, hogy mi a helyzet ma, két évtizeddel később. Első cikkünkben L.L. Juniorral és Caramellel megyünk vissza a múltba. Mesélnek a saját tapasztalataikról, fejlődésről és a ma is masszívan élő előítéletekről.","shortLead":"Húsz éve jelent meg a Fekete Vonat első albuma, és meghozta a popzenei áttörést a romáknak. Kétrészes sorozatban...","id":"20180312_Eleg_jo_ha_eleg_ciganyos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a18cc8-9880-43de-aff9-5797c0deb172","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Eleg_jo_ha_eleg_ciganyos","timestamp":"2018. március. 12. 20:00","title":"Elég jó, ha elég cigányos? A hazai roma pop 20 évvel az áttörés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdb83fb-5198-46fb-97a6-803c63700f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt, két gyermeket mentők szállítottak kórházba.\r

\r

","shortLead":"Egy ember meghalt, két gyermeket mentők szállítottak kórházba.\r

\r

","id":"20180311_Halalos_baleset_Bagodnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdb83fb-5198-46fb-97a6-803c63700f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5176371-1045-464d-83e3-802b45bf843a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_Halalos_baleset_Bagodnal","timestamp":"2018. március. 11. 09:56","title":"Halálos baleset Bagodnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbdc822-27b5-477c-9152-2b70c959ec6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan már a Nokia márka feltámasztásán is meglepődtek. De úgy tűnik, sikeres volt az újrabevezetés. A gyártó szerint a telefonok szépen fogynak, a vállalat pedig már a komolyabb babérokra koncentrál.","shortLead":"Sokan már a Nokia márka feltámasztásán is meglepődtek. De úgy tűnik, sikeres volt az újrabevezetés. A gyártó szerint...","id":"20180311_nokia_samsung_apple_huawei_telefongyartok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fbdc822-27b5-477c-9152-2b70c959ec6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50caa9d-b4ad-4983-aa81-d6f4fb88c5fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180311_nokia_samsung_apple_huawei_telefongyartok","timestamp":"2018. március. 11. 08:03","title":"Nagyot dobna a Nokia: ismét ők lesznek az egyik legnagyobbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d86dbac-c0a9-4d1a-bf8e-8de7b0864ace","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Még csak nem is a portugál dicsekedett vele egy videón, hanem egy szintén sztár focista. Igaz, ő amerikai focit játszik.","shortLead":"Még csak nem is a portugál dicsekedett vele egy videón, hanem egy szintén sztár focista. Igaz, ő amerikai focit játszik.","id":"20180312_cristiano_ronaldo_bugatti_chiron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d86dbac-c0a9-4d1a-bf8e-8de7b0864ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cb889c-554e-46e1-82c2-63f5bde3a921","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180312_cristiano_ronaldo_bugatti_chiron","timestamp":"2018. március. 12. 16:34","title":"Ez a kocsi Crisitano Ronaldo 1500 lóerős Bugatti Chironja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette, hogy visszalép a DK-s Oláh Lajos javára, aki négy éve nyert.","shortLead":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette...","id":"20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d3cece-4fe4-4c33-b2d5-d71e8de85a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","timestamp":"2018. március. 12. 12:01","title":"Visszalép az Együtt jelöltje az esélyes DK-s javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 24-én demonstrálnak a Parlament előtt, egészségügyi szűrésekre is lehetőséget biztosítanak. „Drága az életünk, szeretnénk, ha tovább tartana, ezért álljunk ki magunkért és azok mellett az egészségügyi dolgozókért, akiktől az életünk függ” – írják felhívásukban.","shortLead":"Március 24-én demonstrálnak a Parlament előtt, egészségügyi szűrésekre is lehetőséget biztosítanak. „Drága az életünk...","id":"20180312_Ket_hettel_a_valasztasok_elott_tuntetnek_az_egeszsegugyi_dolgozok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b18ec23-c7a0-45f4-8715-e538a4f7600d","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ket_hettel_a_valasztasok_elott_tuntetnek_az_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2018. március. 12. 11:19","title":"Két héttel a választások előtt tüntetnek az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bolívia szokatlan, de legalább békés módját választotta annak, hogy visszakövetelje Chilétől a XIX. században elvesztett tengeri kijáratát. \r

","shortLead":"Bolívia szokatlan, de legalább békés módját választotta annak, hogy visszakövetelje Chilétől a XIX. században...","id":"20180311_Tudjak_mekkora_vilag_lehosszabb_zaszlaja_kilometerben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5111fc-0a7c-4a3d-8051-67c79237cd99","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Tudjak_mekkora_vilag_lehosszabb_zaszlaja_kilometerben","timestamp":"2018. március. 11. 12:22","title":"Tudják mekkora világ lehosszabb zászlaja? (kilométerben)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]