[{"available":true,"c_guid":"d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával feloldani annak telefonját.","shortLead":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával...","id":"20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f962119-44e5-4c87-9423-201fde6fb312","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","timestamp":"2018. április. 24. 16:59","title":"Egy halott férfi ujjával próbáltak meg feloldani egy okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d714cb5-4a25-4745-b8be-cff57918c767","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A település fideszes polgármesterét hiába kereste az ügyben az RTL Híradó, nem akart nyilatkozni. ","shortLead":"A település fideszes polgármesterét hiába kereste az ügyben az RTL Híradó, nem akart nyilatkozni. ","id":"20180423_el_kellett_bontani_az_engedely_nelkul_epitett_onkormanyzati_kecskefarm_egy_reszet_pocsajon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d714cb5-4a25-4745-b8be-cff57918c767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae60321-3a41-475c-9942-31a591676a47","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_el_kellett_bontani_az_engedely_nelkul_epitett_onkormanyzati_kecskefarm_egy_reszet_pocsajon","timestamp":"2018. április. 23. 20:15","title":"El kellett bontani az engedély nélkül épített önkormányzati kecskefarm egy részét Pocsajon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c769f9-8b11-4d85-a8e7-a8fb67d9435f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180424_Felhivott_a_szinpadra_egy_ismeretlent_a_Foo_Fighters__a_srac_lenyugozte_meg_Dave_Grohl_is_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8c769f9-8b11-4d85-a8e7-a8fb67d9435f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb9d8d5-6bb4-44b6-b392-0dbff1546560","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Felhivott_a_szinpadra_egy_ismeretlent_a_Foo_Fighters__a_srac_lenyugozte_meg_Dave_Grohl_is_video","timestamp":"2018. április. 24. 12:32","title":"Felhívott a színpadra egy ismeretlent a Foo Fighters – a srác lenyűgözte még Dave Grohlt is (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március második felében még hófúvás volt, az április viszonylag hűvös idővel indult, most pedig majdnem nyár van. ","shortLead":"Március második felében még hófúvás volt, az április viszonylag hűvös idővel indult, most pedig majdnem nyár van. ","id":"20180423_bolondos_aprilis_az_orszagos_melegrekord_is_majdnem_megdolt_ma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e33a95c-f696-4d30-90bf-95fccae9758f","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_bolondos_aprilis_az_orszagos_melegrekord_is_majdnem_megdolt_ma","timestamp":"2018. április. 23. 20:55","title":"Bolondos április: az országos melegrekord is majdnem megdőlt ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt Malév-székházat már megszerezték a világörökségi előjoggal.","shortLead":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt...","id":"20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab036cb2-b1ff-4966-860a-4e306b28181a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","timestamp":"2018. április. 25. 05:25","title":"Nemet mondott a földhivatal az állam budapesti kívánságlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így májustól összesen négy desztináció lesz közvetlenül elérhető Ferihegyről az USA-ban. ","shortLead":"Így májustól összesen négy desztináció lesz közvetlenül elérhető Ferihegyről az USA-ban. ","id":"20180424_ferihegy_philadelphia_new_york_chicago","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1d69cc-828f-48ff-aa24-9a5da9e1f25c","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_ferihegy_philadelphia_new_york_chicago","timestamp":"2018. április. 24. 18:51","title":"Már csak két hét, és három újabb amerikai városba repülhetünk Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77653e-4476-494c-bee1-95a5a4ea87a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit férfi lézerblokkolóval próbált láthatatlan maradni a sebességmérő kamerák számára, de a dolog egészen másként alakult, mint ahogy azt elképzelte.","shortLead":"A brit férfi lézerblokkolóval próbált láthatatlan maradni a sebességmérő kamerák számára, de a dolog egészen másként...","id":"20180424_timothy_hill_gyorshajtas_traffipax_sebessegmero_kamera","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b77653e-4476-494c-bee1-95a5a4ea87a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e26301e-c613-40d5-b92a-142e8d109ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_timothy_hill_gyorshajtas_traffipax_sebessegmero_kamera","timestamp":"2018. április. 24. 15:21","title":"Beintett a traffipaxnak a terepjárós férfi, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Riasztás című bűnügyi magazint a Hír TV reggeli programjának egyik műsorvezetője veszi át. ","shortLead":"A Riasztás című bűnügyi magazint a Hír TV reggeli programjának egyik műsorvezetője veszi át. ","id":"20180423_megvan_peterfi_judit_utodja_a_hir_tvnel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa10deb4-3795-4d2b-b4b4-217a50928141","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_megvan_peterfi_judit_utodja_a_hir_tvnel","timestamp":"2018. április. 23. 15:44","title":"Megvan Péterfi Judit utódja a Hír TV-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]