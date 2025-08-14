Frankfurter Rundschau: Trump harca a demokrácia ellen

Amikor az amerikai elnök kivezényli a hadsereget Washingtonba, nagyjából azt csinálja, mint Orbán vagy Putyin, csak ők kisebb léptékben. Azaz Donald Trump a diktátorok kézikönyvéből játszik: félelmet kelt, hogy azután erős emberként jelenjen meg a színen, és eloszlassa az aggályokat. Elleste, miként lépett fel a másik két vezető a demokratikus beállítottság, illetve intézmények ellen.

Ezt fejti ki a vezércikkben Andreas Schwarzkopf, a Frankfurter Rundschau vélemény rovatának vezetője. Rámutat, hogy az elnök számára tök mindegy, mi van a főváros lakosságával. Igazából a bűnözés szintje messze nem olyan rossz, ahogyan azt a Fehér Ház feltünteti, figyelmen kívül hagyva a valóságot. Itt már megint arról van szó, hogy igyekszik odébb tolni a politikai határokat.