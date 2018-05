Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok vezetői fogadták a kampánytámogatásaik elszámolását firtató kérdéseinket. Nézze végig a magyarázkodásaikat a lerázós sablonszövegtől a teljes önellentmondásig! ","shortLead":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok...","id":"20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5800f43e-7f83-4bda-8612-4ae6de53558a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","timestamp":"2018. május. 30. 06:30","title":"\"Nem kell tájékoztatást adnom önnek\" – így számolnak el a kamupártok a kampánypénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f488fa8-425f-41f6-86df-c5a0f3727b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezentúl nem segwayezhetnek be a Bazilika elé a turisták. ","shortLead":"Ezentúl nem segwayezhetnek be a Bazilika elé a turisták. ","id":"20180529_Kitiltja_az_V_kerulet_a_segwayeket_es_beerbikeokat_a_setaloutcakbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f488fa8-425f-41f6-86df-c5a0f3727b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ca726d-6bc0-4dda-b7ae-d9f8fb174158","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Kitiltja_az_V_kerulet_a_segwayeket_es_beerbikeokat_a_setaloutcakbol","timestamp":"2018. május. 29. 13:46","title":"Kitiltja az V. kerület a segwayeket és beerbike-okat a sétálóutcákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Pintér Sándor belügyminiszter beterjesztette az Országgyűlésnek a Stop Soros-törvénycsomagot, amiről minden fideszes politikus azt mondta, szigorú, szigorúbb, mint a választások előtt. Nem hazudtak.","shortLead":"Pintér Sándor belügyminiszter beterjesztette az Országgyűlésnek a Stop Soros-törvénycsomagot, amiről minden fideszes...","id":"20180529_Beterjesztettek_a_szigoritott_Stop_Sorost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2079206d-0f6e-4121-ba2b-ec614f979799","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Beterjesztettek_a_szigoritott_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 29. 17:01","title":"Beterjesztették a szigorított Stop Sorost, jöhet a kitiltás a határövezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf5006e-3e39-4c4f-8a1f-96ec7c211dc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felüljárót még 2009-ben adták át, de a magasságát még mindig benézik a sofőrök.","shortLead":"A felüljárót még 2009-ben adták át, de a magasságát még mindig benézik a sofőrök.","id":"20180529_szentpeterar_hulyeseg_hidja_magassagkorlatozas_teherauto_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adf5006e-3e39-4c4f-8a1f-96ec7c211dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c739f1cb-bbcd-41c7-b333-3987ab8b704f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_szentpeterar_hulyeseg_hidja_magassagkorlatozas_teherauto_baleset","timestamp":"2018. május. 29. 11:36","title":"Tortával köszöntötték a szentpétervári Hülyeség Hídját, mert a 150. teherautó is beszorult alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés rábólintott a Széna tér felújítására, amelyhez jövő nyárra készülnének el a tervek, illetve addig szereznék meg az építési engedélyt is.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés rábólintott a Széna tér felújítására, amelyhez jövő nyárra készülnének el a tervek, illetve addig...","id":"20180530_2020_vegere_keszulhet_el_a_buszallomastol_megszabaditott_szena_ter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d09020-3e54-41ac-87d6-ae8bdf53881d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_2020_vegere_keszulhet_el_a_buszallomastol_megszabaditott_szena_ter","timestamp":"2018. május. 30. 10:38","title":"2020 végére készülhet el a buszállomástól megszabadított Széna tér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebe1509-fe16-4595-8e63-8c958cd94aa6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olaszokat majd megtanítja a nemzetközi pénzpiac, hogy ne szavazzanak populista pártokra. Ezt üzente a politikai káoszba süllyedő Itáliának Günther Oettinger.","shortLead":"Az olaszokat majd megtanítja a nemzetközi pénzpiac, hogy ne szavazzanak populista pártokra. Ezt üzente a politikai...","id":"20180530_Valsag_olasz_modra_Ezek_ott_Brusszelben_megorultek_nincs_bennuk_szegyenerzet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ebe1509-fe16-4595-8e63-8c958cd94aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a570449-0eb3-4a74-b657-0518d28e74a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Valsag_olasz_modra_Ezek_ott_Brusszelben_megorultek_nincs_bennuk_szegyenerzet","timestamp":"2018. május. 30. 11:04","title":"Válság olasz módra: „Ezek ott Brüsszelben megőrültek, nincs bennük szégyenérzet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b11ccec-c43a-4f41-8076-b15a29c31199","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes kijelentést tett az Ericsson Magyarország keddi székházavatóján a kormányfő. ","shortLead":"Érdekes kijelentést tett az Ericsson Magyarország keddi székházavatóján a kormányfő. ","id":"20180529_Orban_atadott_egy_szekhazat_es_kozben_a_valosag_meghajlitasarol_beszelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b11ccec-c43a-4f41-8076-b15a29c31199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b45e7b4-a34f-4528-8f62-dee80e677cba","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Orban_atadott_egy_szekhazat_es_kozben_a_valosag_meghajlitasarol_beszelt","timestamp":"2018. május. 29. 12:46","title":"Orbán átadott egy székházat, és közben a valóság meghajlításáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a mexikóiak egyáltalán nem segítenek az Egyesült Államoknak az illegális bevándorlás megfékezésében, és a határvédő fal árát nekik kell megfizetniük. A mexikói elnök ismét megüzente, hogy nem fizetnek. ","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a mexikóiak egyáltalán nem segítenek az Egyesült Államoknak az illegális bevándorlás...","id":"20180530_ujabb_szajkarateba_bonyolodott_a_hatarfal_miatt_trump_es_a_mexikoi_elnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5184a-eb3a-463c-b560-de1796c430ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_ujabb_szajkarateba_bonyolodott_a_hatarfal_miatt_trump_es_a_mexikoi_elnok","timestamp":"2018. május. 30. 07:11","title":"Újabb szájkaratéba bonyolódott a határfal miatt Trump és a mexikói elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]