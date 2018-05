Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8f407bd-a816-4fc9-9a3e-f7d95e9297e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt ígéri az az új dokumentumfilm, amely az énekesről készült.","shortLead":"Ezt ígéri az az új dokumentumfilm, amely az énekesről készült.","id":"20180519_Michael_Jackson_utolso_napjairol_kicsit_tobbet_megtudhatunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8f407bd-a816-4fc9-9a3e-f7d95e9297e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6191cec3-7190-49bb-badd-cdf0036298d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Michael_Jackson_utolso_napjairol_kicsit_tobbet_megtudhatunk","timestamp":"2018. május. 19. 07:40","title":"Michael Jackson utolsó napjairól kicsit többet megtudhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b1a50a-76e1-41dd-8816-c0fc404753c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban baleset volt, helikopter és tűzoltóautó is a helyszínre érkezett.","shortLead":"Korábban baleset volt, helikopter és tűzoltóautó is a helyszínre érkezett.","id":"20180519_baleset_dugo_m7es_tarnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76b1a50a-76e1-41dd-8816-c0fc404753c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1743693a-f364-4535-afb6-27d495d481aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_baleset_dugo_m7es_tarnok","timestamp":"2018. május. 19. 13:40","title":"8 kilométeres, nagy dugó van az M7-esen Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5006692c-1f86-498c-8d20-c5f9a16bb810","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így már angolul is olvasható, milyen halálos fenyegetést kap egy 12 éves gyerek, aki ijedtében földhöz vág egy szurikátát.","shortLead":"Így már angolul is olvasható, milyen halálos fenyegetést kap egy 12 éves gyerek, aki ijedtében földhöz vág...","id":"20180519_Hirunk_a_nagyvilagban_a_BBC_is_irt_a_szurikata_ugyrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5006692c-1f86-498c-8d20-c5f9a16bb810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc7540d-3a13-4605-bd44-c685608f2307","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Hirunk_a_nagyvilagban_a_BBC_is_irt_a_szurikata_ugyrol","timestamp":"2018. május. 19. 09:15","title":"Hírünk a nagyvilágban: a BBC is írt a szurikáta ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e853be-ac26-4542-9b00-899254e1d115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hihetetlen, mik vannak ebben az országban.","shortLead":"Hihetetlen, mik vannak ebben az országban.","id":"20180518_Tornado_volt_Sellyenel__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5e853be-ac26-4542-9b00-899254e1d115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78391fa-815a-4316-8dcc-c4afff672b53","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tornado_volt_Sellyenel__video","timestamp":"2018. május. 18. 14:28","title":"Tornádó volt Sellyénél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e512377-d042-47d7-95fa-04f62bf36fea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magomed Daszajev azzal vált ismertté, hogy 2017-ben elérte, hogy az ellenzéki aktivista, Komáromy „G Ras” Gergely kamera előtt kérjen bocsánatot, amiért narancssárga festékkel öntötte le a szovjet katonai emlékművet a Szabadság téren. Most újra jelentkezett.","shortLead":"Magomed Daszajev azzal vált ismertté, hogy 2017-ben elérte, hogy az ellenzéki aktivista, Komáromy „G Ras” Gergely...","id":"20180518_Ujsagirokat_fenyeget_Magomed_a_csecsen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e512377-d042-47d7-95fa-04f62bf36fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef6f06c-30b8-44e7-a24e-5bdd03c44387","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ujsagirokat_fenyeget_Magomed_a_csecsen","timestamp":"2018. május. 18. 10:09","title":"Újságírókat fenyeget Magomed, a csecsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy pozsonyi fotós-grafikus szerint a magazin az ő ötletét használta fel az óceánban úszó, jéghegyre emlékeztető nejlonzacskós képéhez.","shortLead":"Egy pozsonyi fotós-grafikus szerint a magazin az ő ötletét használta fel az óceánban úszó, jéghegyre emlékeztető...","id":"20180518_plagiumgyanu_natgeo_cimlap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7082133-9aeb-4f4d-8025-e3c19f6e3eab","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_plagiumgyanu_natgeo_cimlap","timestamp":"2018. május. 18. 18:33","title":"Plagizálással vádolják ünnepelt címlapja miatt a NatGeót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fe713e-2d65-473f-b69f-041223395f0e","c_author":"Varga Ferenc (Cannes)","category":"kultura","description":"Mindössze egyetlen magyar film szerepel az idei cannes-i filmfesztiválon, pedig több mint egy fél tucatot neveztünk be, köztük Nemes Jeles László Sunsetjét, ami biztos befutónak tűnt. Most dőljünk a kardunkba, vagy inkább az utóbbi évek elképesztő sikerei miatt irreális méretűre nőtt elvárásokkal kéne leszámolni?","shortLead":"Mindössze egyetlen magyar film szerepel az idei cannes-i filmfesztiválon, pedig több mint egy fél tucatot neveztünk be...","id":"20180517_Nem_tragedia_hogy_a_magyarok_az_iden_nem_igaztak_le_Cannest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fe713e-2d65-473f-b69f-041223395f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab556fe-ecb5-4cb9-a4ab-9801eedc4232","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Nem_tragedia_hogy_a_magyarok_az_iden_nem_igaztak_le_Cannest","timestamp":"2018. május. 17. 20:00","title":"Nem tragédia, hogy a magyarok az idén nem igázták le Cannes-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kunáért pénteken már több mint 43 forintot kellett fizetni, éppen a nyári nyaralószezon küszöbén. Mit lehet tenni, hogy ne dráguljon a tervezett horvátországi nyaralás?","shortLead":"Egy kunáért pénteken már több mint 43 forintot kellett fizetni, éppen a nyári nyaralószezon küszöbén. Mit lehet tenni...","id":"20180519_Szivhatjak_a_fogukat_a_Horvatorszagba_keszulo_magyarok_a_bivalyeros_kuna_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5e9a83-4b5b-4efe-b5d2-9d97cf92db70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Szivhatjak_a_fogukat_a_Horvatorszagba_keszulo_magyarok_a_bivalyeros_kuna_miatt","timestamp":"2018. május. 19. 17:17","title":"Szívhatják a fogukat a Horvátországba készülő magyarok a bivalyerős kuna miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]