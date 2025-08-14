Megjelent a „lex Klimt”, mostantól be kell mutatni a külföldre szánt műtárgyakat

A HVG által leleplezetthez hasonló ügy többet nem fordulhat elő, nem lehet vaktában engedélyezni műtárgyak kivitelét.

A hatóságot hamis adatokkal és manipulált képpel félrevezetve vitték ki az országból Gustav Klimt Afrikai herceg című festményét – ez lett az eredménye az elsőként a HVG által megírt botrányos történet hatására Lázár János által elrendelt vizsgálatnak. A minisztérium feljelentést tett, egyúttal kezdeményezte a vonatkozó jogszabály módosítását.

Szerda este megjelent a kormányrendelet: a jövőben „nem védett kulturális javak kiviteli engedélye iránti kérelem” esetén minden esetben be kell mutatni a műtárgyat a kulturális örökségségvédelmi hatóságnak. A hatóság a kérelem elbírálása során köteles a kérelemmel érintett kulturális javakat fizikailag megvizsgálni.

A jogszabály csütörtöktől hatályos, de a folyamatban lévő és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

Ennek a baklövésnek nem szabad még egyszer megtörténni! – Molnos Péter művészettörténész az országból kikerült Klimt-képről

A minisztériumnak világossá kell tennie, hogy Gustav Klimt Afrikai herceg című festményének kiviteli engedélyeztetési folyamata során becsapták őket, vagy ők hibáztak. Enélkül rajtuk marad a gyanú, hogy valami még súlyosabb dolog történt – állítja Molnos Péter művészettörténész.

