Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33e0f151-e69b-47c8-b3fa-634275d887fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kubai származású popsztár nagyzenekaros koncertre készül Székfesfehérváron. ","shortLead":"A kubai származású popsztár nagyzenekaros koncertre készül Székfesfehérváron. ","id":"20180420_Eleteben_eloszor_Magyarorszagon_zenel_majd_Pitbull","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33e0f151-e69b-47c8-b3fa-634275d887fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ef6ae6-2b0d-4b33-86d5-30df2d671a4c","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Eleteben_eloszor_Magyarorszagon_zenel_majd_Pitbull","timestamp":"2018. április. 20. 10:51","title":"Soha nem járt még nálunk, most jön: Pitbull a Fezenen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1912243d-6454-4709-b81e-514ee1ba8694","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyedi élménypontokat építenének a felcsúti kisvasúthoz, és Puskás-múzeumot a falu stadionjába.","shortLead":"Egyedi élménypontokat építenének a felcsúti kisvasúthoz, és Puskás-múzeumot a falu stadionjába.","id":"20180420_Ot_es_felmilliard_forintbol_fejlesztenek_Felcsut_kornyeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1912243d-6454-4709-b81e-514ee1ba8694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f470223-268f-4dac-960f-edec67dadab2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Ot_es_felmilliard_forintbol_fejlesztenek_Felcsut_kornyeket","timestamp":"2018. április. 20. 16:07","title":"Öt és fél milliárd forintból fejlesztenék Felcsút környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump meghívta a Fehér Házba Vlagyimir Putyin orosz államfőt – erősítette meg az orosz külügyminisztérium. Moszkvában most a hivatalos meghívásra várnak. ","shortLead":"Donald Trump meghívta a Fehér Házba Vlagyimir Putyin orosz államfőt – erősítette meg az orosz külügyminisztérium...","id":"20180420_Trump_meghivta_Putyint_a_Feher_Hazba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceec371-4e1f-4dc4-a5de-28599a471810","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Trump_meghivta_Putyint_a_Feher_Hazba","timestamp":"2018. április. 20. 16:03","title":"Trump meghívta Putyint a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Wunderlich József a Pál utcai fiúk című előadás kellős közepén, egy farakáson énekelve rosszul lépett, és leesett onnan. ","shortLead":"Wunderlich József a Pál utcai fiúk című előadás kellős közepén, egy farakáson énekelve rosszul lépett, és leesett...","id":"20180420_Eloadas_kozben_balesetet_szenvedett_a_Vigszinhaz_sztarja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3709ded-79c4-410a-a756-ddc0daca8ebe","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Eloadas_kozben_balesetet_szenvedett_a_Vigszinhaz_sztarja","timestamp":"2018. április. 20. 12:41","title":"Előadás közben balesetet szenvedett a Vígszínház sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzletember felkarolta a teqballt, és most az ötletgazdákkal a NOB-bal egyeztetett. ","shortLead":"Az üzletember felkarolta a teqballt, és most az ötletgazdákkal a NOB-bal egyeztetett. ","id":"20180421_Gattyan_Gyorgy_most_egy_uj_sportag_olimpiai_elismereseert_kuzd","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a8b061-6142-4c71-bdb4-622da490948b","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Gattyan_Gyorgy_most_egy_uj_sportag_olimpiai_elismereseert_kuzd","timestamp":"2018. április. 21. 10:31","title":"Gattyán György most egy új sportág olimpiai elismeréséért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db339b22-2ace-4c3f-b4ac-121a055cd641","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A R-Kordba nemrég olvadt be a Vasútautomatikai Kft., melynek vagyonelemeit Simicskától vette át Mészáros.","shortLead":"A R-Kordba nemrég olvadt be a Vasútautomatikai Kft., melynek vagyonelemeit Simicskától vette át Mészáros.","id":"20180421_25_milliard_forint_keszpenze_van_Meszaros_egyik_cegenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db339b22-2ace-4c3f-b4ac-121a055cd641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44964e1-b8cb-4192-9c0f-4bdc1c77401b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_25_milliard_forint_keszpenze_van_Meszaros_egyik_cegenek","timestamp":"2018. április. 21. 09:32","title":"25 milliárd forint készpénze van Mészáros egyik cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936d20ba-22c8-4eeb-8ed4-b38a56bd371a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok Halassy Olivér életét feldolgozó alkotást moziban is vetítik majd.","shortLead":"Az olimpiai bajnok Halassy Olivér életét feldolgozó alkotást moziban is vetítik majd.","id":"20180420_film_keszul_az_amputalt_labu_magyar_polobajnokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=936d20ba-22c8-4eeb-8ed4-b38a56bd371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b839705-fed2-4a59-ad87-2445f1a4adcc","keywords":null,"link":"/sport/20180420_film_keszul_az_amputalt_labu_magyar_polobajnokrol","timestamp":"2018. április. 20. 12:14","title":"Film készül az amputált lábú magyar pólóbajnokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504148d6-370f-4c4d-a22b-e2d54e55a50f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Javier Bardem nem hiszi el a gyermekmolesztálási vádakat.","shortLead":"Javier Bardem nem hiszi el a gyermekmolesztálási vádakat.","id":"20180420_Ujabb_sztar_allt_ki_Woody_Allen_mellett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=504148d6-370f-4c4d-a22b-e2d54e55a50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98fcef8-3ae5-4ab5-b67e-7333bfbcb944","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Ujabb_sztar_allt_ki_Woody_Allen_mellett","timestamp":"2018. április. 20. 13:43","title":"Újabb sztár állt ki Woody Allen mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]