Megjelent a „lex Klimt”, mostantól be kell mutatni a külföldre szánt műtárgyakat

A hatóságot hamis adatokkal és manipulált képpel félrevezetve vitték ki az országból Gustav Klimt Afrikai herceg című festményét – ez lett az eredménye az elsőként a HVG által megírt botrányos történet hatására Lázár János által elrendelt vizsgálatnak. A minisztérium feljelentést tett, egyúttal kezdeményezte a vonatkozó jogszabály módosítását.

Szerda este megjelent a kormányrendelet: a jövőben „nem védett kulturális javak kiviteli engedélye iránti kérelem” esetén minden esetben be kell mutatni a műtárgyat a kulturális örökségségvédelmi hatóságnak. A hatóság a kérelem elbírálása során köteles a kérelemmel érintett kulturális javakat fizikailag megvizsgálni.

A jogszabály csütörtöktől hatályos, de a folyamatban lévő és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.