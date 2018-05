Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs rendszerébe a Microsoft.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs...","id":"20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bab72e-1924-44f1-b360-33231c08826e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","timestamp":"2018. május. 15. 07:02","title":"Megváltoztatják a Windows kinézetét, mutatjuk az újításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026c6dd7-835a-479e-94c5-552c4c7dfa3c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Guillermo del Toro egy egész horror-antológiasorozatot készít a Netflix megbízásából – értesült a Variety.com.","shortLead":"Az Oscar-díjas Guillermo del Toro egy egész horror-antológiasorozatot készít a Netflix megbízásából – értesült...","id":"20180515_Guillermo_del_Toro_horrorsorozatot_keszit_a_Netflixnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=026c6dd7-835a-479e-94c5-552c4c7dfa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1a5637-7a1c-456b-b9f1-4a8547edb668","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Guillermo_del_Toro_horrorsorozatot_keszit_a_Netflixnek","timestamp":"2018. május. 15. 15:45","title":"Guillermo del Toro horrorsorozatot készít a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969ef2a2-5b34-4168-9058-6a94b4768751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180515_Koszonokampanykorutra_indult_Orban_Viktor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969ef2a2-5b34-4168-9058-6a94b4768751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cd9f2b-ddea-483d-b842-b00635225ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Koszonokampanykorutra_indult_Orban_Viktor","timestamp":"2018. május. 15. 16:15","title":"Köszönőkampány-körútra indult Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se hűtőbe, sem fagyasztóba nem kell majd rakni a jövő fémdobozos üdítőit, egy új technológia mindezt ugyanis játszi könnyedséggel helyettesíti. Az első, ilyen módon csomagolt italokból egyelőre csak kávék lesznek kaphatók, ha viszont beválik, más frissítőkre is kiterjeszthetik. Mutatjuk videón, hogy hogy működik.","shortLead":"Se hűtőbe, sem fagyasztóba nem kell majd rakni a jövő fémdobozos üdítőit, egy új technológia mindezt ugyanis játszi...","id":"20180516_chill_can_microcool_femdobozos_udito_joseph_company_international_onmagat_lehuto_udito_fizzics_sparkling_cold_brew_coffee","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc94a8-c523-421e-be9f-b6f8b02cc6ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_chill_can_microcool_femdobozos_udito_joseph_company_international_onmagat_lehuto_udito_fizzics_sparkling_cold_brew_coffee","timestamp":"2018. május. 16. 10:03","title":"25 év kellett hozzá, de megcsinálták: itt a dobozos üdítő, ami önmagát hűti le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9bd6ce-e009-4d07-97be-bfa2845dbb83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem hazudott, csak csúsztatott Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-frakció vezetője, amikor a Magyar Időknek nyilatkozva azt mondta, hogy egy nagy cég lefújja tervezett beruházását, mert bizonytalan a politikai helyzet. Egy szó sem igaz az egészből, de a képviselő egy helyi portálra hivatkozott, ahol ez a hír megjelent.","shortLead":"Nem hazudott, csak csúsztatott Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-frakció vezetője, amikor a Magyar Időknek...","id":"20180515_Ilyen_modszerekkel_sarozza_MarkiZayt_a_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a9bd6ce-e009-4d07-97be-bfa2845dbb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b656279-f706-4472-9d71-da9877292d2f","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Ilyen_modszerekkel_sarozza_MarkiZayt_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 15. 15:53","title":"A fele sem igaz, ilyen módszerekkel próbálja besározni Márki-Zayt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349973b9-18ed-48eb-831a-58df2c193d5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180515_Video_Ludak_kergettek_at_egy_aligatort_a_golfpalyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=349973b9-18ed-48eb-831a-58df2c193d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b40e78c-ab53-4ff9-8849-a9b3a517d943","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Video_Ludak_kergettek_at_egy_aligatort_a_golfpalyan","timestamp":"2018. május. 15. 12:49","title":"Videó: Ludak kergettek át egy aligátort a golfpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bba17b-2775-4ce2-8a95-764a71d0cbeb","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Egyik nap hőguta, másnap kis cidri, aztán újra felszökik a hőmérő higanyszála. Igazi tavasz csak nyomokban, s már megint az évtized legforróbb, leghosszabb nyarával riogatnak a meteorológusok. Egy biztos, ahogy a természet nagyjából egy hónappal előrébb van mindennel, úgy a korai nyár már április végén-május elején jókora pörgést hozott a sörpiacon is. A Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kraft Sör Egyesület múlt heti közös szezonnyitó csapolásakor már javában tombolt a sörszezon.\r

\r

","shortLead":"Egyik nap hőguta, másnap kis cidri, aztán újra felszökik a hőmérő higanyszála. Igazi tavasz csak nyomokban, s már...","id":"20180515_Fokuszban_a_sorcsapok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bba17b-2775-4ce2-8a95-764a71d0cbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd19dd7-7f0d-4d01-8468-091d8b439f95","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Fokuszban_a_sorcsapok","timestamp":"2018. május. 16. 08:16","title":"Fókuszban a sörcsapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfe73e8-9d82-4dd8-b5f4-44465d25e76e","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarországon még mindig kuriózumnak számít az adakozás, pedig vannak olyan, társadalmilag rendkívül fontos kezdeményezések, amelyek az adományozók segítőkészségének köszönhetően képesek működni. Ezt ismerte fel a 85 éves Erzsébet, aki szerint ahhoz, hogy adjunk, nem pénz kell, hanem jó szív. Így aztán úgy döntött, hogy a házát a Hospice Alapítványra hagyja, mert a méltó halálhoz mindenkinek joga van.","shortLead":"Magyarországon még mindig kuriózumnak számít az adakozás, pedig vannak olyan, társadalmilag rendkívül fontos...","id":"20180514_Adomanyozas_hospice","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cfe73e8-9d82-4dd8-b5f4-44465d25e76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e881788a-01bf-4997-a79e-daa9f8b78e83","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Adomanyozas_hospice","timestamp":"2018. május. 14. 20:00","title":"A méltó halálnak nem kellene pénzkérdésnek lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]