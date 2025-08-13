





Ikea-kormányért és lottokráciáért kiált a politikai helyzet – ilyen, amikor a Duma Aktuál nem viccel

Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó idén nyáron többször is fapados repülőjáratokon utazott, és ez persze ki is derült, ha inkognitóban szerettek volna utazni, az nem sikerült. Pedig KAP csak azt szeretné, ha a politikusok csendben csinálnák a dolgukat, ő pedig nem tudna róluk ennyi mindent. Meg is alkotta az IKEA-kormány kifejezést arra alapozva, hogy a többség nem tudja, ki vezeti a céget, és az mégis működik, nem is rosszul. Így alakult át a Duma Aktuál Balatonfüreden egy ponton vitaműsorrá, és aki eddig nem tudta, hogy mi fán terem a lottokrácia, az most megismerhette az érdekes koncepciót, ami például megoldás lenne arra, hogy Orbán Viktor és Magyar Péter jobban hasonlít egymásra, mint mondjuk Marika nénire.