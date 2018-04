Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Világszerte ismerik Avicii zenéjét, halálhírét megdöbbenéssel fogadták mindenfelé.","shortLead":"Világszerte ismerik Avicii zenéjét, halálhírét megdöbbenéssel fogadták mindenfelé.","id":"20180420_meghalt_avicii","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d0429-6b91-4a8d-b3ce-9d01b5f6fb94","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_meghalt_avicii","timestamp":"2018. április. 20. 19:40","title":"Meghalt Avicii","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77711f-7fe0-4d0a-81b2-c967009bc677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, ki dobta a szemétbe a szürke nyuszit. A Szeged Televízió feljelentést tett a rendőrségen állatkínzás miatt.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki dobta a szemétbe a szürke nyuszit. A Szeged Televízió feljelentést tett a rendőrségen...","id":"20180420_elo_nyuszit_dobtak_a_szeged_televizio_kukajaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa77711f-7fe0-4d0a-81b2-c967009bc677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f798e419-e67a-40fc-959a-a6b8724d5bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_elo_nyuszit_dobtak_a_szeged_televizio_kukajaba","timestamp":"2018. április. 20. 21:55","title":"Élő nyuszit dobtak a Szeged Televízió kukájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc53f18-8490-42f9-b05e-fa1d21b0b73e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogták annak a budapesti szórakozóhelynek az üzletvezetőjét és személyzetét, akik újra túlszámlázással húzták le a külföldi vendégeket. ","shortLead":"Elfogták annak a budapesti szórakozóhelynek az üzletvezetőjét és személyzetét, akik újra túlszámlázással húzták le...","id":"20180420_ket_pohar_palinkaert_225_ezret_kertek_a_lehuzos_belvarosi_barban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc53f18-8490-42f9-b05e-fa1d21b0b73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1978b5-b071-4466-a424-0f66490b8fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_ket_pohar_palinkaert_225_ezret_kertek_a_lehuzos_belvarosi_barban","timestamp":"2018. április. 20. 09:04","title":"Két pohár pálinkáért 225 ezret kértek a lehúzós belvárosi bárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank adatai szerint 2017-ben mintegy 620 ezer alkalommal használták készpénzbefizetésre a hitelintézet okosnak nevezett ATM-jeit, a befizetett összeg megközelítette a 80 milliárd forintot. A szolgáltatás a fiatalabb generáció képviselői között az egyik legnépszerűbb. A 24 év alattiak és a pályakezdők esetében az ATM-es befizetések darabszáma már meghaladta a bankfióki befizetések számát. Az OTP Bank az első negyedéves eredményei alapján idén is hasonló folytatásra számít.","shortLead":"Az OTP Bank adatai szerint 2017-ben mintegy 620 ezer alkalommal használták készpénzbefizetésre a hitelintézet okosnak...","id":"20180420_otp_bank_okos_atm_bankautomata_penzfelvetel_befizetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eefa305-f1e1-40f1-8f20-d39186a9ca11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_otp_bank_okos_atm_bankautomata_penzfelvetel_befizetes","timestamp":"2018. április. 20. 12:03","title":"Már majdnem 200 különleges ATM van az országban, úgy tűnik, szeretik is az ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Shell új megoldásának köszönhetően jelentősen lerövidülhet a tankolási procedúra.","shortLead":"A Shell új megoldásának köszönhetően jelentősen lerövidülhet a tankolási procedúra.","id":"20180420_gyorsabb_tankolas_fizetes_autoban_shell_chevrolet_uzemanyag_benzin_dizel_alkalmazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655cb299-0de0-4b60-af9f-62b5d2430afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_gyorsabb_tankolas_fizetes_autoban_shell_chevrolet_uzemanyag_benzin_dizel_alkalmazas","timestamp":"2018. április. 20. 06:41","title":"Gyorsabb tankolás: már nem kell bemenni a shopba fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintett nyugdíjas férfi egy levéllel is megelégedett volna, szerinte a háromszori értesítés felesleges pénzkidobás volt.","shortLead":"Az érintett nyugdíjas férfi egy levéllel is megelégedett volna, szerinte a háromszori értesítés felesleges pénzkidobás...","id":"20180419_ot_forint_nyugdijemelesrol_harom_hatarozat_igy_kapott_egy_rakas_papirt_egy_pecsi_nyugdijas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2162e7-0517-42c0-b79e-5f5a6fad215e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_ot_forint_nyugdijemelesrol_harom_hatarozat_igy_kapott_egy_rakas_papirt_egy_pecsi_nyugdijas","timestamp":"2018. április. 19. 20:15","title":"Öt forint nyugdíjemelésről három határozat: így kapott egy rakás papírt egy pécsi nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34195e63-79fc-413e-894f-ca29b944036f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rotterdami Erasmus hidat is tervező holland tervezőiroda nyerte a nemzetközi tervpályázatot. ","shortLead":"A rotterdami Erasmus hidat is tervező holland tervezőiroda nyerte a nemzetközi tervpályázatot. ","id":"20180420_Foto_Igy_nezne_ki_az_uj_budapesti_Dunahid","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34195e63-79fc-413e-894f-ca29b944036f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17365305-9187-4c41-83f4-e150edaa922a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Foto_Igy_nezne_ki_az_uj_budapesti_Dunahid","timestamp":"2018. április. 20. 18:28","title":"Fotók: Így nézne ki az új budapesti Duna-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b49ea3-889c-4cd6-aad4-4d8217ea06f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kiss Attila elnök-vezérigazgatóként a hálózattal kapcsolatos feladatokért is felel majd.","shortLead":"Kiss Attila elnök-vezérigazgatóként a hálózattal kapcsolatos feladatokért is felel majd.","id":"20180420_kiss_attila_lesz_juniustol_az_eon_hungaria_elnokvezerigazgatoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17b49ea3-889c-4cd6-aad4-4d8217ea06f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc50c81-2ff4-4946-a85c-53317184ccf1","keywords":null,"link":"/kkv/20180420_kiss_attila_lesz_juniustol_az_eon_hungaria_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2018. április. 20. 16:34","title":"Kiss Attila lesz júniustól az E.ON Hungária elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]